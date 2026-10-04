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Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/10/2026 10:00 GMT+7

Những bộ dạ tweed đồng điệu từ áo và quần short, chân váy đến thiết kế jumpsuit mang đến diện mạo thanh lịch, quý phái nhưng không kém phần trẻ trung cho phái đẹp trong mùa thu.

Từ những set áo và chân váy nữ tính, bộ vest cách điệu đến jumpsuit ngắn trẻ trung, dạ tweed mở ra nhiều lựa chọn để nàng làm mới phong cách trong mùa lạnh.

Diện nguyên bộ dạ tweed, nâng tầm vẻ đẹp thanh lịch

Điểm hấp dẫn của những bộ dạ tweed nằm ở khả năng tạo hiệu ứng thời trang ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần phối quá nhiều lớp trang phục, một set đồng bộ đã đủ để định hình phong cách.

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 1.

Một bộ jumpsuit tweed màu đen với những đường viền đính đá chạy dọc thân áo và phần túi tạo nên hình ảnh quý cô kiêu kỳ, sang trọng

ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Không chỉ giới hạn ở những gam màu tối, dạ tweed mùa lạnh còn trở nên mềm mại và nữ tính hơn với các sắc trắng kem, hồng phấn, xanh baby hay be sáng.

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 2.

Set tweed màu kem với thiết kế áo không tay và quần short là lựa chọn phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hoặc những buổi gặp gỡ thân mật

ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 3.

Với những cô nàng yêu phong cách nữ tính, bộ tweed hồng phấn với phần cổ áo trễ vai và đường peplum tạo hiệu ứng mềm mại, duyên dáng

ẢNH: @TRESOR.DE.SOIE

Nếu áo vest và chân váy là công thức kinh điển của thời trang tweed, những bộ đôi áo và quần short lại mang đến diện mạo trẻ trung hơn. Sự thay đổi về tỷ lệ giữa phần áo và phần dưới giúp thiết kế trở nên năng động, phù hợp với nhịp sống hiện đại mà vẫn duy trì nét thanh lịch.

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 4.

Một set tweed xanh pastel gồm áo cổ chữ V, phần eo chiết gọn và chân váy xếp ly mang tinh thần nữ tính. Gam màu dịu mắt giúp chất liệu tweed trở nên nhẹ nhàng hơn, trong khi những chiếc cúc trang trí tạo điểm nhấn sang trọng

ẢNH: @_TTHY_TTHY

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 5.

Sắc hồng tiếp tục phát huy sức hút khi được ứng dụng trên bộ áo khoác dáng lửng và quần short. Phụ kiện đồng điệu như nơ thắt cổ, băng đô cài tóc giúp tổng thể thêm hài hòa

ẢNH: @_LINHOWII

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 6.

Áo khoác dáng ngắn kết hợp chân váy chữ A tạo thành công thức kinh điển, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau

ẢNH: @_MAIHANN_14

Để diện tweed nguyên bộ mà không tạo cảm giác quá nặng nề, nàng có thể ưu tiên những thiết kế có độ dài vừa phải và chi tiết trang trí tiết chế. Túi xách nhỏ, giày cao gót hoặc nơ cài tóc đều có thể trở thành những mảnh ghép hoàn thiện phong cách. 

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 7.

Set tweed hồng phấn với áo cổ tròn, đường viền tương phản và quần short đồng bộ gợi nhắc tinh thần thời trang tiểu thư. Phụ kiện tóc cùng tông và túi xách dáng nhỏ giúp hình ảnh trở nên trẻ trung mà không quá cầu kỳ

ẢNH: @_THUYTHNG_

Mặc nguyên set dạ tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn - Ảnh 8.

Bên cạnh những gam màu pastel, sắc trắng cũng là lựa chọn đáng chú ý khi nàng muốn theo đuổi hình ảnh thanh lịch, hiện đại

ẢNH: @VEOSBYKHANH

 

Dạ tweed Jumpsuit Nữ tính

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cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

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