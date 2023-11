Mách nàng cách mặc theo style 'giấu quần' tôn dáng hiệu quả trong mùa lạnh

Tỷ phú mới của làng nhạc thế giới - Taylor Swift xuất hiện đầy tự tin và kiêu hãnh trong set đồ gồm áo len tối màu và quần shorts. Vì đã sở hữu chiều cao ấn tượng nên khi thử sức với style này, công chúa nhạc đồng quê càng trở nên nổi bật hút mắt. Giọng ca You Belong With Me kết lại outfit bằng đôi boots da màu nâu tây thời thượng