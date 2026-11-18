Chọn cho mình chiếc váy dài tối giản, nàng tự tin xuống phố, đi từ văn phòng đến thẳng các bữa tiệc mùa cuối năm. Từ sắc xanh xám đến tông màu be, nâu ấm đến đen và trắng... tạo nên những mảnh ghép cho phong cách cá nhân.
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Thiết kế váy dài tối giản có nhiều phom dáng đa dạng như dáng suông, váy chữ A, váy ôm body... Các mẫu trang phục đơn sắc hoặc kết hợp thêm chi tiết phối màu, giản dị trong đường cắt nhưng chất liệu được tuyển chọn kỹ, mỗi chi tiết được thêm vào hay bớt đi đều mang theo chủ ý riêng.
Tự tin làm chủ bảng màu trung tính ấm áp cùng váy dài tối giản
Sức hút từ những gam màu ấm thuộc bảng màu trung tính nằm ở khả năng tôn da, tôn dáng khiến người mặc có thêm sức sống mới. Nâu trầm, be và kem, đỏ rượu vang hay xanh chàm... chính là những sắc thái màu ấm mà nàng nên thử trải nghiệm.
Hai cặp đôi màu sắc trắng và đen, ghi xám và nâu trầm được vận dụng theo cách thật tinh tế, dịu mắt, tôn da và cực kỳ thanh lịch. Thiết kế váy xếp ly đen phối vạt ren và giày thêu họa tiết tôn nét quý phái và kiều diễm; bản phối đầm trench coat tối giản màu xám xanh và phụ kiện đỏ rượu ở giày loafer và túi cầm tay, tạo nên độ tương phản ấm áp và sang trọng