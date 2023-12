Lisa diện thiết kế Việt đụng hàng với chiếc váy của Hương Ly

Trình làng MV My Only Wish, Lisa ghi điểm bởi visual ngọt ngào. Điều đáng phải nói là thiết kế mà cô nàng chọn diện từ brand Việt.



Được biết, chiếc váy của thương hiệu DATT có giá 380 USD (gần 9 triệu đồng)

Ấn tượng phải nói là chân váy ngắn đến nghẹt thở để lộ đôi chân dài miên man

Màn xuất hiện của nữ ca sĩ ngay lập tức được netizen đem ra so sánh khi trước đó Hương Ly cũng từng diện chiếc váy này.



Sở hữu ngoại hình chuẩn chỉnh, nàng hậu tinh tế khi để lấp ló vòng 1 với style sơ mi không cài nút

Khác với Lisa, chân dài Việt chọn trang sức bản to cá tính cùng đôi cao gót cùng màu

Hay trước đó, Á hậu Quỳnh Châu cũng từng mặc chiếc váy cùng thương hiệu khi tham dự sự kiện.

Trong khi đó, Lisa lại chọn cách mix đậm chất mùa đông khi phối cùng chiếc áo trench coat dày dặn. Chiếc áo lông cừu từ Coperni có giá 2.100 USD, hơn 45 triệu đồng.



Với cách mix này dường như thời tiết vẫn không làm khó được người đẹp khi xuất hiện trong MV

Visual của cả hai đều hoàn hảo khi mỗi chân dài đem đến layout phù hợp với thời tiết.

So với bản gốc từ NTK, các nàng có thể diện cùng tất ren hoa hoặc boots cao cổ để tăng hiệu ứng cho đôi chân.

Ảnh: Instagram Lisa, Quỳnh Châu, Hương Ly, DATT