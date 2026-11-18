Thay vì chìm lấp trong những gam màu trầm mặc, an toàn thường thấy của mùa lạnh như đen, nâu hay xám, các tín đồ thời trang sành điệu lại chọn cách bộc lộ cái tôi cá tính qua những gam màu nóng.

Sắc đỏ luôn là "nữ hoàng" của những gam màu nóng. Một thiết kế đồng bộ với họa tiết kẻ ca rô đỏ trắng kết hợp cùng phom dáng áo corset siết eo và chân váy xòe bồng bềnh mang đến một vẻ đẹp đậm chất cổ điển ẢNH: @SISSY.NATION

Việc ứng dụng những sắc độ ấm nóng lên các chất liệu mỏng như đầm voan hay đầm babydoll đã tạo sự đối lập đầy mê hoặc, biến người mặc thành một đóa hoa kiêu hãnh cho ngày thu đông ẢNH: @OURS.STU

Xóa bỏ ranh giới của sự ủy mị, sắc hồng phấn trở nên đầy sắc sảo khi giao thoa với tinh thần thể thao năng động qua bản phối hoodie cùng chân váy mini, hay mang đậm tính nghệ thuật với những tà váy bất đối xứng phối ren phá cách.

Với trang phục đã có điểm nhấn, hãy chọn trang sức mảnh, tránh đeo quá nhiều phụ kiện to bản, lấp lánh vì chúng sẽ tạo sự đối lập với trang phục, khiến tổng thể trở nên nặng nề ẢNH: @ORIN.LABEL

Set đồ màu hồng phấn từ áo hoodie đến chân váy không chỉ giúp "ăn gian" chiều cao mà còn mang lại vẻ ngoài ngọt ngào ẢNH: @KIDOSTUDIOWEAR

Màu ấm nóng sẽ phát huy tối đa sức hút khi được kết hợp với đúng chất liệu của mùa lạnh. Những tông màu như đỏ, vàng, cam sẽ trở nên "có chiều sâu" và sang trọng hơn hẳn khi đi cùng chất liệu vải nỉ dày dặn, dạ hoặc len ấm áp.