Mê đắm những chiếc túi xách có quai thanh lịch

Trong thế giới thời trang cao cấp, túi xách chưa bao giờ đứng một mình. Nó là sợi dây liên kết toàn bộ tổng thể trang phục, từ màu sắc y phục, trang sức kim loại cho đến kiểu dáng giày dép. Khi biết cách làm chủ các chi tiết nhỏ nhưng "đắt giá" này, chiếc túi xách có quai sẽ phát huy tối đa quyền năng biến hóa, giúp quý cô tỏa sáng từ chốn công sở cho đến những buổi tiệc tối sang trọng.
Các kiểu túi xách dáng hộp như vuông hoặc chữ nhật dễ dàng phối hợp cùng trang phục sáng màu, có họa tiết hay chi tiết trang trí nổi bật. Sự vuông vức của những chiếc túi cầm tay giúp trang phục không nữ tính quá mức.
Trường hợp ưu tiên tông màu tối ít bám bẩn, bạn có thể tham khảo những kiểu túi cầm tay làm từ chất liệu da đan nổi. Dáng túi bán nguyệt hay tròn có độ đệm mềm tự nhiên giúp thao tác cầm trực tiếp dễ chịu. Những ô vuông đan chéo đều đặn khắp bề mặt mang lại vẻ ngoài độc đáo hơn so với các dòng da trơn.
Tính ứng dụng đa năng vượt trội giúp túi xách có quai dễ dàng "phủ sóng" trong mọi không gian và hoàn cảnh như công sở hay đời thường. Sự linh hoạt trong phom dáng và chất liệu cho phép phái đẹp thỏa sức thể hiện cá tính riêng biệt mà vẫn giữ nguyên chuẩn mực thời thượng.
Quy tắc phối túi xách tone sur tone là tuyên ngôn thời trang kinh điển dành cho những quý cô yêu thích vẻ đẹp chuẩn mực. Sự kết nối đồng nhất về mặt màu sắc giúp xóa bỏ khoảng cách giữa phụ kiện và trang phục, tạo nên một khối tổng thể liền mạch đầy đẳng cấp.