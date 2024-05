Top 10 kem trị mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn viêm sưng tận gốc

Chắc chắn các bạn sẽ tìm được một loại kem trị mụn phù hợp và hiệu quả tận gốc ngừa tái phát. Một làn da mịn màng, tươi sáng rạng rỡ sẽ là của bạn.

1. Gel trị mụn SVR Sebiaclear Cicapeel

Top 1 kem trị mụn hiệu quả tận gốc ngừa tái phát gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu SVR nổi tiếng tại Pháp. Gel trị mụn SVR Sebiaclear Cicapeel với sự kết hợp 14% Gluconolactone, Acid Salicylic tiêu diệt vi khuẩn gây mụn P.Acnes điều trị tận gốc mụn trứng cá, mụn viêm sưng, mụn đầu đen và mụn trứng cá. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa hoạt chất dưỡng da ngăn ngừa thâm mụn hình thành cho làn da dần tươi mịn đều màu trở lại. Thành phần đều lành tính, an toàn với mọi làn da; kể cả làn da dầu mụn nhạy cảm.

Thành phần chính: Gluconolactone, Salicylic Acid, Sarcosine, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Trị mụn ẩn, mụn viêm sưng, mụn trứng cá tận gốc ngăn ngừa tái phát.

Tẩy tế bào chết cho làn da mụn thông thoáng ngăn ngừa hình thành mụn mới.

Bổ sung độ ẩm làm dịu vùng da mụn viêm sưng, mẩn đỏ sau 24h.

Gom và làm khô cồi mụn nhanh chóng ngăn ngừa hình thành sẹo sau mụn.

Giảm sưng đỏ trong 24 giờ, ngăn ngừa hình thành sẹo do thâm mụn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da tươi trẻ ngừa thâm hiệu quả.

Khả năng chống ô xy hóa và kháng viêm mạnh mẽ ngăn ngừa tình trạng mụn tái phát.

Trị mụn tận gốc mà không gây tình trạng khô hay bong tróc da.

Không chứa paraben, xà phòng, cồn, chất tạo màu, hương liệu nên an toàn với mọi làn da và không gây kích ứng.

Kết cấu dạng gel trong suốt cùng mùi hương dịu nhẹ với khả năng thẩm thấu cực nhanh. Hoàn toàn không tạo cảm giác nhờn dính khó chịu hay rát da.

Làn da mụn dần được tái tạo lại sáng khỏe mịn màng, không gặp tình trạng thâm sẹo sau điều trị mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây.

2. Gel chấm mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel

Top 2 kem trị mụn thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ - Image Skincare. Gel trị mụn Image Clear Cell Clarifying Salicylic Blemish Gel nổi bật với 2% Salicylic acid và Zinc PCA giúp loại bỏ bụi bẩn, tế bào chết, vi khuẩn gây mụn và hỗ trợ làm dịu viêm sưng, mẩn đỏ trên vùng da mụn. Mụn viêm sưng xẹp nhanh chóng và ngăn ngừa mụn mới hình thành. Phù hợp dùng cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm và chấm trực tiếp vào nốt mụn, không dùng cả mặt.

Thành phần chính: 2% Salicylic Acid, phức hợp tảo biển, Phyto-Astringent Extracts, Australian Native Pepper Berry, Zinc PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu mẩn đỏ, nốt mụn viêm sưng nhanh chóng ngăn ngừa mụn cũ lan rộng và mụn mới hình thành.

Loại sạch lớp tế bào chết ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông hạn chế mụn tái phát.

Tăng cường tái tạo tế bào mới cho làn da khỏe mịn tươi sáng ngừa thâm sau mụn.

Cân bằng lượng dầu nhờn cho làn da thông thoáng ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn mới.

Giảm viêm cấp tốc cho các tình trạng mụn viêm mức độ từ nhẹ đến nặng.

Kết cấu dạng gel nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây cảm giác nhờn dính khó chịu mỗi khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với mọi nền da; kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 835.000đ/ 14g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 10+ tại đây.

3. Kem trị mụn La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector

Top 3 kem trị mụn trong danh sách này thuộc về sản phẩm nổi tiếng lừng danh của nước Pháp - La Roche-Posay chuyên biệt dành cho đốm mụn sưng đỏ. Kem trị mụn La Roche-Posay Effaclar A.I. Targeted Breakout Corrector làm sạch tận sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây mụn và chặn đứng sự hình thành của các vết thâm sau mụn nhờ các thành phần chất lượng như Niacinamide, Piroctone olamine và glycacil, LHA cùng độ pH 5.5. Phù hợp với mọi loại da, kể cả da dầu nhạy cảm.

Thành phần chính: Niacinamide, nước khoáng La Roche-Posay, Piroctone Olamine và Glycacil, LHA và Acid Salicylic, Acid Citric.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết tận sâu bên trong lỗ chân lông cho làn da thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Tiêu diệt vi khuẩn gây mụn giúp trị mụn viêm sưng, mụn trứng cá tận gốc.

Khả năng làm giảm sưng viêm, nốt mụn mẩn đỏ tối ưu sau 48 giờ.

83% người dùng cho biết đốm mụn viêm sưng xẹp dần.

80% người dùng đánh giá sản phẩm hạn chế vết thâm hình thành cho làn da đều màu hơn.

Triệu chứng sưng viêm giảm hẳn sau 2 ngày sử dụng, mụn không phát triển thêm.

Hoàn toàn không gặp tình trạng thâm sẹo sau điều trị mụn.

Tái tạo tế bào mới cho làn da tươi sáng ngăn ngừa hình thành thâm mụn.

Kết cấu dạng kem mỏng thẩm thấu nhanh chóng mà hoàn toàn không gây khô da.

Thiết kế dạng tuýp kem với đầu lấy kem nhọn và nhỏ nên dễ dàng bảo quản và kiểm soát lượng kem mỗi khi sử dụng.

Thành phần lành tính, dịu nhẹ, không chứa paraben nên không gây kích ứng. Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 610.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây.

4. Kem trị mụn ẩn Some By Mi AHA-BHA-PHA 14 Days Super Miracle Spot All Kill Cream

Top 4 kem trị mụn trong danh sách này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Some By Mi nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Kem trị mụn Some By Mi AHA-BHA-PHA ứng dụng công nghệ độc quyền Truecica TM giúp điều trị mụn nhanh chóng và ngăn ngừa tái phát. Kem trị mụn ẩn Some By Mi còn làm dịu nốt mụn sưng tấy và ngăn ngừa vết thâm hình thành hiệu quả.

Thành phần chính: Phức hợp Truecica ™, AHA-BHA-PHA, Panthenol.

Ưu điểm:

Làm sạch bụi bẩn, tế bào chết và tiêu diệt vi khuẩn giúp điều trị mụn nhanh chóng.

Gom cồi mụn và làm dịu viêm sưng, mẩn đỏ mang lại cảm giác dễ chịu.

Bổ sung độ ẩm và cân bằng lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Kết cấu dạng gel trắng đục với khả năng thẩm thấu nên không gây nhờn dính.

Giá niêm yết chính hãng: 308.100đ/30ml

5. Kem trị mụn cho nam Shiseido Pimplit

Top 5 trong danh sách kem trị mụn được yêu chuộng thuộc về sản phẩm của thương hiệu Shiseido nổi tiếng tại Nhật Bản. Kem trị mụn Shiseido Pimplit giảm viêm sưng, mẩn đỏ, giúp se cồi và tiêu diệt vi khuẩn tận gốc ngăn ngừa mụn tái phát. Hiệu quả hàng đầu với mụn trứng cá đỏ, mụn bọc, mụn đầu đen.

Thành phần chính: Lưu huỳnh 40mg, Resorcin 20mg, 20mg kẽm ô xít, Glycyrrhetinic a xít 3mg.

Ưu điểm:

Kháng khuẩn, chống viêm tiêu diệt vi khuẩn gây mụn tận gốc cho làn da dần tươi mịn trở lại.

Bổ sung độ ẩm làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng ngay tại vị trí nôt mụn.

Hỗ trợ điều trị mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn viêm sưng tận gốc mà không hề gây khô da hay kích ứng.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh và không gây bí da.

