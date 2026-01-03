Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Được xem như một biểu tượng văn hóa và nhịp sống hiện đại, họa tiết đôi ngựa vừa gợi liên tưởng đến may mắn, thịnh vượng, vừa được cách điệu theo phong cách Pop Art Á Đông, tạo cảm giác tươi mới, vui tươi nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật. Họa tiết linh vật ngựa giữ vị trí chủ đạo trong bộ sưu tập Holiday 2026 - Tình ca – Serenade on the Waves.

Trên nền vải gấm jacquard dệt thủ công, họa tiết đôi ngựa được thêu tay và đính kết thành dải tua rua bằng hạt đá và pha lê kết hợp cùng họa tiết pháo hoa rực rỡ ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết xuất hiện trên váy dạ hội, áo khoác và áo dài qua nhiều kỹ thuật - từ in ấn đến đính kết, thêu tay... và trở thành điểm nhấn tinh thần, liên kết cảm xúc và phong cách giữa các mùa lễ hội ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết linh vật ngựa chào năm mới Bính Ngọ 2026

Trên bảng màu rực rỡ của mùa lễ hội trải dài từ đỏ, xanh lục, xanh lá, vàng, tím, hồng fuchsia, cam... xen lẫn với trắng, đen và xanh denim, các thiết kế trong bộ sưu tập Holiday 2026 được tô điểm bằng loạt họa tiết mới mà nổi bật nhất là hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc. Đây là họa tiết linh vật theo từng năm mang tính thường niên của bộ đôi thiết kế.

Đưa áo dài Việt vào ngôn ngữ thời trang đương đại thông qua chất liệu gấm, organza và cách phối cùng quần nhung thời thượng. Các thiết kế áo dài mang đậm tinh thần Á đông với điểm nhấn là họa tiết đôi ngựa, một biểu tượng cho sức mạnh, sự tự do và may mắn trong năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bên cạnh đó là các thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ khung cảnh Hồng Kông kết hợp phom dáng oversized hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống thanh lịch của tà áo dài

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Họa tiết hoa bưởi mùa xuân được tái hiện trên trang phục theo cách đầy tinh tế và mềm mại. Kỹ thuật in ấn, thêu tay, đính kết thủ công uyển chuyển chuyển tải hình ảnh lãng mạn của hoa bưởi mang đến hiệu ứng thị giác đa tầng và có chiều sâu ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Kết hợp denim và len sợi, các tông màu mạnh và xanh chàm, phong cách sportswear (áo bomber, cấu trúc mạnh) với kỹ thuật thủ công, tạo nên sự giao thoa giữa di sản - street style và thời trang cao cấp high fashion ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế len sợi tua rua đan tay tạo nên những chuyển động uyển chuyển, nhấn nhá bề mặt độc đáo mang dấu ấn thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ và tính nghệ thuật cao trong từng bộ trang phục ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM