Màu vàng bơ, gam màu thu dịu dàng qua cách phối hiện đại, trẻ trung

Gam màu vàng bơ vừa dịu dàng cho tiết thu mát mẻ vừa tươi sáng để làm nổi bật làn da và thần thái người mặc. Sắc vàng nhẹ nhàng có thể phối đồng bộ Monochrome hoặc kết hợp cùng nhiều tông màu khác như đỏ nâu, trắng, beige...
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Gam màu vàng bơ đang chiếm sóng tủ đồ thu hiện đại
Màu vàng bơ, vàng nhạt, vàng mỡ gà, vàng pastel... là những sắc thái gần gũi nhưng cực kỳ tươi sáng của màu vàng để nàng có thể thoải mái ứng dụng vào tủ đồ thu 2026.
Gam màu thu dịu dàng này hiện diện trên vô số các loại chất liệu đặc trưng dành cho mùa lạnh - từ dạ tweed đến dệt kim, từ áo cách điệu đến cardigan, đầm cocktail, từ áo len cổ tròn đến áo phao, áo gió... Từ đây, quý cô có thêm các ý tưởng mới để phối đồ công sở, trang phục đi tiệc, đi chơi cùng sắc vàng yêu thích.