Nếu quá nhạy cảm với mùi hương có thể sẽ cảm thấy khó chịu với mùi lưu huỳnh của kem.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000đ/ 18g

6. Kem chấm mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Daily Skin Clearing Treatment With 2.5% Benzoyl Peroxide

Vị trí thứ 6 trong top kem trị mụn này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Paula’s Choice đến từ nước Mỹ. Kem trị mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Daily Skin Clearing Treatment với chiết xuất 2.5% Benzoyl Peroxide, Sodium Hydroxide, Bisabolol, Allantoin giúp giảm mụn, giảm sưng viêm nhanh chóng và ngăn ngừa mụn mới xuất hiện. Hiệu quả tối ưu vẫn là mụn trứng cá, mụn ẩn và mụn viêm sưng.

Thành phần chính: 2.5% Benzoyl Peroxide, tinh dầu hoa cúc, Sodium Hydroxide, Bisabolol, Allantoin.

Ưu điểm:

Tiêu diệt vi khuẩn gây mụn giúp làm giảm nhanh tình trạng mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá sưng viêm.

Kiềm soát lượng dầu thừa ngăn ngừa bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông dễ gây mụn tái phát.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng ngăn ngừa tình trạng da khô.

Tái tạo tế bào mới cho làn da tươi trẻ ngừa thâm sau mụn hiệu quả.

Kết cấu dạng cream gel không màu và mỏng nhẹ; thẩm thấu nhanh và không gây cảm giác nhờn dính khó chịu.

Theo khảo sát thực tế, các nốt mụn đỏ xẹp trong vòng 1 ngày và làn da bớt mẩn đỏ, kích ứng. Sau khoảng 4 tuần, tình trạng mụn trứng cá giảm hẳn.

Thành phần lành tính, không chứa hóa chất độc hại nên không gây kích ứng, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/ 15ml

7. Gel trị mụn 4 giờ Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment

Top 7 kem trị mụn thuộc về sản phẩm cũng đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu nổi tiếng Murad. Gel trị mụn Murad Rapid Relief Acne Spot Treatment ứng dụng công thức chứa Salicylic Acid độc quyền làm giảm mụn viêm sưng chỉ sau 4 giờ và trị mụn tận gốc ngăn ngừa tái phát. Sản phẩm còn chứa các thành phần có tác dụng dưỡng ẩm và tái tạo tế bào mới cho làn da mịn sáng ngừa thâm mụn hiệu quả.

Thành phần chính: Salicylic acid (2.0%), cỏ xạ hương (Thyme) kết hợp với chiết xuất gỗ thông (Pine), Silica, hạt dẻ ngựa và yến mạch.

Ưu điểm:

Tác động sâu vào lớp biểu bì loại sạch lớp tế bào chết, bã nhờn và tiêu diệt vi khuẩn ngăn ngừa mụn lan rộng và hình thành mới.

Khả năng kháng khuẩn và kiểm soát lượng dầu thừa cho làn da dầu mụn thông thoáng ngừa bít tắc lỗ chân lông dễ sinh mụn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da tươi trẻ và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.

Bổ sung độ ẩm, làm dịu mẩn đỏ và nốt mụn viêm sưng tức thì ngăn ngừa tình trạng da khô hay bong tróc.

Kết cấu dạng gel trong suốt và thẩm thấu nhanh nên không gây bết dính mang lại cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng.

Thiết kế dạng tuýp mềm, đầu lấy nhỏ giúp bạn điều tiết được lượng sản phẩm mỗi lần sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 750.000đ/ 15ml

8. Kem trị mụn Neutrogena On The Spot Acne Treatment

Top 8 kem trị mụn trong danh sách này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Neutrogena cũng của nước Mỹ. Kem trị mụn Neutrogena On The Spot Acne Treatment giúp điều trị mụn trứng cá tận gốc và ngăn ngừa tái phát. Sản phẩm an toàn dùng được cho làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Benzoyl Peroxide (2.5%), Bentonite, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Glyceryl Laurate, Emulsifying Wax NF, Sodium Citrate.

Ưu điểm:

Tiêu diệt vi khuẩn gây mụn trứng cá và ngăn ngừa hình thành mụn mới.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra ngừa mụn tái phát.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu mụn viêm sưng nhanh chóng.

