Làm mới quần tây cổ điển với phong cách đương đại

Quần tây cổ điển từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, nhưng trong dòng chảy thời trang đương đại, món đồ tưởng chừng quen thuộc này đang được “tái sinh” đầy thú vị.
Quần tây cổ điển trở lại đầy cuốn hút
Khi được phối linh hoạt cùng các món đồ hiện đại, quần tây cổ điển mở ra nhiều lựa chọn mặc đẹp từ công sở đến dạo phố cho tín đồ thời trang.
Một trong những lựa chọn dễ ứng dụng nhất là kết hợp cùng áo polo dệt kim. Chất liệu mềm mại của áo giúp tổng thể bớt cứng nhắc, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung. Đây là công thức lý tưởng cho những ngày cần ăn mặc lịch sự mà không quá trang trọng.
Một gợi ý đáng chú ý khác là mặc quần tây cùng vest nhưng theo cách phá cách hơn. Thay vì bộ suit truyền thống, bạn có thể layer nhiều lớp hoặc chọn màu sắc tương phản để tạo điểm nhấn. Cách phối này vẫn giữ được tinh thần thanh lịch nhưng không hề nhàm chán.
Nếu muốn tăng thêm độ cá tính, hãy thử khoác ngoài một chiếc áo da. Chất liệu da luôn mang đến cảm giác mạnh mẽ, khi đặt cạnh quần tây sẽ tạo nên tổng thể cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Trong khi đó, áo khoác lông hoặc áo khoác dáng dài lại phù hợp với những ngày thời tiết se lạnh, giúp bộ trang phục trở nên thời thượng và có chiều sâu hơn.