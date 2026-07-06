Mặc màu trầm chuẩn phong cách quiet luxury

Gam màu trầm tính là những tông màu có sắc độ thấp, mang sắc thái tối hoặc trung tính như nâu trầm, xanh đậm, xám nhạt, tím thẫm hay những sắc độ be đất dịu mắt. Điểm đặc trưng của bảng màu này mang đậm hơi thở cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt trong dòng chảy thời trang hiện đại.

Chiếc đầm ngắn sở hữu gam màu trầm tính với sắc nâu be dịu nhẹ, dáng váy xòe tối giản, kết hợp hài hòa giữa phần cổ trụ phối hàng cúc trước tinh tế cùng ống tay ngắn rộng và chân váy xếp ly phồng tự nhiên. Để hoàn thiện vẻ ngoài chuyên nghiệp, phối khéo léo cùng đôi giày cao gót mũi nhọn bằng chất liệu da màu trắng tương phản ẢNH: @MASARA

Đầm bí hai dây cúp ngực khoác lên mình gam màu nâu trầm đầy kiêu kỳ, những họa tiết hoa nổi nhẹ nhàng ẩn hiện trên chất liệu vải voan thướt tha. Phom đầm bí bồng bềnh kết hợp với tông màu tối là bộ đôi hoàn hảo giúp che khuyết điểm vòng 3 ẢNH: @HAIANHNGUYENSTUDIO

Phong cách denim on denim chưa bao giờ lỗi mốt khi xuống phố, điểm nhấn trên nền vải jean tối màu là những hình thêu sắc trắng tương phản ở áo và họa tiết hình tim thêu nổi bật ở phần đầu gối quần đầy phá cách. Chỉ cần một chiếc kính mắt mèo và giày gót thấp dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng ẢNH: LADYZMRENT

Sở hữu gam màu xám nhạt - một trong những sắc thái trung tính trầm tính kinh điển, set đồ gồm áo cộc tay cổ chữ V và quần tây chuyên nghiệp. Tông màu xám dịu mắt trải đều trên chất liệu vải tây mềm mại, hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu của một quý cô công sở hiện đại ẢNH: @ORCHICSTUDIO

Sắc xanh thẫm của váy và áo hai dây với hiệu ứng óng ánh của chất liệu vải lụa bóng cao cấp. Áo hai dây cúp ngực viền ren trắng thắt dây tạo điểm nhấn, chỉ cần điểm xuyết sợi dây chuyền bạc mặt tròn nhỏ là có thể tự tin xuống phố ẢNH: @GOUTDEJUNIG

Mang sắc nâu trầm ấm đặc trưng của đất, chiếc đầm dáng dài hai dây cúp ngực gợi cảm. Kiểu đầm suông dài sắc trầm này là lựa chọn điểm mười cho những ngày hè oi bức hoặc các chuyến đi dã ngoại nhờ ưu điểm thấm hút mồ hôi tốt và tạo cảm giác vóc dáng thanh mảnh hơn ẢNH: @GOUTDEJUNIG

Cả set trang phục gồm áo ống quây và quần shorts đồng điệu đều được phủ lên gam màu nâu đậm cổ điển. Sự kết hợp giữa sắc nâu tối cùng chất liệu vải nhung dày dặn có độ bóng nhẹ đậm chất thượng lưu ẢNH: @LADYZMRENT