Trang phục màu ấm nóng như đỏ rực rỡ, hồng ngọt ngào, vàng tươi sáng… tất cả khi được đặt vào giữa tiết trời se lạnh sẽ không hề mang lại cảm giác chói chang, mà ngược lại, trở nên thật ấm áp và nổi bật.
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Thay vì chìm lấp trong những gam màu trầm mặc, an toàn thường thấy của mùa lạnh như đen, nâu hay xám, các tín đồ thời trang sành điệu lại chọn cách bộc lộ cái tôi cá tính qua những gam màu nóng.
Xóa bỏ ranh giới của sự ủy mị, sắc hồng phấn trở nên đầy sắc sảo khi giao thoa với tinh thần thể thao năng động qua bản phối hoodie cùng chân váy mini, hay mang đậm tính nghệ thuật với những tà váy bất đối xứng phối ren phá cách.
Màu ấm nóng sẽ phát huy tối đa sức hút khi được kết hợp với đúng chất liệu của mùa lạnh. Những tông màu như đỏ, vàng, cam sẽ trở nên "có chiều sâu" và sang trọng hơn hẳn khi đi cùng chất liệu vải nỉ dày dặn, dạ hoặc len ấm áp.