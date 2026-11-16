  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
16/11/2026 14:00 GMT+7

Từ váy dáng dài đến blazer, từ sơ mi, áo dệt kim đến vest đều cần thêm một chiếc thắt lưng da nhỏ nhắn hoặc dây vải đồng màu để tạo điểm thắt eo cho trang phục đẹp và sành điệu hơn.

Xu hướng phối thắt lưng ngoài áo, váy - sành điệu mà không hề gò bó

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 1.

Mọi ánh nhìn đều hướng về điểm nhấn nơi eo - khi bản phối tông trắng được xếp lớp cùng áo tank top màu xám tro rồi định vị bằng một món phụ kiện thắt lưng da siêu mảnh có khóa cài màu bạc silver

ẢNH: CALIE

Xu hướng thắt lưng nở rộ trong mùa thời trang thu đông 2026 khi mọi bản phối, mọi phong cách đều xem đây là món phụ kiện không thể thiếu.

Thắt lưng da bản nhỏ có hoặc không có khóa kim loại mặc ngoài áo dệt kim phối layer cùng sơ mi, dây vải mềm mại đồng màu định vị vòng eo cho những chiếc đầm dài thướt tha và nữ tính. Thắt lưng cũng hiện diện trên các bản phối denim, set đồng bộ, áo cách điệu phối váy hay quần suông công sở.

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 2.

Đầm voan hoa dáng dài, váy sơ mi hay váy chữ A, đầm bodycon đều cần thêm một chi tiết nhỏ nơi vòng 2. Đó có thể là dây vải hoặc đường nẹp nhỏ đồng bộ với trang phục hoặc là chi tiết đắt giá được người mặc thêm vào để tạo điểm nhấn tone sur tone với giày và túi xách

ẢNH: ELISE

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 3.

Mẫu áo cách điệu màu nâu nhạt thay vì được sơ vin cùng chân váy thì được diện theo cách mới - vạt áo nằm ngoài chân váy và phối thêm thắt lưng. Vẫn là phong cách công sở chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng chỉ một chi tiết nhỏ đã giúp nâng tầm cả bản phối

ẢNH: IVY MODA

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 4.

Bên cạnh thắt lưng da thì các sợi dây vải đồng màu, dây hoa leo, dây bện thừng độc đáo cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn khác biệt. Bản phối mang sắc đen cổ điển kết hợp cùng phụ kiện trắng tương phản, khóa kim loại hình xoắn ốc nơi vòng eo tone sur tone với hoa tai tròn, tạo nên nét cuốn hút riêng sắc sảo

ẢNH: JOVEN

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 5.

Dù chọn phong cách công sở tối giản hay phong cách "lady boss" quyền lực, trang phục được phối thêm thắt lưng đúng cách luôn có thể góp sức tăng chiều sâu thị giác cho tổng thể

ẢNH: IVY MODA

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 6.

Cách diện áo ngoài váy dài và quần suông đem lại cảm giác phóng khoáng, dễ chịu và tự do. Tuy nhiên đôi khi cách mặc này có thể đem đến "hiệu ứng ngược" khiến người mặc bị "dìm dáng" hoặc khiến vẻ ngoài trông không thật chỉn chu. Lúc này chỉ một chi tiết thắt lưng đã có thể giải quyết mọi vấn đề thời trang

ẢNH: PANTIO

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 7.

Vừa là điểm nối kết hai phần trang phục, vừa tạo khoảng nghỉ cho mắt khi ngắm nhìn, các thiết kế phối thắt lưng đồng bộ giúp người mặc ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng và đầy ấn tượng

ẢNH: D.CHIC

Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu- Ảnh 8.

Bỏ đi chi tiết thắt lưng bản lớn mà các mẫu trench coat cổ điển hay sử dụng, bản phối ấm áp tông xám và đen sử dụng dây tròn nhỏ buộc hờ quanh eo. Chi tiết này tương phản với phom dáng dài và rộng của áo cùng sự rắn rỏi, mạnh mẽ đến vẻ ngoài "hầm hố" của giày bốt và túi xách da

ẢNH: D.CHIC


thắt lưng thắt lưng ngoài áo phong cách sành điệu xu hướng thắt lưng phụ kiện thời trang

Bài viết khác

Nâng cấp diện mạo ngày mới cùng túi gam màu trầm ấm

Nâng cấp diện mạo ngày mới cùng túi gam màu trầm ấm

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng của đầm sát nách

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư

Đầm công chúa kiêu kỳ, tôn vẻ đẹp tiểu thư

Áo khoác len đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt ngày thu đông

Áo khoác len đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt ngày thu đông

'Thắp sáng' bản phối đường phố với chiếc quần jeans lấp lánh

'Thắp sáng' bản phối đường phố với chiếc quần jeans lấp lánh

Ngày trở gió cùng những kiểu áo khoác ngoài phá cách

Ngày trở gió cùng những kiểu áo khoác ngoài phá cách

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm

Trang phục tối giản lên ngôi mùa cuối năm

Tôn dáng không khó với các kiểu áo ôm

Tôn dáng không khó với các kiểu áo ôm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top