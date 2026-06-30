LG mang công nghệ chăm sóc trang phục chuẩn Hàn đến 'thiên đường' thời trang Việt

Khi không gian sống và thời trang giao thoa

Rue Miche L'Édition hiện là mô hình cửa hàng bán lẻ thời trang quy mô hàng đầu châu Á, quy tụ hơn 35 thương hiệu Việt trong không gian rộng hơn 4.728 m² tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Nơi đây không chỉ đơn thuần là điểm bán lẻ, mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của một hệ sinh thái thời trang nội địa bền vững. Chính tại không gian hội tụ tinh hoa này, LG WashTower™ và LG Styler™ hiện diện như một mảnh ghép tự nhiên của hành trình khám phá, đưa công nghệ chăm sóc quần áo thông minh đến gần hơn với cộng đồng mộ điệu và du khách quốc tế.

Công nghệ chăm sóc quần áo chuẩn Hàn xuất hiện tại "thiên đường" thời trang Việt

Ngay giữa không gian đậm chất thời trang, khách tham quan sẽ được bước vào một mô hình sống thu nhỏ để cảm nhận trực quan thông điệp "Tái sinh 4m²". Thiết kế xếp tầng thông minh của LG WashTower™ đã giải quyết triệt để bài toán không gian này. Khu vực trưng bày thể hiện rõ sự tối ưu: trong cùng một khoảng diện tích khiêm tốn, bên cạnh tháp giặt sấy LG gọn gàng áp sát tường là một góc trà chiều ấm cúng với sofa và cây xanh. Điều này minh chứng rằng phần diện tích được giải phóng hoàn toàn có thể trở thành một góc thư giãn thực thụ, thay vì chỉ là nơi đặt máy móc khô khan như trước đây.



Sức mạnh của LG WashTower™ nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối sang trọng. Thiết bị ứng dụng công nghệ truyền động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm LG AI DD™, có khả năng nhận diện khối lượng, chất liệu và độ bẩn của quần áo để tự động điều chỉnh chế độ giặt, giúp tối ưu hiệu quả làm sạch và hạn chế tối đa hư tổn sợi vải. Thêm vào đó, công nghệ DUAL Inverter HeatPump™ cho phép sấy ở nhiệt độ thấp, vừa bảo vệ vải vóc vừa tiết kiệm năng lượng vượt trội. Trải nghiệm người dùng còn được nâng tầm với tính năng Smart Pairing™ đồng bộ hóa chu trình giặt - sấy, cùng Prepare to Dry làm nóng máy sấy từ trước khi mẻ giặt kết thúc, giúp rút ngắn đáng kể tổng thời gian chăm sóc trang phục.

Khách tham quan khám phá giải pháp chăm sóc trang phục chuẩn Hàn

Đặc quyền tinh tế: Wardrobe Reset Service cùng LG Styler™

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của chiến dịch tại Rue Miche chính là Wardrobe Reset Service - dịch vụ làm mới trang phục hoàn toàn miễn phí dành cho mọi khách hàng tham quan và mua sắm.

LG Styler™ hỗ trợ làm mới, khử mùi và chăm sóc trang phục.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler™ sẽ giúp làm mới, khử mùi và diệt khuẩn trang phục, đồng thời giữ chuẩn form dáng, giảm nhăn hiệu quả và bảo vệ các chất liệu tinh tế nhờ công nghệ hơi nước độc quyền. Tại đây, khách hàng còn có cơ hội trải nghiệm bàn ủi hơi nước HandySteamer™ nhỏ gọn được giấu kín tinh tế trong ngăn tủ, hỗ trợ làm phẳng quần áo nhẹ nhàng mà vẫn giữ trọn độ mềm mại cho từng sợi vải. Đây không chỉ là một dịch vụ, mà là một trải nghiệm được LG "may đo" riêng cho những tín đồ khắt khe nhất của thời trang.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm miễn phí Wardrobe Reset Service tại Rue Miche

Bên cạnh không gian trưng bày, sự kiện còn mang đến các hoạt động tương tác đi kèm phần quà tặng hấp dẫn. Riêng vào dịp cuối tuần, khu vực này sẽ được bổ sung thêm hoạt động trải nghiệm AI, giúp khách hàng phác họa lại không gian ban công 4m² theo đúng phong cách cá nhân và nhận về những chiếc túi tote LG thân thiện với môi trường.



Đến Rue Miche – Trải nghiệm chuẩn sống mới cùng LG

Bộ đôi LG WashTower™ và LG Styler™ cũng như đặc quyền Wardrobe Reset Service hiện đang chờ đón bạn tại hệ thống Rue Miche từ nay đến hết ngày 03.07.2026. Hãy dành thời gian ghé thăm để trực tiếp trải nghiệm công nghệ chăm sóc thông minh và mang về những phần quà hấp dẫn.