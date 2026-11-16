Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu

Từ váy dáng dài đến blazer, từ sơ mi, áo dệt kim đến vest đều cần thêm một chiếc thắt lưng da nhỏ nhắn hoặc dây vải đồng màu để tạo điểm thắt eo cho trang phục đẹp và sành điệu hơn.
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Xu hướng phối thắt lưng ngoài áo, váy - sành điệu mà không hề gò bó
Xu hướng thắt lưng nở rộ trong mùa thời trang thu đông 2026 khi mọi bản phối, mọi phong cách đều xem đây là món phụ kiện không thể thiếu.
Thắt lưng da bản nhỏ có hoặc không có khóa kim loại mặc ngoài áo dệt kim phối layer cùng sơ mi, dây vải mềm mại đồng màu định vị vòng eo cho những chiếc đầm dài thướt tha và nữ tính. Thắt lưng cũng hiện diện trên các bản phối denim, set đồng bộ, áo cách điệu phối váy hay quần suông công sở.