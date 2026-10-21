Màu vàng bơ, gam màu thu dịu dàng qua cách phối hiện đại, trẻ trung

Gam màu vàng bơ đang chiếm sóng tủ đồ thu hiện đại

Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát từ gam màu vàng bơ cộng hưởng cùng chất liệu vải tweed mỏng nhẹ điểm xuyết ánh nhũ li ti bắt sáng. Áo có form ôm vừa, tay ngắn tạo hình vóc dáng gọn gàng và thanh thoát, khi mix cùng chân váy dài khiến hình ảnh của nàng trở nên tinh tế, sang trọng và quý phái ẢNH: IVY MODA

Màu vàng bơ, vàng nhạt, vàng mỡ gà, vàng pastel... là những sắc thái gần gũi nhưng cực kỳ tươi sáng của màu vàng để nàng có thể thoải mái ứng dụng vào tủ đồ thu 2026.

Gam màu thu dịu dàng này hiện diện trên vô số các loại chất liệu đặc trưng dành cho mùa lạnh - từ dạ tweed đến dệt kim, từ áo cách điệu đến cardigan, đầm cocktail, từ áo len cổ tròn đến áo phao, áo gió... Từ đây, quý cô có thêm các ý tưởng mới để phối đồ công sở, trang phục đi tiệc, đi chơi cùng sắc vàng yêu thích.

Bộ ba thời trang rạng rỡ, trẻ trung và vô cùng ấm áp được tạo thành từ quần tweed ống rộng, sơ mi cotton trắng và một chiếc áo len cổ tròn màu vàng bơ. Vừa dịu dàng lôi cuốn vừa thanh lịch và chuyên nghiệp - hình ảnh này giúp nàng chinh phục mọi ánh nhìn ẢNH: SEMIR

Bản phối Monochrome được điểm thêm sắc nâu cam ấm áp và sành điệu của chiếc túi da. Đầm cocktail vải tafta bóng sáng sang chảnh mix cùng cardigan thêu hoa tinh tế mang lại diện mạo dự tiệc đậm chất tiểu thư kiêu kỳ ẢNH: MIU MIU

Vàng và beige được làm mới hoàn toàn khi hướng đến hình ảnh quý cô công sở sành điệu, chỉn chu nhưng vẫn thời thượng. Áo cách điệu phối họa tiết kẻ ô nền vàng nhạt tạo nên sự tương phản nhẹ khi mix cùng sắc be và cream ẢNH: IVY MODA

Sắc vàng pastel, vàng cát khiến người nhìn phải thật tinh tế mới có thể nhận ra. Đi dưới ánh nắng hay nguồn sáng, gam màu này sẽ tỏa ra hiệu ứng thị giác khác biệt - đi gần về sắc trắng kem hay vàng pastel ẢNH: IVY MODA

Tối giản nhưng không hề nhàm chán cùng cặp đôi cổ điển- áo len cổ tròn và quần jeans ống đứng. Sự thanh thoát và chỉn chu hiện diện trên cấu trúc trang phục và trong cả tinh thần phối đồ minimalism. Giày da đen, thắt lưng và túi tạo thành bộ ba hoàn hảo tôn dáng, thu hút ánh nhìn vào gương mặt rạng ngời ẢNH: @MOOKWA

Không cần đến những ngày nắng rực rỡ, nàng vẫn tỏa sáng rạng ngời qua bảng màu trắng, đen và vàng bơ. Sắc vàng được đặt ở tâm điểm của ánh nhìn, thu hút qua phom dáng tinh giản, cổ dựng, sát nách và bề mặt vải chần bông hoàn hảo để phối đồ đa lớp ẢNH: SEMIR

Sắc vàng nhạt biến đổi theo từng chất liệu, từng sắc độ khác nhau tạo nên cảm nhận về sự tinh tế và sành điệu. Họa tiết nan tre đan dệt trên quần kết hợp mượt mà cùng áo lụa crepe và áo khoác măng tô phóng khoáng ẢNH: @SQWHAT



