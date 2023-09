Loạt khoảnh khắc lên đồ 'chặt chém' của các ngôi sao mỗi khi tham dự sự kiện

Hiếm hoi lắm công chúng mới thấy Emma Watson lộ diện sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, vậy nên sự xuất hiện của "bóng hồng nước Anh" đã khiến khán giả phải đặc biệt chú ý. Người đẹp sinh năm 1990 diện chiếc váy little black dress theo phong cách cổ điển kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn, túi xách It bag mới nhất của Prada - Arqué - mẫu túi đeo vai hình lưỡi liềm bóng bẩy đa năng và hiện đại. Ngoài ra, cô nàng còn sử dụng một chiếc kẹp tóc ruy băng nơ to bản để trẻ hóa ngoại hình