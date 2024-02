Mặc chân váy ngắn vào mùa lạnh thế nào để đẹp, sang mà vẫn hợp thời tiết?

Lựa chọn trang phục xuống phố khi giao mùa vừa trầm ấm, tinh tế nhưng chẳng kém phần phá cách, điệu đà, nàng hãy thử phối chân váy ngắn và áo sơ mi độc đáo. Dáng áo dài tay được cut out lạ mắt với phần cổ đức gợi cảm. Khuy xoáy bản to tạo điểm nhấn cho chiếc áo. Chân váy may xếp lớp tạo sự bồng bềnh khoe đôi chân duyên dáng