Thời trang 24/7

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Thùy Dung P
Thùy Dung P
03/01/2026 12:04 GMT+7

Biến hình ảnh linh vật của năm thành họa tiết thiết kế riêng dành cho bộ sưu tập mùa lễ hội và chào đón năm mới là truyền thống của nhà mốt Việt. Chào năm Bính Ngọ 2026, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng giới thiệu họa tiết đôi ngựa hạnh phúc, thể hiện qua kỹ thuật thủ công cao cấp trên áo dài và đầm dự tiệc cao cấp.

Được xem như một biểu tượng văn hóa và nhịp sống hiện đại, họa tiết đôi ngựa vừa gợi liên tưởng đến may mắn, thịnh vượng, vừa được cách điệu theo phong cách Pop Art Á Đông, tạo cảm giác tươi mới, vui tươi nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật. Họa tiết linh vật ngựa giữ vị trí chủ đạo trong bộ sưu tập Holiday 2026 - Tình ca – Serenade on the Waves.

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Trên nền vải gấm jacquard dệt thủ công, họa tiết đôi ngựa được thêu tay và đính kết thành dải tua rua bằng hạt đá và pha lê kết hợp cùng họa tiết pháo hoa rực rỡ

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Họa tiết xuất hiện trên váy dạ hội, áo khoác và áo dài qua nhiều kỹ thuật - từ in ấn đến đính kết, thêu tay... và trở thành điểm nhấn tinh thần, liên kết cảm xúc và phong cách giữa các mùa lễ hội

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết linh vật ngựa chào năm mới Bính Ngọ 2026 

Trên bảng màu rực rỡ của mùa lễ hội trải dài từ đỏ, xanh lục, xanh lá, vàng, tím, hồng fuchsia, cam... xen lẫn với trắng, đen và xanh denim, các thiết kế trong bộ sưu tập Holiday 2026 được tô điểm bằng loạt họa tiết mới mà nổi bật nhất là hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc. Đây là họa tiết linh vật theo từng năm mang tính thường niên của bộ đôi thiết kế. 

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.
Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 4.

Đưa áo dài Việt vào ngôn ngữ thời trang đương đại thông qua chất liệu gấm, organza và cách phối cùng quần nhung thời thượng. Các thiết kế áo dài mang đậm tinh thần Á đông với điểm nhấn là họa tiết đôi ngựa, một biểu tượng cho sức mạnh, sự tự do và may mắn trong năm Bính Ngọ 2026

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 5.

Bên cạnh đó là các thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ khung cảnh Hồng Kông kết hợp phom dáng oversized hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống thanh lịch của tà áo dài

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 6.

Họa tiết hoa bưởi mùa xuân được tái hiện trên trang phục theo cách đầy tinh tế và mềm mại. Kỹ thuật in ấn, thêu tay, đính kết thủ công uyển chuyển chuyển tải hình ảnh lãng mạn của hoa bưởi mang đến hiệu ứng thị giác đa tầng và có chiều sâu

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 7.

Kết hợp denim và len sợi, các tông màu mạnh và xanh chàm, phong cách sportswear (áo bomber, cấu trúc mạnh) với kỹ thuật thủ công, tạo nên sự giao thoa giữa di sản - street style và thời trang cao cấp high fashion

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 8.
Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 9.
Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 10.

Các thiết kế len sợi tua rua đan tay tạo nên những chuyển động uyển chuyển, nhấn nhá bề mặt độc đáo mang dấu ấn thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ và tính nghệ thuật cao trong từng bộ trang phục 

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026- Ảnh 11.

Bộ sưu tập Holiday 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai nhà thiết kế Việt trình diễn runway ngoài trời tại West Kowloon Cultural District (Hồng Kông); với sàn catwalk hướng ra cảng Victoria có tầm nhìn bao trọn đường chân trời mang tính biểu tượng của thành phố

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

