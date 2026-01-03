Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Những thiết kế áo choàng poncho luôn là lựa chọn lý tưởng cho mùa lạnh, khi thời trang cần song hành cùng sự ấm áp và tính thẩm mỹ.
Áo choàng poncho màu xanh đen sang trọng, nổi bật với phom dáng rộng
Chiếc túi xách cầm tay màu nâu nhỏ nhắn với họa tiết chần bông được lựa chọn khéo léo, hoàn thiện tổng thể trang phục theo tinh thần sang trọng.
Thiết kế cổ cao cùng hàng khuy đôi màu vàng đồng mang đến cảm giác quý phái, gợi nhớ đến thời trang châu Âu cổ điển. Nàng khéo léo phối chân váy ngắn đen tối giản, kết hợp tất chân mỏng để giữ sự nhẹ nhàng cho tổng thể.
Trong thiết kế áo choàng poncho đen sang trọng, chi tiết khóa cài bằng da ở cổ và phần tay xẻ đặc trưng đã tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn lên nét cá tính của người mặc. Việc kết hợp cùng quần dài đồng màu giúp tổng thể trở nên liền mạch, thanh lịch và mang hơi hướng tối giản.
Chiếc áo choàng poncho ngắn với cổ bẻ, hàng cúc vàng nổi bật cùng chi tiết xẻ tay và cúc trang trí ở vai tạo nên sự cầu kỳ vừa đủ. Nàng phối cùng chân váy ngắn xếp ly đồng màu, đội mũ nồi tone sur tone với trang phục và mang túi xách tay họa tiết đan màu kem, hoàn thiện tổng thể đậm chất thời trang Parisian cổ điển nhưng không hề cứng nhắc.
Trong gam màu kem nhạt, chiếc áo choàng poncho rộng rãi với chất liệu mềm mại và phần tua rua rủ nhẹ ở gấu áo mang đến cảm giác uyển chuyển, bay bổng. Để làm nổi bật chiếc choàng, nàng lựa chọn phối bên trong áo cổ cao cùng chân váy tối màu ôm gọn, tạo nên sự tương phản tinh tế giữa phom dáng và màu sắc.
Thanh Thanh Huyền xuất hiện nổi bật trong thiết kế váy dáng poncho màu đỏ, với phom rộng bay bổng và lớp vải rủ mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động đầy cuốn hút. Phần choàng buông dài hai bên tay vừa che phủ nhẹ nhàng, vừa tôn lên nét nữ tính, thanh lịch.
Lớp choàng mỏng nhẹ phủ bên ngoài bộ đầm đen gồm áo cúp ngực dáng peplum và chân váy ôm nhẹ tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc và sự bay bổng. Thiết kế này không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang lại chiều sâu cho tổng thể, phù hợp với những buổi tiệc tối sang trọng.
Thiết kế buông rủ tự nhiên qua vai và tay giúp tôn lên nét mềm mại của người mặc, trong khi chiếc váy liền dáng dài ôm nhẹ bên trong tạo sự cân đối và sang trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho việc poncho có thể trở thành điểm nhấn hoàn hảo, dù xuất hiện trong những bản phối tối giản nhất.