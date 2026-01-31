Màu pastel nhẹ nhàng, thuần khiết chiếm trọn ánh nhìn

Màu pastel không kén da, kén dáng mà ngược lại có thể "chiều chuộng" tất cả những tín đồ đam mê. Mỗi màu sắc pastel đều ẩn chứa vẻ đẹp lãng mạn riêng biệt trong một cảm nhận chung về sự thuần khiết, dịu nhẹ nhưng thấm đẫm cảm xúc lãng mạn.
Màu pastel hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố
Khi tiết trời giao mùa chuyển từ đông sang xuân, không chỉ có cảnh vật thiên nhiên thay đổi mà tủ đồ của nàng cũng có sự đổi thay rõ nét. Trang phục mang tông màu pastel dần xuất hiện thường xuyên hơn qua những bản phối công sở, đầm dạo phố, váy dự tiệc và cả những bộ cánh đặc biệt nàng mặc khi đi hẹn hò.
Màu vàng pastel, hồng pastel, xanh pastel... đều mang đến cảm nhận về sự dịu nhẹ. Các tông màu giúp xoa dịu tinh thần so với những sắc màu chói lóa rực rỡ. Hình ảnh quý cô dịu dàng, nữ tính tỏa khí chất riêng được bày tỏ qua những gợi ý váy liền tinh giản, bản phối áo bèo nhún phối chân váy tulle, áo len hoa đào phớt hồng hay những chiếc đầm tiệc màu nude gợi mở cho trí tưởng tượng bay bổng.
Sắc đào hồng phai nở rộ trên thiết kế áo len lông xù có thể "cưa đổ" trái tim mọi cô gái. Trang phục pastel chính là bí mật làm nên vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại bất biến theo thời gian
ẢNH: FORMALSTUDIOS
Tông màu nhạt dễ dàng giúp nàng chiếm được cảm tình từ mọi người vì chọn cách tỏa sáng kín đáo không phô trương
ẢNH: WHITE PLAN