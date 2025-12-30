Mặc đẹp cùng áo cardigan từ công sở đến dạo phố

Giữa những lựa chọn trang phục đề cao sự thoải mái nhưng vẫn cần chỉn chu, áo cardigan nổi bật như món đồ "đa nhiệm" mà nàng khó có thể bỏ qua. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, chiếc áo này dễ dàng theo nàng từ không gian công sở đến những buổi dạo phố thường ngày mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài gọn gàng, thời thượng.

Trong bản phối mang tinh thần trẻ trung và nữ tính, áo cardigan dệt kim màu tím nhạt trở thành điểm nhấn dịu dàng giúp nàng ghi điểm phong cách khi dạo phố hay hẹn hò bạn bè ẢNH: @PANLY.V

Gam pastel kết hợp phom cardigan dáng lửng, hàng nút cài phía trước vừa tạo hiệu ứng tôn dáng vừa giúp việc layering trở nên linh hoạt. Khi phối cùng chân váy midi xếp ly gam sáng, chiếc áo cardigan không chỉ cân bằng tỷ lệ cơ thể mà còn mang đến tổng thể tươi mới, bay bổng. Chất liệu dệt kim mỏng nhẹ cùng thiết kế tối giản giúp món đồ này dễ dàng hòa vào xu hướng Y2K, mang lại vẻ ngoài thoải mái, thời thượng mà vẫn giữ trọn nét nữ tính cho nàng.

Với sắc hồng phấn dịu mắt, chiếc áo cardigan dễ dàng đồng hành cùng nàng trong nhiều hoàn cảnh, từ không gian công sở đến những buổi hẹn cà phê nhẹ nhàng. Gam pastel giúp tổng thể trang phục trở nên tươi sáng nhưng vẫn giữ được sự tinh tế khi phối cùng sơ mi trắng và chân váy xếp ly xám ẢNH: @JANEEYEH

Thiết kế dáng lửng ôm vừa, cổ chữ V và hàng nút phía trước không chỉ tôn dáng mà còn mang lại cảm giác layering gọn gàng, thanh lịch. Nhờ chất liệu dệt kim mỏng nhẹ và phom dáng tối giản, áo cardigan màu hồng phấn trở thành lựa chọn linh hoạt, giúp nàng hoàn thiện phong cách nữ tính, chỉn chu mà vẫn trẻ trung, hiện đại.

Khoác lên mình gam nâu đỏ trầm ấm mang hơi thở thu đông, chiếc áo cardigan dáng lửng nhanh chóng ghi điểm nhờ vẻ sang trọng, cổ điển nhưng vẫn rất dễ ứng dụng. Thiết kế ôm vừa, cổ tròn tối giản cùng hàng cúc nhỏ phía trước giúp tổng thể gọn gàng, tinh tế, trong khi chất liệu len mỏng nhẹ mang lại cảm giác thoải mái khi mặc ẢNH: @THAONHILE

Dáng áo lửng khéo léo tôn vòng eo và tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo hơn khi kết hợp với quần jeans ống rộng cạp cao, một công thức phối đồ cân đối và hợp xu hướng. Bản phối trở nên cuốn hút hơn nhờ quần jeans xanh đậm có chi tiết gấu nổi bật, đi cùng túi xách và giày cao gót màu đen để tăng vẻ nữ tính, sang trọng, đủ thanh lịch để nàng diện đi làm công sở nhưng vẫn linh hoạt cho dạo phố hay những buổi hẹn tối.

Áo cardigan đen dáng lửng mang vẻ đẹp tối giản, thanh lịch và rất dễ ứng dụng. Gam màu đen trơn cùng thiết kế ôm vừa, cổ tròn và hàng nút phía trước giúp tổng thể gọn gàng, tôn dáng khi kết hợp với các thiết kế cạp cao ẢNH: @TU_HHAO

Phối cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ ca rô và lớp áo trắng bên trong, set đồ vừa trẻ trung, nữ tính vừa hài hòa. Khi hoàn thiện với tất trắng và giày Mary Jane, bản phối mang tinh thần preppy chic hiện đại, phù hợp cho dạo phố và có thể linh hoạt biến tấu để diện nơi công sở.

Chiếc áo cardigan màu be nhạt đóng vai trò chủ đạo với phom dáng oversized ngang hông, thiết kế trơn, tay áo rộng và chất liệu dệt kim mềm mại, tạo cảm giác thoải mái và thanh lịch ẢNH: @SUPASSRA_SP

Nàng có thể chọn phối cùng áo ôm màu đen bên trong và quần ống rộng xám đậm, tổng thể trở nên cân bằng, gọn gàng mà vẫn phóng khoáng. Phụ kiện túi nâu sẫm và giày gam trung tính giúp set đồ hoàn thiện theo phong cách layering tối giản, vừa thời thượng vừa linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo cardigan màu xám nhạt mang đến cảm giác thanh lịch và dịu mắt nhờ gam màu trung tính dễ phối đồ cùng phom dáng lửng gọn gàng, giúp cân đối tỷ lệ cơ thể và tôn dáng hiệu quả. Thiết kế cổ tròn cài nút phía trước kết hợp cùng chất liệu dệt kim mềm mại tạo sự thoải mái ẢNH: @CHAUBUI_

Điểm nhấn tinh tế nằm ở phần viền sọc màu tương phản tại tay áo và gấu áo, vừa tăng độ nhận diện thương hiệu vừa giữ được tinh thần sang trọng kín đáo. Khi phối cùng áo thun trắng, chân váy đồng bộ và giày sneaker, cardigan trở thành món đồ chủ chốt giúp tổng thể hài hòa giữa nét thanh lịch, năng động và phong cách xa xỉ đầy thời thượng.

Từ công sở chỉn chu đến những buổi dạo phố nhẹ nhàng, áo cardigan luôn chứng minh sức hút nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và dễ ứng dụng ẢNH: @CHAUBUI_

Chỉ cần khéo léo lựa chọn phom dáng, màu sắc và cách phối đồ phù hợp, nàng hoàn toàn có thể tận dụng chiếc áo quen thuộc này để xây dựng phong cách thanh lịch, trẻ trung và thời thượng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.