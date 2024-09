Mặc đẹp mùa thu với áo thun cổ tròn, món đồ kinh điển trong làng thời trang

Áo thun cổ tròn là biểu tượng của sự linh hoạt và phong cách bất hủ trong làng thời trang. Đơn giản nhưng không hề nhàm chán, chiếc áo này dễ dàng biến hóa từ vẻ ngoài năng động, cá tính đến thanh lịch, thời thượng chỉ qua cách phối đồ. Với kiểu dáng cổ điển, áo thun cổ tròn phù hợp với mọi lứa tuổi và vóc dáng, trở thành món đồ cần phải có trong tủ đồ của các tín đồ thời trang.

ẢNH: @LEVIS

Levis cho ra mắt mẫu áo thun màu kem với viền xanh lá, mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu. Họa tiết la bàn trên áo tạo nên nét độc đáo và thu hút. Được làm từ chất liệu cotton, mang đến sự thoải mái và dễ dàng trong việc vận động. Bạn có thể phối áo cùng quần shorts để tạo nên phong cách năng động, thoải mái; hoặc chọn quần jeans bó hay ống loe màu trắng, xanh denim để tạo sự tương phản tinh tế. Đừng quên lựa chọn giày thể thao trắng hoặc những đôi giày có màu sắc tươi sáng để tăng thêm vẻ trẻ trung. Nếu muốn một phong cách thoải mái hơn, xăng đan sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Phụ kiện như khăn quàng cổ màu cam sẽ tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ trang phục, trong khi túi xách có màu sắc nổi bật hoặc túi tote sẽ làm tổng thể thêm phần hoàn thiện và ấn tượng.

ẢNH: @MOSCHINO

Moschino gây ấn tượng với mẫu áo thun làm từ chất liệu cotton, mang lại cảm giác mềm mại và thoải mái, rất phù hợp cho việc mặc hằng ngày. Áo có kiểu dáng vừa vặn, giúp tôn lên đường nét cơ thể mà không quá ôm sát. Mặt trước áo được in chữ lớn, mang thông điệp của thương hiệu, tạo điểm nhấn nổi bật và thể hiện phong cách cá nhân. Bạn có thể kết hợp áo cùng váy xòe hoặc váy maxi để tạo nên vẻ ngoài nữ tính và thời thượng. Giày cao gót đỏ sẽ tăng thêm sự quyến rũ và thanh lịch, trong khi túi xách với màu sắc nổi bật sẽ không chỉ tạo điểm nhấn cho bộ trang phục mà còn rất tiện lợi.

ẢNH: @RIDICULOUS.STUDIO

Chiếc áo lấp lánh của nhà mốt R IDICULOUS chắc chắn sẽ khiến bạn mê đắm với chất liệu mềm mại, có khả năng co giãn tốt và kiểu dáng oversized tạo ra phong cách thoải mái, hiện đại. Thiết kế này tôn lên vẻ cá tính của người mặc cùng với họa tiết số in lấp lánh tạo điểm nhấn nổi bật, thu hút ánh nhìn. Điều này không chỉ mang lại sự trẻ trung mà còn thể hiện tinh thần năng động. Màu đen của áo rất dễ phối đồ, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Mặt sau áo tiếp tục gây ấn tượng với họa tiết in chữ, làm nổi bật phong cách streetwear. Với thiết kế đơn giản nhưng đầy ấn tượng, chiếc áo này dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục, từ quần jeans cho đến chân váy, mang lại vẻ ngoài cuốn hút.

ẢNH: @HADES.STUDIO

H ADES không kém cạnh khi cho ra mắt mẫu áo dáng rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái và tự do cho người mặc. Họa tiết chữ in lớn thể hiện sự trẻ trung và năng động; với màu sắc nổi bật trên nền xanh tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn. Màu xanh của áo không chỉ dễ phối đồ mà còn mang đến cảm giác tươi mới, lý tưởng cho những ai yêu thích thời trang đường phố và muốn thể hiện cá tính riêng của mình.

Áo thun cổ tròn không chỉ là một món đồ thời trang dễ mặc, mà còn là biểu tượng của sự đơn giản và tinh tế trong tủ đồ mùa thu. Với khả năng kết hợp linh hoạt và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, áo thun cổ tròn tiếp tục khẳng định vị thế là món đồ kinh điển vượt thời gian. Hãy tận dụng sự đa năng của nó để tạo nên những bản phối thời trang đầy phong cách và cá tính, giúp bạn tỏa sáng trong những ngày thu se lạnh.