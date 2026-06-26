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Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
26/06/2026 12:00 GMT+7

Mùa hè luôn là khoảng thời gian lý tưởng để phái đẹp làm mới phong cách bằng những thiết kế thoáng mát và những kiểu áo tay ngắn là minh chứng rõ nhất.

Ngày nay, những kiểu áo tay ngắn được biến tấu với đa dạng kiểu dáng, từ áo sơ mi đến những thiết kế crop top hiện đại hay phom dáng oversized phóng khoáng. Chính sự đa dạng ấy giúp áo tay ngắn trở thành "vũ khí thời trang", các cô gái dễ dàng làm mới hình ảnh mà không cần đầu tư quá nhiều vào tủ đồ.

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay là sự trở lại của những chiếc áo sơ mi tay ngắn mang hơi thở cổ điển. Những gam màu trắng, kem, be hay xanh pastel tiếp tục chiếm ưu thế nhờ khả năng tạo cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với thời tiết nóng bức.

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 1.

Áo trắng cổ bèo viền ren tay ngắn kết hợp cùng quần ống rộng màu kem đem lại sự thoải mái cho những ngày nắng nóng. Phần cổ áo với những đường bèo lớn tạo điểm nhấn nữ tính, nhưng vẫn dễ dàng hoạt động mà không sợ khó chịu

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 2.

Áo sơ mi tay ngắn vàng kem, nổi bật với thiết kế cổ bẻ thanh lịch và điểm nhấn viền xếp lớp trên thân áo. Kết hợp đơn giản cùng chân váy xếp ly ngắn màu nâu nhạt theo phong cách tennis hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 3.

Áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương pastel dịu mát, tay áo ngắn suông rộng gọn gàng và phần gấu áo cắt ngang lửng lơ cá tính. Điểm xuyết ở cổ áo là một chiếc nơ ruy băng nhỏ thắt gọn với các đường sọc màu sắc. Phối cùng chân váy chữ A cạp cao màu be sáng mộc mạc, ôm vừa vặn lấy hông tôn lên vóc dáng người mặc

ẢNH: @GOLADESIGNS

Không khó để nhận ra cảm hứng học đường đang trở thành một trong những xu hướng được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay. Những chiếc áo bồng tay ngắn kết hợp cùng chân váy xòe mang đến hình ảnh tươi trẻ tựa nữ sinh.

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 4.

Áo sơ mi tay ngắn màu trắng thu hút với phom dáng ôm sát, phần chiết eo nhẹ nhàng tôn lên vòng 2. Đi cùng chân váy thun xếp tầng màu xám khói, với thiết kế hai tầng bèo xòe rộng tạo độ phồng nhẹ tinh nghịch cho người mặc

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 5.

Áo sơ mi trắng tay ngắn với phần cổ bèo tròn xung quanh, hàng cúc gỗ mộc mạc chạy dọc thân trước và phần tay áo bồng xòe. Chỉ cần phối cùng là một chiếc quần shorts phom rộng màu be in họa tiết chấm nhỏ màu nâu tạo nên phong cách Coquette ngọt ngào, đậm chất cổ điển

ẢNH: @WWNIEE_

Những chiếc áo tay ngắn họa tiết ca rô được mặc theo kiểu layering bên ngoài áo bra hoặc chỉ là một chiếc áo khoác ngoài đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới trẻ. Cách phối này tạo nên nhiều lớp trang phục thú vị, mang đến chiều sâu cho phong cách.

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 6.

Áo sơ mi tay ngắn họa tiết kẻ ca rô nhỏ màu xám và trắng với cổ bèo tròn bản nhỏ, tay ngắn phồng nhẹ ở vai và phom suông rộng rãi, được mặc như một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài, để lộ chiếc áo bra màu trắng bên trong

ẢNH: @ _KIUCIUUN

Mặc đẹp không khó ngày hè với những kiểu áo tay ngắn- Ảnh 7.

Chiếc áo tay ngắn họa tiết kẻ ca rô màu hồng pastel và trắng vô cùng ngọt ngào. Áo có thiết kế cổ bẻ chữ V xẻ sâu phóng khoáng, tay ngắn ôm nhẹ bắp tay và phom dáng bó sát ôm trọn đường cong cơ thể. Đối lập với sự ngọt ngào của sắc hồng bên trên là chân váy ôm siêu ngắn màu đen tôn lên vóc dáng

ẢNH: @HATA.LUV

Áo tay ngắn thực sự là một lựa chọn tuyệt vời để làm mới tủ đồ thường ngày của bạn. Thiết kế này vừa mang lại sự thoải mái tối đa vừa tôn lên vóc dáng một cách khéo léo. Bạn hoàn toàn có thể tự tin biến tấu vẻ ngoài theo nhiều cá tính khác nhau từ năng động đến thanh lịch.

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