Lụa in cyanotype - 'món quà' thời trang mà tín đồ yêu gam xanh nào cũng mê

Nhuộm hoặc in hàng dệt may trong nhiều trường hợp mang lại vẻ đẹp kỳ diệu, giàu tính nghệ thuật, khiến người thợ thủ công dễ dàng sáng tạo trong quá trình sản xuất. Hàng dệt may thủ công của các tín đồ cũng vì thế mà mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn. Áp dụng in cyanotype lên vải, đặc biệt là vải lụa luôn cho kết quả hàng dệt tùy chỉnh đẹp mắt.



Bộ sưu tập Soi mây tạc lụa - Mộng cố đô của NTK Phạm Ngọc Anh kết hợp với nghệ sĩ thị giác Phạm Tuấn Ngọc mang lại cho các tín đồ những tác phẩm thời trang đặc sắc

Trên chất liệu chính là lụa, NTK đã tạo nên những thiết kế sang trọng, giàu tính truyền thống nhưng cũng rất hiện đại độc đáo

Với kỹ thuật in này hầu hết các loại vải đều có thể đáp ứng từ sợi tự nhiên tới sợi hỗn hợp như cotton, lanh, viscose/ rayon hay lụa… Màu xanh lục lam hoặc nhẹ hơn là màu xanh dương trên vải nếu ở các kỹ thuật nhuộm khác hoặc sẽ cho ra vẻ đẹp đanh, chắc hoặc nhẹ nhàng, hài hòa (mang tính nền cao hơn là tính màu) nhưng nếu ở kỹ thuật in cyanotype thì lại mô tả một vẻ đẹp có tính phi biên giới cao nhất. Tức là trên gam xanh ở nền vải in cyanotype, người ngắm nhìn dễ liên tưởng đến vẻ đẹp của tự nhiên, của không gian rộng dịu mắt và dễ thiện cảm.

Mỗi thiết kế, sản phẩm mang dấu ấn của cyanotype đều mang lại những nét đẹp khác biệt, kích thích sự khám phá của các tín đồ

In cyanotype thể hiện được ở nhiều chất liệu, kiểu dáng, trang phục - mang đến không gian phi giới hạn cho các tín đồ yêu gam xanh

Các thiết kế luôn khiến người khác thích thú bởi sự hòa trộn Âu Á, kim cổ rất sáng tạo

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ: "Kỹ thuật cyanotype mang tới hiệu ứng thị giác đầy mộng ảo, ẩn hiện. Dưới tác động của ánh sáng và trình diễn, tấm lụa in thủ công hoa văn Việt bởi kỹ thuật cyanotype kinh điển phương Tây luôn tạo ra cảm nhận về một vẻ đẹp tao nhã, tự do như mây trời. Nó đồng thời giúp khơi dậy tình yêu và giá trị văn hóa cội nguồn...".

Một thiết kế hiện đại có thể chinh phục bất cứ tín đồ cá tính nào

Quá trình sử dụng tia cực tím (ánh sáng mặt trời) - in cyanotype cho phép tạo ra các bản màu xanh lục lam đẹp mắt, thân thiện (tốn ít chi phí, dễ thực hiện…)

Các biến thể trong kỹ thuật cyanotype cho phép nhiều giải pháp sáng tạo làm nên sự đa dạng, cuốn hút... trên trang phục

Nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh cho biết: "Lụa là chất liệu truyền thống mang biểu tượng của phương Đông, vừa thân thuộc, gần gũi lại vừa quý phái. In cyanotype lại là thành tựu khoa học và phương pháp sáng tạo nghệ thuật của phương Tây. Sự giao hòa giữa văn hóa Đông - Tây luôn là đề tài hấp dẫn các nghệ sĩ trong hành trình khám phá chủ đề, chất liệu, xu hướng sáng tác mới".

NTK cho biết kỹ thuật in tuy có đưa ra sự thử thách đối với người làm, đòi hỏi sự sáng tạo của người nghệ sĩ nhưng cũng là công cụ thể hiện nghệ thuật rất đắc lực

NTK Như Khôi cho biết in Cyanotype là quy trình mang tính nghệ thuật cao nhưng lại rất dễ tiếp cận. Các tín đồ quá yêu thích cũng có thể tìm tòi thực hiện tại nhà

Kết hợp với họa tiết đi kèm (tùy từng bản mẫu và tùy theo sáng tạo của nhà thiết kế, thợ thủ công), vải in cyanotype mang đến hiệu ứng đa chiều sinh động một cách bất ngờ

"... Lụa in cyanotype cho thành quả rất tuyệt vời - như một món quà quý cho những người thực sự yêu thời trang và nghệ thuật. Trên chất liệu lụa trắng óng ả truyền thống của Việt Nam, biểu tượng hoa văn được tạc bởi nền xanh dương prussian blue hiếm thấy nhờ kỹ thuật cyanotype gợi không khí huyền hoặc và kỳ bí phương Đông", NTK Phạm Ngọc Anh nói tiếp.

"Bộ áo có hiệu ứng 3D: lớp áo trong in trực tiếp trên vải satin, lớp ngoài được in trên vải organza trong. Khi cử động, ta cảm thấy bức hình được cử động theo", NTK nói

Các tín đồ yêu gam xanh có thể "lang thang" với nhiều chất liệu để tìm kiếm những món quà tặng khác biệt cho mình hoặc người thân, bạn bè đồng thời kể về một hành trình dệt may đầy sáng tạo mà thú vị với những người xung quanh.

