Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn

Từ những set áo và chân váy nữ tính, bộ vest cách điệu đến jumpsuit ngắn trẻ trung, dạ tweed mở ra nhiều lựa chọn để nàng làm mới phong cách trong mùa lạnh.

Diện nguyên bộ dạ tweed, nâng tầm vẻ đẹp thanh lịch

Điểm hấp dẫn của những bộ dạ tweed nằm ở khả năng tạo hiệu ứng thời trang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần phối quá nhiều lớp trang phục, một set đồng bộ đã đủ để định hình phong cách.

Một bộ jumpsuit tweed màu đen với những đường viền đính đá chạy dọc thân áo và phần túi tạo nên hình ảnh quý cô kiêu kỳ, sang trọng ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Không chỉ giới hạn ở những gam màu tối, dạ tweed mùa lạnh còn trở nên mềm mại và nữ tính hơn với các sắc trắng kem, hồng phấn, xanh baby hay be sáng.

Set tweed màu kem với thiết kế áo không tay và quần short là lựa chọn phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hoặc những buổi gặp gỡ thân mật ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Với những cô nàng yêu phong cách nữ tính, bộ tweed hồng phấn với phần cổ áo trễ vai và đường peplum tạo hiệu ứng mềm mại, duyên dáng ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Nếu áo vest và chân váy là công thức kinh điển của thời trang tweed, những bộ đôi áo và quần short lại mang đến diện mạo trẻ trung hơn. Sự thay đổi về tỷ lệ giữa phần áo và phần dưới giúp thiết kế trở nên năng động, phù hợp với nhịp sống hiện đại mà vẫn duy trì nét thanh lịch.

Một set tweed xanh pastel gồm áo cổ chữ V, phần eo chiết gọn và chân váy xếp ly mang tinh thần nữ tính. Gam màu dịu mắt giúp chất liệu tweed trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi những chiếc cúc trang trí tạo điểm nhấn sang trọng ẢNH: @_TTHY_TTHY

Sắc hồng tiếp tục phát huy sức hút khi được ứng dụng trên bộ áo khoác dáng lửng và quần short. Phụ kiện đồng điệu như nơ thắt cổ, băng đô cài tóc giúp tổng thể thêm hài hòa ẢNH: @_LINHOWII

Áo khoác dáng ngắn kết hợp chân váy chữ A tạo thành công thức kinh điển, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau ẢNH: @_MAIHANN_14

Để diện tweed nguyên bộ mà không tạo cảm giác quá nặng nề, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có độ dài vừa phải và chi tiết trang trí tiết chế. Túi xách nhỏ, giày cao gót hoặc nơ cài tóc đều có thể trở thành những mảnh ghép hoàn thiện phong cách.

Set tweed hồng phấn với áo cổ tròn, đường viền tương phản và quần short đồng bộ gợi nhắc tinh thần thời trang tiểu thư. Phụ kiện tóc cùng tông và túi xách dáng nhỏ giúp hình ảnh trở nên trẻ trung mà không quá cầu kỳ ẢNH: @_THUYTHNG_