Mê đắm những chiếc túi xách có quai thanh lịch

Trong thế giới thời trang cao cấp, túi xách chưa bao giờ đứng một mình. Nó là sợi dây liên kết toàn bộ tổng thể trang phục, từ màu sắc y phục, trang sức kim loại cho đến kiểu dáng giày dép. Khi biết cách làm chủ các chi tiết nhỏ nhưng "đắt giá" này, chiếc túi xách có quai sẽ phát huy tối đa quyền năng biến hóa, giúp quý cô tỏa sáng từ chốn công sở cho đến những buổi tiệc tối sang trọng.

Các kiểu túi xách dáng hộp như vuông hoặc chữ nhật dễ dàng phối hợp cùng trang phục sáng màu, có họa tiết hay chi tiết trang trí nổi bật. Sự vuông vức của những chiếc túi cầm tay giúp trang phục không nữ tính quá mức.

Khi bạn khoác lên mình một chiếc đầm dáng suông tối giản, sự xuất hiện của chiếc túi xách có quai phom cứng cáp như túi xách dáng hộp sẽ lập tức tạo ra điểm neo thị giác, giúp trang phục không bị nhạt nhòa ÁNH: @JULIA_HAN

Với các kiểu trang phục nổi bật như kẻ sọc hay caro, phụ kiện nên giữ sự tối giản để không lấn át trang phục. Một chiếc túi xách cầm tay nhỏ gọn sắc trắng, kem dễ dàng hoàn thiện sự thanh lịch của trang phục ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Trường hợp ưu tiên tông màu tối ít bám bẩn, bạn có thể tham khảo những kiểu túi cầm tay làm từ chất liệu da đan nổi. Dáng túi bán nguyệt hay tròn có độ đệm mềm tự nhiên giúp thao tác cầm trực tiếp dễ chịu. Những ô vuông đan chéo đều đặn khắp bề mặt mang lại vẻ ngoài độc đáo hơn so với các dòng da trơn.

Cho buổi dạo phố cuối tuần, việc phối chiếc túi này cùng áo trễ vai kẻ sọc đen trắng và chân váy ngắn màu be sẽ tạo ra bộ trang phục thoải mái mà vẫn thanh lịch ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Tính ứng dụng đa năng vượt trội giúp túi xách có quai dễ dàng "phủ sóng" trong mọi không gian và hoàn cảnh như công sở hay đời thường. Sự linh hoạt trong phom dáng và chất liệu cho phép phái đẹp thỏa sức thể hiện cá tính riêng biệt mà vẫn giữ nguyên chuẩn mực thời thượng.

Túi xách da cao cấp phom dáng hình học với màu trung tính như đen, kem, nâu đất đi kèm quai xách cứng cáp là người bạn đồng hành cho những set đồ đen - trắng chốn công sở hay những cuộc họp cần sự chỉn chu ẢNH: @_THUYTHNG_

Với nàng nhỏ nhắn nên chọn các mẫu túi quai ngắn hoặc túi mini có phom gọn gàng. Tránh những chiếc túi quai quá dài hay phom dáng quá khổ khiến cơ thể bị "nuốt" mất tỉ lệ ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Quy tắc phối túi xách tone sur tone là tuyên ngôn thời trang kinh điển dành cho những quý cô yêu thích vẻ đẹp chuẩn mực. Sự kết nối đồng nhất về mặt màu sắc giúp xóa bỏ khoảng cách giữa phụ kiện và trang phục, tạo nên một khối tổng thể liền mạch đầy đẳng cấp.

Đầm sắc đen tuyền cao cấp với phom dáng ngắn giả áo khoác chiết eo sắc nét tôn vinh vòng 2 thon gọn. Sự hài hòa giữa váy và túi xách đồng tông tạo sự liền mạch, tôn vẻ đầy kiêu kỳ ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL