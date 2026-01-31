  • An Giang
Thời trang 24/7

Màu pastel nhẹ nhàng, thuần khiết chiếm trọn ánh nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/01/2026 12:00 GMT+7

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết đậm chất thơ của tông màu pastel khiến nàng mê mẩn. Từ những chiếc đầm công sở duyên dáng đến váy tiệc thướt tha, quý cô hiện đại khéo dùng trang phục màu nhạt để tạo nên điểm nhấn nữ tính và cổ điển cho riêng mình.

Màu pastel không kén da, kén dáng mà ngược lại có thể "chiều chuộng" tất cả những tín đồ đam mê. Mỗi màu sắc pastel đều ẩn chứa vẻ đẹp lãng mạn riêng biệt trong một cảm nhận chung về sự thuần khiết, dịu nhẹ nhưng thấm đẫm cảm xúc lãng mạn.

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 1.

Khi muốn tìm về cảm giác thư thái và được thả lỏng, trang phục màu pastel chính là một trong những cách hữu hiệu. Đầm liền phối màu cùng các chi tiết trang trí nhỏ xinh và tinh tế mang lại hình ảnh trang nhã, thuần khiết cho quý cô trong mùa xuân này

ẢNH: JM

Màu pastel hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Khi tiết trời giao mùa chuyển từ đông sang xuân, không chỉ có cảnh vật thiên nhiên thay đổi mà tủ đồ của nàng cũng có sự đổi thay rõ nét. Trang phục mang tông màu pastel dần xuất hiện thường xuyên hơn qua những bản phối công sở, đầm dạo phố, váy dự tiệc và cả những bộ cánh đặc biệt nàng mặc khi đi hẹn hò.

Màu vàng pastel, hồng pastel, xanh pastel... đều mang đến cảm nhận về sự dịu nhẹ. Các tông màu giúp xoa dịu tinh thần so với những sắc màu chói lóa rực rỡ. Hình ảnh quý cô dịu dàng, nữ tính tỏa khí chất riêng được bày tỏ qua những gợi ý váy liền tinh giản, bản phối áo bèo nhún phối chân váy tulle, áo len hoa đào phớt hồng hay những chiếc đầm tiệc màu nude gợi mở cho trí tưởng tượng bay bổng.

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 2.

Sắc hồng pastel vừa dịu dàng nữ tính vừa cực kỳ thanh lịch và hiện đại. Thiết kế dáng chữ A khéo léo tôn đường cong thiếu nữ, tạo phom dáng đẹp cho phần cổ, vai qua những đường cắt khéo léo

ẢNH: JM

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 3.
Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 4.

Sắc đào hồng phai nở rộ trên thiết kế áo len lông xù có thể "cưa đổ" trái tim mọi cô gái. Trang phục pastel chính là bí mật làm nên vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại bất biến theo thời gian

ẢNH: FORMALSTUDIOS

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 5.

Chạm khẽ vào từng lớp vải xốp mềm dịu dàng để cảm nhận trọn vẹn nét lãng mạn cổ điển mà váy áo pastel mang đến cho nàng. Bản phối pastel vô cùng thú vị với sự chuyển động nhẹ nhàng của màu sắc, đưa nàng bước vào hành trình khám phá tủ đồ thời trang mùa xuân đầy tươi mới

ẢNH: WHITE PLAN

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 6.
Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 7.

Tông màu nhạt dễ dàng giúp nàng chiếm được cảm tình từ mọi người vì chọn cách tỏa sáng kín đáo không phô trương

ẢNH: WHITE PLAN

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 8.

Sự giao hòa của màu sắc trang phục, phụ kiện và trang sức là điều nàng cần đặc biệt chú ý khi lên đồ dự tiệc. Thiết kế đầm cúp ngực màu be đặc sắc bởi chi tiết hoa leo được khéo léo phối thêm vòng cổ đính hoa, giày cao gót màu vàng pastel và mẫu túi hình chiếc nơ mang đậm tính nghệ thuật

ẢNH: WHITE PLAN

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 9.

Gam màu vàng pastel mang đến cảm nhận tươi mới, thanh mát và dịu nhẹ trong những ngày nắng nhẹ đầu mùa xuân

ẢNH: SELF-PORTRAIT

Màu pastel đẹp và thơ, gam màu đáng sắm nhất mùa xuân 2026 - Ảnh 10.

Mang các thiết kế pastel vào tủ đồ mùa mới, nàng đang từng ngày sáng tạo nên những diện mạo mới mẻ, góp thêm một "viên gạch" để xây dựng phong cách thời trang trendy, hiện đại đậm chất riêng

ẢNH: SELF-PORTRAIT

