Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Mùa hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để phái đẹp làm mới phong cách bằng những thiết kế thoáng mát và những kiểu áo tay ngắn là minh chứng rõ nhất.
Chia sẻ bài viết
Ngày nay, những kiểu áo tay ngắn được biến tấu với đa dạng kiểu dáng, từ áo sơ mi đến những thiết kế crop top hiện đại hay phom dáng oversized phóng khoáng. Chính sự đa dạng ấy giúp áo tay ngắn trở thành "vũ khí thời trang", các cô gái dễ dàng làm mới hình ảnh mà không cần đầu tư quá nhiều vào tủ đồ.
Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là sự trở lại của những chiếc áo sơ mi tay ngắn mang hơi thở cổ điển. Những gam màu trắng, kem, be hay xanh pastel tiếp tục chiếm ưu thế nhờ khả năng tạo cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với thời tiết nóng bức.
Không khó để nhận ra cảm hứng học đường đang trở thành một trong những xu hướng được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Những chiếc áo bồng tay ngắn kết hợp cùng chân váy xòe mang đến hình ảnh tươi trẻ tựa nữ sinh.
Những chiếc áo tay ngắn họa tiết ca rô được mặc theo kiểu layering bên ngoài áo bra hoặc chỉ là một chiếc áo khoác ngoài đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ. Cách phối này tạo nên nhiều lớp trang phục thú vị, mang đến chiều sâu cho phong cách.
Áo tay ngắn thực sự là một lựa chọn tuyệt vời để làm mới tủ đồ thường ngày của bạn. Thiết kế này vừa mang lại sự thoải mái tối đa vừa tôn lên vóc dáng một cách khéo léo. Bạn hoàn toàn có thể tự tin biến tấu vẻ ngoài theo nhiều cá tính khác nhau từ năng động đến thanh lịch.