Không chứa dầu, không làm khô da, và hạn chế kích ứng da thấp nhất có thể.

Giá niêm yết chính hãng: 295.000đ/ 21g

9. Kem trị mụn trứng cá, mụn đầu đen và ngăn sẹo thâm Bioderma Sébium Kerato+

Vị trí thứ 9 trong danh sách top kem trị mụn hiệu quả tận gốc này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderma của Pháp. Với sự hợp hoàn hảo của 1.8% Salicylic Acid, 10% Malic Acid Ester và ứng dụng bằng sáng chế FLUIDACTIV™; kem trị mụn Bioderma Sébium Kerato+ làm giảm mụn rõ rệt chỉ sau 2 ngày, giảm 19% kích thước mụn, giảm 20% vết thâm và tăng 23% da đều màu. Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, dễ tán đều và không gây nhờn dính. Phù hợp với làn da người lớn và làn da tuổi dậy thì với nền da mụn ẩn, mụn trứng cá, mụn đầu đen từ mức độ nhẹ đến trung bình.

Thành phần chính: 1.8% Salicylic Acid, 10% Malic Acid Ester, bằng sáng chế FLUIDACTIV™.

Ưu điểm nổi bật:

Tác động kép cả trên và dưới bề mặt da giúp loại bỏ mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn viêm sưng và mụn đầu đen tận gốc.

Làm tiêu sừng và điều tiết lượng bã nhờn dư thừa cho làn da thông thoáng, ngừa mụn quay trở lại.

Khả năng loại bỏ hết mụn nhọt và mụn đầu đen, vết thâm mụn, dưỡng ẩm 8h và đạt hiệu quả sau 2 ngày đối với mụn, vết thâm sau mụn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn trắng mịn, trẻ trung hơn ngăn ngừa sẹo thâm sau mụn hình thành.

Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn dính hay bóng nhờn.

Thành phần lành tính, không chứa cồn, không paraben nên an toàn với mọi loại da; kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 445.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây.

10. Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum

Top 10 kem trị mụn thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha - Martiderm. Tinh chất trị mụn MartiDerm Acniover Serum với chiết xuất 2% Niacinamide, Prebiotics, Probiotics giúp cân bằng độ ẩm, kiểm soát bã nhờn, giảm sưng mụn và ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn trứng cá bùng phát trở lại. Phù hợp với tình trạng da mụn từ nhẹ đến vừa, bị mụn đầu đen, mụn trứng cá và làn da gặp tình trạng bít tắc lỗ chân lông, dư thừa dầu nhờn, lỗ chân lông nở to.

Thành phần chính: 2% Niacinamide (Vitamin B3), Prebiotics, Probiotics, chiết xuất hoa sen (Nymphaea Coerulea Flower Extract), Citric Acid, Propanediol, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu vùng da mẩn đỏ, viêm sưng do mụn nhanh chóng.

Kháng khuẩn và gom cồi giúp điều trị mụn trứng cá, mụn viêm sưng, mụn đầu đen tận gốc.

Kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da thông thoáng ngừa bít tắc lỗ chân lông.

Hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, xóa mờ thâm sau mụn cho làn da mềm mịn, đều màu.

Bổ sung độ ẩm và vitamin cần thiết cho làn da dần khỏe đẹp toàn diện từ bên trong ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Thiết kế chai serum thủy tinh chắc chắn với nắp ấn tiện lợi, dễ dàng lấy tinh chất để sử dụng và bảo quản.

Hương thơm nhẹ dịu tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.

Kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng và không để lại cảm giác bết dính khó chịu, bí da hay nặng mặt.

Hiệu quả điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen được đánh giá cao.

Sản phẩm không chứa cồn, không paraben nên không gây kích ứng khi sử dụng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da dầu mụn nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 880.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây.

Với review chi tiết top 10 kem trị mụn ở trên, các bạn đã tìm được sản phẩm phù hợp giúp đánh bay mụn tận gốc ngừa thâm mụn hiệu quả rồi đúng không nào. Chú ý, dù bạn lựa chọn bất cứ kem trị mụn đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các nhà phân phối chính hãng, uy tín.