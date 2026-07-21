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Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/07/2026 10:00 GMT+7

Bỏ lại phía sau những phom dáng gò bó, những bản phối denim năm nay tôn vinh sự tự do, những tỷ lệ bất đối xứng và tinh thần nổi loạn.

Không còn đơn thuần là những món đồ "mặc vội ra đường", denim giờ đây đã trở thành lựa chọn hoàn hảo để phái đẹp thỏa sức thể hiện cái tôi nghệ thuật. Làn sóng thời trang đương đại đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục: sự lên ngôi của các thiết kế denim độc đáo.

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 1.

Bản phối mang đậm tinh thần street style hiện đại khi kết hợp áo khoác denim cá tính và áo cổ lọ sát nách màu trắng ôm gọn cơ thể bên trong

ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 2.

Sự đối lập giữa chất liệu cứng cáp và áo thun mềm mại, kết hợp cùng chân váy tua rua đen tạo sự thu hút khó cưỡng

ẢNH: @TRAMLE.UPTHERE

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 3.

Áo corset cúp ngực màu trắng với họa tiết chìm tinh tế. Thiết kế áo ôm sát vòng eo, tôn lên bờ vai trần gợi cảm, để cân bằng lại sự điệu đà của phần thân trên, người mặc đã khéo léo phối cùng chiếc quần jeans ống rộng mang đến sự thoải mái và phảng phất âm hưởng retro

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 4.

Mang vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật, chiếc váy denim dáng midi là lựa chọn lý tưởng cho những cô gái yêu phong cách nữ tính pha chút hoài cổ. Thiết kế hai dây bản vừa kết hợp phần ngực cúp nhẹ giúp tôn lên bờ vai, chất liệu denim xanh đậm với các đường chỉ nổi màu vàng nhạt chạy dọc thân váy tăng tính thẩm mỹ

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 5.

Lăng xê mạnh mẽ xu hướng denim on denim mang đậm hơi thở thời trang thập niên 2000s (Y2K). Cô gái diện một set đồ denim đồng màu xanh đậm bao gồm áo crop top và chân váy ngắn. Bên dưới là chân váy xếp ly cạp cao dáng chữ A, không chỉ giúp khoe khéo đôi chân thon thả mà còn mang lại vẻ ngoài năng động

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 6.

Nguyên tắc "trên ôm - dưới rộng" là công thức phối đồ kinh điển đang thịnh hành trở lại. Việc kết hợp quần jeans ống rộng hoặc baggy cạp trễ với các dáng áo ôm sát như baby tee giúp kéo dài đôi chân mà không làm mất đi vẻ nữ tính

ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

Làm mới tủ đồ cùng những bản phối denim phá cách - Ảnh 7.

Chiếc áo thun ngắn tay ôm sát với họa tiết kẻ sọc ngang, thiết kế khoét chéo đầy táo bạo chạy từ vai trái xuống nách phối cùng quần jeans phom rộng tạo sự tương phản độc đáo

ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT

 

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