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Thời trang 24/7

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
28/06/2026 10:00 GMT+7

Không cần sắm thêm quá nhiều quần áo, đôi khi chỉ một chiếc mũ thời trang phù hợp cũng đủ thay đổi toàn bộ tinh thần của bản phối.

Mũ lưỡi trai từ lâu đã vượt khỏi giới hạn của phong cách thể thao để trở thành món phụ kiện linh hoạt trong mọi bản phối thường ngày. Chỉ với một thiết kế đơn giản, chiếc mũ có thể mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn mà vẫn giữ được nét thời thượng cho trang phục.

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 1.

Thay vì lựa chọn những mẫu mũ basic, mũ được đính hoa vải nổi 3D hay điểm xuyết những chi tiết trang trí tinh xảo đang trở thành lựa chọn của nhiều cô gái yêu thích phong cách ballet core. Kết hợp cùng đầm cổ yếm ôm sát cơ thể, chân váy bèo nhiều tầng tạo nên sự cân bằng thú vị giữa vẻ ngọt ngào và tinh thần thể thao hiện đại

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 2.

Mũ lưỡi trai trắng trơn lại là lựa chọn lý tưởng để phối cùng áo gile denim, quần shorts trẻ trung và chiếc áo thun kẻ sọc khoác hờ trên vai. Không quá cầu kỳ nhưng đủ tạo nên hình ảnh một cô gái thành thị năng động, biết cách làm mới những món đồ vốn đã có sẵn trong tủ quần áo

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Không phải ngẫu nhiên mà mũ newsboy liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập mang cảm hứng vintage. Kiểu mũ này sở hữu khả năng đưa cả bản phối trở về vẻ đẹp cổ điển mà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung của thời trang đương đại.

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 3.

Chiếc mũ newsboy họa tiết kẻ ca rô xám đen mang cảm hứng phong cách châu Âu. Kết hợp cùng áo babydoll bèo nhún và quần shorts chấm bi, chiếc mũ trở thành điểm nhấn khác biệt cho phong cách retro cổ điển

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 4.

Mũ newsboy với màu camel tối giản nhưng đem lại sự trưởng thành. Đi cùng áo sơ mi cổ tàu, quần shorts bí và đôi bốt cùng tông, mũ hoàn thiện vẻ ngoài tinh nghịch của phong cách preppy

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Mỗi mùa hè, mũ cói luôn trở lại như một biểu tượng của sự tự do và thoáng mát. Không chỉ che nắng hiệu quả, chất liệu tự nhiên còn trở thành điểm nhấn tạo ra sự khác biệt cho phong cách ngày hè.

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 5.

Mũ cói rộng vành được điểm xuyết bằng dây ngọc trai dài nâng tầm chiếc váy hoa nhí quen thuộc. Những chi tiết bèo nhún, tay phồng và gam màu vàng kem trở nên nổi bật hơn khi được kết hợp cùng phụ kiện mang hơi hướng nghỉ dưỡng sang trọng

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 6.

Chiếc mũ có với mép vành tua tự nhiên kết hợp cùng đầm ren hở lưng tạo nên hình ảnh phóng khoáng cho những kỳ nghỉ bên biển

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Nếu mũ cói đại diện cho mùa hè thì mũ nồi lại là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian. Từ phong cách Parisian chic đến những bản phối học đường hay tiểu thư hiện đại, chiếc mũ nhỏ bé luôn có cách khiến người mặc trở nên thanh lịch hơn.

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 7.

Mũ nồi trắng kem phối cùng áo len dệt kim hồng pastel và chân váy ca rô chữ A mang đến hình ảnh ngọt ngào của những cô gái Pháp. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ riêng chiếc mũ cũng đủ giúp bản phối trở nên tinh tế và giàu tính thời trang

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Làm mới tủ đồ với những kiểu mũ thời trang- Ảnh 8.

Mũ nồi lông thỏ tiếp tục phát huy sức hút đáng yêu khi phối cùng đầm babydoll trắng tay bồng, túi xách chấm bi và giày búp bê màu đen tối giản

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Không chỉ mang tính ứng dụng, những chiếc mũ còn là điểm nhấn giúp hoàn thiện phong cách và thể hiện cá tính riêng. Hãy thử làm mới diện mạo mỗi ngày bằng những cách phối mũ đa dạng để tự tin khẳng định dấu ấn thời trang của riêng mình.


Mũ nồi Mũ cói mũ newsboy Mũ lưỡi trai

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