Làm mới phong cách dạo phố bằng dép crocs

Dép crocs là kiểu dép nổi bật với thiết kế nhiều lỗ thoáng khí và chất liệu nhẹ dễ sử dụng. Những mẫu dép này thường được phối cùng sticker, tất họa tiết hoặc trang phục casual để tạo phong cách trẻ trung và năng động. Tùy vào màu sắc và kiểu dáng, dép crocs có thể phù hợp với nhiều bản phối từ đơn giản đến cá tính.



Dù mang tinh thần phóng khoáng, dép crocs vẫn có thể xuất hiện trong những bản phối tinh tế nếu biết tiết chế. Thay vì sử dụng quá nhiều màu sắc và phụ kiện cùng lúc, một đôi dép trắng sẽ trở thành điểm nhấn duy nhất.

Dép crocs trắng nhiều lỗ thoáng khí được gắn sticker nhiều màu tạo cảm giác nổi bật. Thiết kế basic giúp phần họa tiết sticker trở thành điểm nhấn chính cho bản phối mà không gây rối mắt. Chất liệu dép nhẹ và dễ vệ sinh nên phù hợp mang hằng ngày hoặc di chuyển lâu ẢNH: CARDINA

Crocs trắng với phom dáng rộng khi mang đem lại sự thoải mái, kết hợp với áo crop top, quần dù dáng rộng và tất cao cổ tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn. Những chiếc charm nhỏ xinh trên nền dép trắng giúp tổng thể trở nên bắt mắt hơn mà vẫn giữ được sự tinh giản cần thiết cho phong cách hằng ngày ẢNH: KIZA

Không chỉ giới hạn ở các gam trắng hay đen cơ bản, dép crocs ngày nay xuất hiện với bảng màu vô cùng phong phú, từ pastel nhẹ nhàng đến những tông neon nổi bật.



Dép crocs màu tím đế cao có sticker nhiều hình dạng đầy nổi bật. Kiểu dép này phù hợp với người thích phong cách nổi bật và nên bảo quản nơi khô ráo để giữ màu bền hơn. Diện cùng tất vàng và chân váy jean rách phối kaki màu xanh ô liu đầy độc đáo khi xuống phố ẢNH: YODY

Dép crocs màu xanh lá đính các charm đủ màu sắc hồng, xanh, vàng... nổi bật. Phần phối màu tương phản giúp đôi dép trở thành điểm nhấn chính, phù hợp với người thích phong cách trẻ trung và muốn tạo sự khác biệt cho những trang phục đơn sắc hoặc tối giản ẢNH: @_LINH.OWII

Nếu trước đây việc mang dép cùng tất từng bị xem là thiếu tinh tế thì hiện nay đây lại là công thức được nhiều fashionista yêu thích. Phối dép crocs đen cùng tất trắng càng tôn lên sự tương phản thú vị.



Dép crocs đế cao màu đen nổi bật với phần lông mềm ở quai tạo điểm nhấn khác biệt cho tổng thể. Gam màu đen có ưu điểm dễ vệ sinh và phù hợp với nhiều phong cách mặc khác nhau ẢNH: YODY

Dép crocs đế cao đen với thiết kế basic tạo cảm giác linh hoạt khi di chuyển. Phom dép đơn giản phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau, phối cùng tất trắng cao và set trang phục áo baby tee cùng quần shorts jeans hoàn thiện vẻ ngoài phá cách ẢNH: CARDINA

Không giống nhiều loại giày dép khác, dép crocs cho phép người mang tự do sáng tạo bằng những phụ kiện khác nhau. Từ biểu tượng hoạt hình, hoa lá, trái tim cho đến các chữ cái hay hình ảnh mang dấu ấn cá nhân, mọi chi tiết đều có thể được gắn trực tiếp lên thân dép.



Dép crocs trắng đế cao được gắn sticker màu nâu tạo điểm nhấn trên nền dép sáng màu. Thiết kế đế cao gọn gàng, chất liệu dép nhẹ và phù hợp với nhiều dáng người khi sử dụng hằng ngày. Phối cùng tất trắng và trang phục nữ tính dễ dàng thu hút ánh nhìn ẢNH: CARDINA

Dép crocs đế cao màu trắng được gắn sticker nhiều màu độc đáo. Các chi tiết sticker giúp đôi dép có điểm nhấn rõ, thiết kế đế cao phù hợp với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Phối cùng trang phục tone sur tone như áo crop top cùng chân váy ngắn cá tính ẢNH: KIZA

Dép crocs với ưu nổi bật thoáng mát chính là lựa chọn hoàn hảo để phái đẹp biến hóa phong cách mỗi ngày. Hãy tự tin thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt và tận hưởng sự thoải mái tối đa với thiết kế này trong mọi hoàn cảnh.



