Mặc kiểu boho chic đẹp như Gigi Hadid và các siêu mẫu ở tuần lễ thời trang

Gigi Hadid vừa mới được bắt gặp trên đường phố New York đầu tháng 6, trong bộ cánh kiểu boho chic kết hợp hai xu hướng phổ biến nhất của mùa này, Đó là chiếc váy midi phóng khoáng - có viền hình con sò và thêu lá - với áo len kiểu Guest In Residence màu đỏ cà chua...



Trong khi đó, ở các sàn diễn thời trang mùa thu 2024, Isabel Marant tập trung vào phong cách thẩm mỹ cổ điển với những thiết kế váy và khăn quàng cổ tua rua. Còn Rabanne thì Julien Dossena đã mang đến kiểu cách boho sang trọng thông qua những thiết kế phủ tua rua trên những chiếc váy, quần tây và quần bó có hoa văn sặc sỡ. Ở màn ra mắt của Chemena Kamali tại Chloé - người mẫu bước trên sàn diễn trong trang phục có diềm xếp nếp lớn, váy trong suốt và các phụ kiện nổi bật như thắt lưng có biểu tượng Chloé màu vàng và kính râm cỡ lớn.

Sau những thiết kế boho chic của các nhà mốt, thương hiệu, số lượt tìm kiếm thương hiệu trên The RealReal đã tăng 37% so với ngày hôm trước, doanh số bán các thiết kế theo phong cách này cũng tăng hơn 100%. Không còn nghi ngờ gì nữa, boho chic đang trở lại mạnh mẽ trong mùa thu và các tín đồ thời trang yêu phong cách tự do phóng khoáng không thể bỏ qua.

Gigi Hadid là một trong những tín đồ của boho chic, nhiều bộ trang phục mà siêu mẫu chưng diện đều nhanh chóng trở thành xu hướng dù trên sàn diễn hay ngoài đường phố VOGUE

Trang phục boho mang hơi thở những năm 1990 trở về thông qua kỹ thuật layering, hoa văn trang trí và kiểu kết hợp tự do, ngẫu hứng NOW FASHION

Những đường bèo nhún "hỗn loạn", những chi tiết cắt xéo một cách ngẫu nhiên thổi vào các thiết kế boho sự tự do, mang lại cho người chưng diện một dáng vẻ thoải mái mà nổi bật. Kết hợp với những phụ kiện cỡ lớn, độc đáo, bộ cánh mang phong cách độc đáo này sẽ khiến vẻ ngoài của các nữ tín đồ trở nên khác biệt, thời thượng... VOGUE

Không quá "bất định" như các kiểu boho cổ điển, boho chic sang trọng, mang lại cảm giác trưởng thành và lịch lãm hơn VOGUE

Những chiếc váy bồng bềnh được nhét trong đôi bốt da cao đến đầu gối tạo nên một dáng vẻ vừa thời thượng lại vừa nữ tính VOGUE

Bộ váy tạo nên từ những lớp voan mỏng được khoác ngoài một chiếc áo choàng da sẫm màu gợi liên tưởng về sự tự do của thiên nhiên, không chỉ hợp với mùa thu mà còn thu hút sự chú tâm của người đối diện VOGUE

Những dải tua rua dù bằng vải, da hay bằng kim loại cùng các phụ kiện chính là điểm nhấn trong diện mạo "hỗn loạn" của một bộ cánh boho VOGUE

Sự táo bạo nằm ở vô số đường bèo xếp ngẫu hứng trên thân váy, lớp vải mỏng khoe vẻ đẹp nữ tính bên cạnh sự "cứng rắn" của đôi bốt tạo ra một sự đối lập thú vị nhưng sành điệu VOGUE

Nhà thiết kế kết hợp những sợi tua rua từ mặt vải với các "đường xích" trang trí ở đôi xăng đan cùng chiếc áo dây ngắn, quyến rũ làm nên vẻ đẹp nữ tính rất cuốn hút FASHIONISTA