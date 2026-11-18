Thiết kế váy dài tối giản có nhiều phom dáng đa dạng như dáng suông, váy chữ A, váy ôm body... Các mẫu trang phục đơn sắc hoặc kết hợp thêm chi tiết phối màu, giản dị trong đường cắt nhưng chất liệu được tuyển chọn kỹ, mỗi chi tiết được thêm vào hay bớt đi đều mang theo chủ ý riêng.

Hóa nàng thơ yêu kiều trong sắc xanh nhạt hòa quyện cùng tầng váy trắng và chi tiết thêu đính thủ công nơi thân trước. Phom váy chữ A cổ điển được làm mới bằng phần cổ chữ U thanh thoát, chi tiết tay ngắn cùng dáng váy tối giản giúp nàng đẹp theo cách thật tự nhiên ẢNH: LEENAA

Tự tin làm chủ bảng màu trung tính ấm áp cùng váy dài tối giản

Sức hút từ những gam màu ấm thuộc bảng màu trung tính nằm ở khả năng tôn da, tôn dáng khiến người mặc có thêm sức sống mới. Nâu trầm, be và kem, đỏ rượu vang hay xanh chàm... chính là những sắc thái màu ấm mà nàng nên thử trải nghiệm.

Sắc be nâu mang lại cảm giác thật dịu dàng và lãng mạn khi đi giữa tiết trời đầu đông se lạnh. Thiết kế dáng dài kết hợp hoàn hảo phần thân trên tối giản, chi tiết cổ áo chữ V cùng hàng cúc dài, tùng váy gấp nếp nhún nhẹ đi cùng điểm nhấn là dải vải thắt ngang eo ẢNH: PANTIO

Hai cặp đôi màu sắc trắng và đen, ghi xám và nâu trầm được vận dụng theo cách thật tinh tế, dịu mắt, tôn da và cực kỳ thanh lịch. Thiết kế váy xếp ly đen phối vạt ren và giày thêu họa tiết tôn nét quý phái và kiều diễm; bản phối đầm trench coat tối giản màu xám xanh và phụ kiện đỏ rượu ở giày loafer và túi cầm tay, tạo nên độ tương phản ấm áp và sang trọng

ẢNH: LEENAA

Thêm điểm nhấn từ họa tiết hoa lá nơi chân váy khiến nàng trở nên đặc biệt cuốn hút hơn trong hình ảnh thường ngày. Trong mùa lạnh, hãy ưu tiên cho các thiết kế đứng phom, màu sắc và họa tiết được tiết chế vừa phải để tạo nét tươi mới nhưng không làm mất đi vẻ ngoài chuyên nghiệp ẢNH: OYSTER

Đầm midi đen phối khăn sọc đen trắng theo phong cách hải quân cùng bộ đôi túi nâu và loafer cổ điển có khiến nàng xao xuyến? Trang phục không chỉ đẹp mắt, lịch sự mà còn mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho nhịp sống năng động của các quý cô thành thị ẢNH: KK FASHION

Váy dài tối giản đón đầu xu hướng họa tiết chấm bi kết hợp cùng tông nâu trầm và chi tiết cổ peterpan "hack" tuổi. Cổ điển nhưng cực kỳ thanh thoát và tôn da tôn dáng, kiểu trang phục này xứng đáng là chiếc váy dài "must hav" của mùa ẢNH: KK FASHION

Không cần giấu dáng với đầm xanh denim phối cúc trắng tinh tế. Thiết kế liền tay vai thu hút sự chú ý vào các nếp gấp ly mềm mại tôn vòng 1, đồng thời cách phối cùng trang sức và phụ kiện ngọc trai còn giúp nâng tầm phong cách quý cô ẢNH: SWANÉ

Sắc xanh kẻ trên những chiếc sơ mi cổ điển hóa thành dáng váy sơ mi tối giản, trẻ trung và giàu tính ứng dụng. Chi tiết thắt eo được nâng cao hơn vóc dáng thực tế qua đó "thu nhỏ" vòng 2 và khiến người mặc cảm thấy tự tin và vóc dáng thanh thoát hơn ẢNH: SWANÉ



