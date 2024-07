Má lúm đồng tiền, lá bùa may mắn cho chủ nhân và đắm say người nhìn

Từ xa xưa, lúm đồng tiền ở cả hai bên má được coi là bùa may mắn. Có lúm đồng tiền hai bên, giống như một cặp cỏ ba lá may mắn phù hợp, có thể được hiểu là biểu tượng của sự may mắn và cát tường nhân đôi