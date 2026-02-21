  • An Giang
Thời trang 24/7

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại

Tiffany Trần
Tiffany Trần
21/02/2026 18:00 GMT+7

Không còn bó hẹp trong những công thức công sở an toàn, quần tây giờ đây trở thành nền tảng linh hoạt để người mặc thỏa sức sáng tạo phong cách, từ preppy trẻ trung đến thời trang đường phố cá tính.

Quần tây cổ điển từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, nhưng trong dòng chảy thời trang đương đại, món đồ tưởng chừng quen thuộc này đang được “tái sinh” đầy thú vị.

Quần tây cổ điển trở lại đầy cuốn hút

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 1.

Quần tây được làm mới đầy ấn tượng khi phối cùng set màu mận thời thượng, tôn dáng thanh thoát và mang đậm tinh thần street style hiện đại

ẢNH: ZARA

Khi được phối linh hoạt cùng các món đồ hiện đại, quần tây cổ điển mở ra nhiều lựa chọn mặc đẹp từ công sở đến dạo phố cho tín đồ thời trang.

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 2.

Điểm hấp dẫn của quần tây nằm ở phom dáng chuẩn mực và khả năng thích ứng cao. Chỉ cần thay đổi cách phối, chiếc quần vốn mang hơi hướng cổ điển có thể lập tức trở nên thời thượng

ẢNH: @PARISFAHIONWEEK

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 3.

Một chiếc áo len nhiều màu sắc, một chiếc áo khoác ngắn và một chiếc mũ cloche sẽ thổi luồng sinh khí mới vào những chiếc quần cổ điển nhất trong tủ quần áo của bạn

ẢNH: @AMANDAMÜHLE

Một trong những lựa chọn dễ ứng dụng nhất là kết hợp cùng áo polo dệt kim. Chất liệu mềm mại của áo giúp tổng thể bớt cứng nhắc, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày cần ăn mặc lịch sự mà không quá trang trọng.

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 4.

Với những ai yêu phong cách đường phố, quần tây hoàn toàn có thể “bắt cặp” cùng áo thun, áo khoác mỏng và giày cao gót

ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 5.

Những đôi giày màu be tone sur tone với áo khoác được phối cùng áo sơ mi đơn giản và áo cardigan nam màu đen tương phản

ẢNH: @NYSTYE

Một gợi ý đáng chú ý khác là mặc quần tây cùng vest nhưng theo cách phá cách hơn. Thay vì bộ suit truyền thống, bạn có thể layer nhiều lớp hoặc chọn màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn. Cách phối này vẫn giữ được tinh thần thanh lịch nhưng không hề nhàm chán.

Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại- Ảnh 6.

Kết hợp với áo blazer kiểu ngắn cùng với khăn choàng lông để tạo vẻ ngoài thanh lịch, khác biệt so với thông thường

ẢNH: @LONDONFASHIONWEEK

Nếu muốn tăng thêm độ cá tính, hãy thử khoác ngoài một chiếc áo da. Chất liệu da luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, khi đặt cạnh quần tây sẽ tạo nên tổng thể cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Trong khi đó, áo khoác lông hoặc áo khoác dáng dài lại phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh, giúp bộ trang phục trở nên thời thượng và có chiều sâu hơn.

