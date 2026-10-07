Mặc đẹp mỗi ngày với sơ mi phối chân váy ngắn

Không còn đóng khung trong những quy chuẩn cứng nhắc của môi trường công sở truyền thống, áo sơ mi ngày nay biến hóa linh hoạt hơn khi kết hợp cùng chân váy ngắn. Bộ đôi này mở ra không gian sáng tạo bất tận: từ phong cách học đường năng động, nét tiểu thư ngọt ngào cho đến hơi thở cổ điển.

Những set đồ đồng bộ luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng muốn mặc đẹp mà không cần tốn nhiều thời gian phối đồ. Chiếc áo sơ mi crop top kẻ sọc xanh nhã nhặn với điểm nhấn cổ áo viền nổi bật, đi cùng chân váy xếp ly hai tầng đồng điệu mang lại vẻ ngoài năng động, tràn đầy sức sống.

Set trang phục đồng điệu vừa đủ chỉn chu, thích hợp cho những buổi học tập cuối tuần hoặc cho môi trường công sở trẻ trung ẢNH: @_LINHOWII

Giữa muôn vàn sắc thái lộng lẫy của bảng màu thời trang, sắc trắng thuần khiết vẫn luôn giữ vị trí độc tôn nhờ khả năng đánh thức vẻ đẹp trong trẻo ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự đồng nhất về màu sắc và chất liệu tạo cảm giác liền mạch và hài hòa, điểm nhấn đắt giá nằm ở kỹ thuật sơ vin gọn gàng vào cạp váy bản rộng, giúp định hình vòng eo con kiến một cách tự nhiên ẢNH: @_THUYTHNG_

Sơ mi cộc tay mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho những ngày nắng ấm. Gam màu pastel dịu mắt như hồng phấn hay xanh baby blue dễ dàng bắt cặp cùng chân váy ngắn phom chữ A dáng xòe nhẹ tông be hoặc đen kinh điển.

Đừng ngần ngại phối cùng mũ lưỡi trai tone sur tone hay túi xách cầm tay để tạo thu hút cho set đồ đa sắc trẻ trung ẢNH: @_KIUCIUUN

Dành cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng hoặc những buổi học ngoại khóa mang tính chất thoải mái thì chân váy ngắn lại phù hợp hơn khi phối cùng áo sơ mi cộc tay ẢNH: @_KIUCIUUN

Nếu bạn yêu thích nét thơ mộng và lãng mạn, chân váy bí hoặc chân váy xếp tầng xòe rộng là mảnh ghép không thể bỏ qua. Bạn có thể chọn phong cách layer bằng cách mở cúc áo sơ mi ca rô khoác ngoài áo thun ôm sát để tạo chiều sâu cho trang phục.

Chỉ cần đi cùng giày Mary Jane hoặc giày búp bê kèm tất lửng trắng viền ren và một chiếc túi cói vintage hoặc túi da tông màu trầm là có thể tự tin xuống phố ẢNH: @_KIUCIUUN

Không gò bó vào phom dáng chiết eo hay thao tác sơ vin thường thấy, kiểu áo sơ mi chất liệu đũi phom rộng trùm qua chân váy bí ngô tạo nên phong cách retro vô cùng thoải mái và cá tính ẢNH: @KIMEEHOUSE

Mang cảm hứng từ trang phục học đường phương Tây, chiếc áo sơ mi cộc tay trắng chiết eo nhẹ kết hợp chân váy xếp ly họa tiết kẻ tartan nâu trầm đem lại vẻ đẹp hiện đại và sắc sảo. Áo chiết eo ôm vừa vặn thân trên giúp phân chia tỷ lệ cơ thể rõ nét, tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Khi phối cùng sơ mi trắng nên ưu tiên những gam màu trầm như nâu, xám, đen... để tạo sự tương phản sáng - tối ấn tượng cho tổng thể ẢNH: @KIMEEHOUSE

Khi diện áo sơ mi có họa tiết chấm bi cổ điển, hãy phối cùng chân váy ngắn đơn sắc tông trầm hoặc tông sáng trơn như trắng, ren. Cách này giúp phần thân trên trở thành điểm nhấn chính mà không gây cảm giác rối mắt ẢNH: SALAVI

Chỉ với một chiếc sơ mi quen thuộc khi bắt cặp cùng các kiểu dáng chân váy khác nhau, bạn hoàn toàn có thể tự do sáng tạo nên những bản phối tuyên ngôn thời trang của riêng mình.

