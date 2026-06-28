Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang

Không cần sắm thêm quá nhiều quần áo, đôi khi chỉ một chiếc mũ thời trang phù hợp cũng đủ thay đổi toàn bộ tinh thần của bản phối.
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Mũ lưỡi trai từ lâu đã vượt khỏi giới hạn của phong cách thể thao để trở thành món phụ kiện linh hoạt trong mọi bản phối thường ngày. Chỉ với một thiết kế đơn giản, chiếc mũ có thể mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn mà vẫn giữ được nét thời thượng cho trang phục.
Không phải ngẫu nhiên mà mũ newsboy liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập mang cảm hứng vintage. Kiểu mũ này sở hữu khả năng đưa cả bản phối trở về vẻ đẹp cổ điển mà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung của thời trang đương đại.
Mỗi mùa hè, mũ cói luôn trở lại như một biểu tượng của sự tự do và thoáng mát. Không chỉ che nắng hiệu quả, chất liệu tự nhiên còn trở thành điểm nhấn tạo ra sự khác biệt cho phong cách ngày hè.
Nếu mũ cói đại diện cho mùa hè thì mũ nồi lại là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. Từ phong cách Parisian chic đến những bản phối học đường hay tiểu thư hiện đại, chiếc mũ nhỏ bé luôn có cách khiến người mặc trở nên thanh lịch hơn.
Không chỉ mang tính ứng dụng, những chiếc mũ còn là điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách và thể hiện cá tính riêng. Hãy thử làm mới diện mạo mỗi ngày bằng những cách phối mũ đa dạng để tự tin khẳng định dấu ấn thời trang của riêng mình.