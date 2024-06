Lưng trần với làn da nuột nà sau khi điều trị mụn lưng

Mụn lưng dù diễn ra bên trong nhưng cũng có thể khiến nhiều người mất tự tin khá nhiều. Đặc biệt là khi mặc áo tắm hay áo đầm khoe lưng.

Mụn lưng có thể xảy ra vì nhiều lý do. Ngoài do vi khuẩn và dầu nhờn gây tắc nghẽn, nó cũng có thể được gây ra bởi hormone và căng thẳng. Bao gồm cả hành vi trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bioclarity

Đừng mất tinh thần khi bị mụn lưng, học cách loại bỏ nó có thể gây khó chịu và tốn thời gian, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhận biết 6 loại mụn ở lưng

Mụn đầu đen

Mụn đầu đen hay còn gọi là mụn mở trông giống như những chấm đen nhỏ, có thể được quan sát rõ ràng clevelandclinic

Nguyên nhân là do sự tích tụ keratin và chất béo (bã nhờn) bị tắc bên trong lỗ chân lông. Giai đoạn đầu, đầu mụn sẽ có màu vàng. Nhưng khi tiếp xúc với không khí và bụi bẩn một thời gian, đầu mụn sẽ chuyển sang màu đen.



Cách chăm sóc

Mụn ở lưng như mụn trứng cá và mụn đầu đen có thể được điều trị bằng cách chọn các sản phẩm chăm sóc da có chứa chất tẩy da chết wallpaperflare

Các sản phẩm chăm sóc da có chứa chất tẩy da chết như: salicylic acid, AHA, PHA, BHA và LHA có tác dụng tẩy tế bào chết, giảm tắc nghẽn và làm mờ sẹo mụn. Hoặc bạn có thể sử dụng thuốc làm tan mụn, nhóm dẫn xuất vitamin A hoặc axit vitamin A để giảm sự tắc nghẽn keratin trong lỗ chân lông.



Mụn đầu trắng (Whiteheads)

Mụn đầu trắng hoặc mụn trứng cá kín được phân loại là mụn trứng cá, giống như mụn đầu đen clevelandclinic

Nhưng điều khác biệt là mụn đầu trắng xuất hiện dưới dạng những vết mụn nhỏ màu trắng trên da. Nguyên nhân là do vi khuẩn bị tắc nghẽn trong lỗ chân lông dưới da. Vì vậy từ bên ngoài không thể nhìn thấy đầu mụn.



Cách chăm sóc

Mụn ở lưng, loại mụn trứng cá và mụn đầu trắng, có thể được điều trị bằng cách sử dụng thuốc trị mụn có chứa Benzoyl Peroxide hoặc Retinoids, có tác dụng giảm viêm, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và giảm tắc nghẽn lỗ chân lông.



Mụn đỏ (sẩn), các vết sưng đỏ

Mụn đỏ (sẩn) là mụn không có đầu. Nguyên nhân là do lỗ chân lông bị tắc và nhiễm trùng do vi khuẩn. cho đến khi viêm quanh nang lông và tuyến bã nhờn dưới da hoặc có thể là do nặn, bong tróc, ấn mụn bị tắc khiến vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào da. Cho đến khi nó phát triển thành mụn viêm.

Cách chăm sóc

Mụn đỏ là mụn không có đầu nên không thể nặn ra như mụn bọc được. Vì vậy, bạn nên sử dụng thuốc có chứa Benzoyl Peroxide có tác dụng kháng khuẩn.



Mụn mủ (Pustule)

Mụn mủ là một trong những loại mụn viêm, tương tự như mụn sẩn. Điểm khác biệt là mụn mủ trông giống như những vết mụn đỏ ở gốc. Ở giữa có một mụn mủ màu trắng vàng. Điều này xảy ra do viêm và nhiễm trùng cho đến khi mủ hình thành dưới da. Khi chạm vào sẽ có cảm giác hơi đau.



Cách chăm sóc

Mụn ở lưng, loại mụn bọc mủ có thể được điều trị bằng các loại thuốc bôi giúp điều trị mụn trứng cá, chẳng hạn như axit salicylic, benzoyl peroxide, clindamycin và retinol.



Vì mụn ở lưng rất khó trị nên điều quan trọng là phải sử dụng sản phẩm có chứa thành phần trị mụn clevelandclinic

Mụn viêm lớn (Nodule)

Mụn viêm lớn (Nodule) trông giống như một vết sưng lớn màu đỏ dưới da hoặc một khối u lớn, cứng như quả thận và không có mủ do nhiễm trùng do vi khuẩn và lan đến các lớp da sâu hơn bình thường. Hoặc do nén ấn vào mụn mủ (Pustule) khiến vi khuẩn trong mụn lây lan xuống dưới da, cho đến khi bị viêm, sưng tấy và tấy đỏ.

Cách chăm sóc

Dành cho người bị mụn viêm sưng to ở lưng có thể tự điều trị bằng cách chọn sản phẩm làm sạch da dịu nhẹ. Để ngăn ngừa kích ứng da kết hợp với việc sử dụng thuốc bôi có chứa axit salicylic (Salicylic Acid), benzyl peroxide (Benzoyl Peroxide) và chiết xuất cây trà (Tea Tree Oil) có đặc tính giúp tiêu diệt vi khuẩn, giảm viêm và giúp mụn co lại nhanh hơn.

Mụn bọc

Mụn bọc là tình trạng lỗ chân lông bị viêm nặng, bị tắc nghẽn do dầu và tế bào da chết, hình thành vi khuẩn P. Acne khi chạm vào sẽ gây đau đớn hơn các loại mụn khác. Vết mụn sẽ mềm mại như có chất lỏng bên trong, nhưng không có đầu.

Cách chăm sóc

Loại mụn này có thể được điều trị bằng cách bôi thuốc mỡ tại chỗ. Hoặc dùng thuốc uống để điều trị bệnh chân voi. Để bôi tại chỗ các dẫn xuất vitamin A (Retinoids), thuốc trị mụn Benzoyl Peroxide và thuốc kháng khuẩn Azelaic Acid. Đối với thuốc uống để điều trị mụn trứng cá, chẳng hạn như Tetracyclines, Doxycycline và Erythromycin là những kháng sinh có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả.

Trong hành trình tìm kiếm phương pháp chữa trị mụn trứng cá, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện một số phương pháp chăm sóc da hằng ngày có thể giúp điều trị mụn trứng cá ở mức độ nhẹ đến trung bình womenshealth

Đôi khi, những thay đổi nhỏ có thể tạo nên bước tiến lớn trong việc cải thiện làn da như da mặt, da lưng của bạn. Nhằm mục đích có một chế độ ăn uống tốt hơn, giảm mức độ căng thẳng và cải thiện thói quen vệ sinh để loại bỏ nhược điểm. Nếu bạn thực hiện những thay đổi tích cực trong lối sống này mà tình trạng của mình vẫn không có gì khác biệt, bạn có thể cần điều trị bằng thuốc.

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi chuyên gia da liễu Quỳnh Giao - Trung tâm chăm sóc da Acclear TP.HCM