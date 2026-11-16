Mặc gì cũng phối thắt lưng mới thật là sành điệu

Xu hướng phối thắt lưng ngoài áo, váy - sành điệu mà không hề gò bó

Mọi ánh nhìn đều hướng về điểm nhấn nơi eo - khi bản phối tông trắng được xếp lớp cùng áo tank top màu xám tro rồi định vị bằng một món phụ kiện thắt lưng da siêu mảnh có khóa cài màu bạc silver ẢNH: CALIE

Xu hướng thắt lưng nở rộ trong mùa thời trang thu đông 2026 khi mọi bản phối, mọi phong cách đều xem đây là món phụ kiện không thể thiếu.

Thắt lưng da bản nhỏ có hoặc không có khóa kim loại mặc ngoài áo dệt kim phối layer cùng sơ mi, dây vải mềm mại đồng màu định vị vòng eo cho những chiếc đầm dài thướt tha và nữ tính. Thắt lưng cũng hiện diện trên các bản phối denim, set đồng bộ, áo cách điệu phối váy hay quần suông công sở.

Đầm voan hoa dáng dài, váy sơ mi hay váy chữ A, đầm bodycon đều cần thêm một chi tiết nhỏ nơi vòng 2. Đó có thể là dây vải hoặc đường nẹp nhỏ đồng bộ với trang phục hoặc là chi tiết đắt giá được người mặc thêm vào để tạo điểm nhấn tone sur tone với giày và túi xách ẢNH: ELISE

Mẫu áo cách điệu màu nâu nhạt thay vì được sơ vin cùng chân váy thì được diện theo cách mới - vạt áo nằm ngoài chân váy và phối thêm thắt lưng. Vẫn là phong cách công sở chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng chỉ một chi tiết nhỏ đã giúp nâng tầm cả bản phối ẢNH: IVY MODA

Bên cạnh thắt lưng da thì các sợi dây vải đồng màu, dây hoa leo, dây bện thừng độc đáo cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn khác biệt. Bản phối mang sắc đen cổ điển kết hợp cùng phụ kiện trắng tương phản, khóa kim loại hình xoắn ốc nơi vòng eo tone sur tone với hoa tai tròn, tạo nên nét cuốn hút riêng sắc sảo ẢNH: JOVEN

Dù chọn phong cách công sở tối giản hay phong cách "lady boss" quyền lực, trang phục được phối thêm thắt lưng đúng cách luôn có thể góp sức tăng chiều sâu thị giác cho tổng thể ẢNH: IVY MODA

Cách diện áo ngoài váy dài và quần suông đem lại cảm giác phóng khoáng, dễ chịu và tự do. Tuy nhiên đôi khi cách mặc này có thể đem đến "hiệu ứng ngược" khiến người mặc bị "dìm dáng" hoặc khiến vẻ ngoài trông không thật chỉn chu. Lúc này chỉ một chi tiết thắt lưng đã có thể giải quyết mọi vấn đề thời trang ẢNH: PANTIO

Vừa là điểm nối kết hai phần trang phục, vừa tạo khoảng nghỉ cho mắt khi ngắm nhìn, các thiết kế phối thắt lưng đồng bộ giúp người mặc ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng và đầy ấn tượng ẢNH: D.CHIC

Bỏ đi chi tiết thắt lưng bản lớn mà các mẫu trench coat cổ điển hay sử dụng, bản phối ấm áp tông xám và đen sử dụng dây tròn nhỏ buộc hờ quanh eo. Chi tiết này tương phản với phom dáng dài và rộng của áo cùng sự rắn rỏi, mạnh mẽ đến vẻ ngoài "hầm hố" của giày bốt và túi xách da ẢNH: D.CHIC



