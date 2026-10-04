Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn

Những bộ dạ tweed đồng điệu từ áo và quần short, chân váy đến thiết kế jumpsuit mang đến diện mạo thanh lịch, quý phái nhưng không kém phần trẻ trung cho phái đẹp trong mùa thu.
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Từ những set áo và chân váy nữ tính, bộ vest cách điệu đến jumpsuit ngắn trẻ trung, dạ tweed mở ra nhiều lựa chọn để nàng làm mới phong cách trong mùa lạnh.
Diện nguyên bộ dạ tweed, nâng tầm vẻ đẹp thanh lịch
Điểm hấp dẫn của những bộ dạ tweed nằm ở khả năng tạo hiệu ứng thời trang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần phối quá nhiều lớp trang phục, một set đồng bộ đã đủ để định hình phong cách.
Không chỉ giới hạn ở những gam màu tối, dạ tweed mùa lạnh còn trở nên mềm mại và nữ tính hơn với các sắc trắng kem, hồng phấn, xanh baby hay be sáng.
Nếu áo vest và chân váy là công thức kinh điển của thời trang tweed, những bộ đôi áo và quần short lại mang đến diện mạo trẻ trung hơn. Sự thay đổi về tỷ lệ giữa phần áo và phần dưới giúp thiết kế trở nên năng động, phù hợp với nhịp sống hiện đại mà vẫn duy trì nét thanh lịch.
Để diện tweed nguyên bộ mà không tạo cảm giác quá nặng nề, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có độ dài vừa phải và chi tiết trang trí tiết chế. Túi xách nhỏ, giày cao gót hoặc nơ cài tóc đều có thể trở thành những mảnh ghép hoàn thiện phong cách.