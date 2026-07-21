Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách

Không còn đơn thuần là những món đồ "mặc vội ra đường", denim giờ đây đã trở thành lựa chọn hoàn hảo để phái đẹp thỏa sức thể hiện cái tôi nghệ thuật. Làn sóng thời trang đương đại đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục: sự lên ngôi của các thiết kế denim độc đáo.

Bản phối mang đậm tinh thần street style hiện đại khi kết hợp áo khoác denim cá tính và áo cổ lọ sát nách màu trắng ôm gọn cơ thể bên trong ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Sự đối lập giữa chất liệu cứng cáp và áo thun mềm mại, kết hợp cùng chân váy tua rua đen tạo sự thu hút khó cưỡng ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Áo corset cúp ngực màu trắng với họa tiết chìm tinh tế. Thiết kế áo ôm sát vòng eo, tôn lên bờ vai trần gợi cảm, để cân bằng lại sự điệu đà của phần thân trên, người mặc đã khéo léo phối cùng chiếc quần jeans ống rộng mang đến sự thoải mái và phảng phất âm hưởng retro ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật, chiếc váy denim dáng midi là lựa chọn lý tưởng cho những cô gái yêu phong cách nữ tính pha chút hoài cổ. Thiết kế hai dây bản vừa kết hợp phần ngực cúp nhẹ giúp tôn lên bờ vai, chất liệu denim xanh đậm với các đường chỉ nổi màu vàng nhạt chạy dọc thân váy tăng tính thẩm mỹ ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Lăng xê mạnh mẽ xu hướng denim on denim mang đậm hơi thở thời trang thập niên 2000s (Y2K). Cô gái diện một set đồ denim đồng màu xanh đậm bao gồm áo crop top và chân váy ngắn. Bên dưới là chân váy xếp ly cạp cao dáng chữ A, không chỉ giúp khoe khéo đôi chân thon thả mà còn mang lại vẻ ngoài năng động ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Nguyên tắc "trên ôm - dưới rộng" là công thức phối đồ kinh điển đang thịnh hành trở lại. Việc kết hợp quần jeans ống rộng hoặc baggy cạp trễ với các dáng áo ôm sát như baby tee giúp kéo dài đôi chân mà không làm mất đi vẻ nữ tính ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT