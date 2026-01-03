Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Được xem như một biểu tượng văn hóa và nhịp sống hiện đại, họa tiết đôi ngựa vừa gợi liên tưởng đến may mắn, thịnh vượng, vừa được cách điệu theo phong cách Pop Art Á Đông, tạo cảm giác tươi mới, vui tươi nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật. Họa tiết linh vật ngựa giữ vị trí chủ đạo trong bộ sưu tập Holiday 2026 - Tình ca – Serenade on the Waves.
Họa tiết linh vật ngựa chào năm mới Bính Ngọ 2026
Trên bảng màu rực rỡ của mùa lễ hội trải dài từ đỏ, xanh lục, xanh lá, vàng, tím, hồng fuchsia, cam... xen lẫn với trắng, đen và xanh denim, các thiết kế trong bộ sưu tập Holiday 2026 được tô điểm bằng loạt họa tiết mới mà nổi bật nhất là hình ảnh đôi ngựa hạnh phúc. Đây là họa tiết linh vật theo từng năm mang tính thường niên của bộ đôi thiết kế.
Đưa áo dài Việt vào ngôn ngữ thời trang đương đại thông qua chất liệu gấm, organza và cách phối cùng quần nhung thời thượng. Các thiết kế áo dài mang đậm tinh thần Á đông với điểm nhấn là họa tiết đôi ngựa, một biểu tượng cho sức mạnh, sự tự do và may mắn trong năm Bính Ngọ 2026
ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM
Các thiết kế len sợi tua rua đan tay tạo nên những chuyển động uyển chuyển, nhấn nhá bề mặt độc đáo mang dấu ấn thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ và tính nghệ thuật cao trong từng bộ trang phục
