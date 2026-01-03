  • An Giang
Thời trang 24/7

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/01/2026 13:00 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở vai trò giữ ấm, poncho ngày nay đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp mềm mại pha lẫn quyền lực, chinh phục phái đẹp ở mọi mùa trong năm.

Những thiết kế áo choàng poncho luôn là lựa chọn lý tưởng cho mùa lạnh, khi thời trang cần song hành cùng sự ấm áp và tính thẩm mỹ. 

Áo choàng poncho màu xanh đen sang trọng, nổi bật với phom dáng rộng

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 1.

Bên dưới lớp áo choàng, bạn phối váy ngắn tối màu để cân bằng tỷ lệ, kết hợp cùng tất xám cao cổ và đôi bốt da nâu đậm, mang đến vẻ ngoài cá tính nhưng không kém phần tinh tế

ẢNH: ARA STORE

Chiếc túi xách cầm tay màu nâu nhỏ nhắn với họa tiết chần bông được lựa chọn khéo léo, hoàn thiện tổng thể trang phục theo tinh thần sang trọng.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 2.

Áo poncho đỏ rực xuất hiện như điểm nhấn đầy tự tin cho phong cách thu đông

ẢNH: D.CHIC

Thiết kế cổ cao cùng hàng khuy đôi màu vàng đồng mang đến cảm giác quý phái, gợi nhớ đến thời trang châu Âu cổ điển. Nàng khéo léo phối chân váy ngắn đen tối giản, kết hợp tất chân mỏng để giữ sự nhẹ nhàng cho tổng thể. 

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 3.

Khi được biến tấu như một chiếc áo khoác, poncho mang đến diện mạo chỉn chu và linh hoạt hơn cho thời trang mùa lạnh

ẢNH: ELISE

Trong thiết kế áo choàng poncho đen sang trọng, chi tiết khóa cài bằng da ở cổ và phần tay xẻ đặc trưng đã tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn lên nét cá tính của người mặc. Việc kết hợp cùng quần dài đồng màu giúp tổng thể trở nên liền mạch, thanh lịch và mang hơi hướng tối giản.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 4.

Bản phối đồng màu nâu be lại gợi lên cảm giác ấm áp và sang trọng

ẢNH: ACE APPAREL

Chiếc áo choàng poncho ngắn với cổ bẻ, hàng cúc vàng nổi bật cùng chi tiết xẻ tay và cúc trang trí ở vai tạo nên sự cầu kỳ vừa đủ. Nàng phối cùng chân váy ngắn xếp ly đồng màu, đội mũ nồi tone sur tone với trang phục và mang túi xách tay họa tiết đan màu kem, hoàn thiện tổng thể đậm chất thời trang Parisian cổ điển nhưng không hề cứng nhắc.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 5.

Những thiết kế áo choàng poncho phom dáng tự do luôn là lựa chọn yêu thích của các quý cô theo đuổi phong cách hiện đại

ẢNH: FORMAL STUDIO

Trong gam màu kem nhạt, chiếc áo choàng poncho rộng rãi với chất liệu mềm mại và phần tua rua rủ nhẹ ở gấu áo mang đến cảm giác uyển chuyển, bay bổng. Để làm nổi bật chiếc choàng, nàng lựa chọn phối bên trong áo cổ cao cùng chân váy tối màu ôm gọn, tạo nên sự tương phản tinh tế giữa phom dáng và màu sắc.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 6.

Không chỉ gói gọn trong thời trang thu đông, áo choàng poncho mỏng nhẹ còn chinh phục phái đẹp trong những dịp trang trọng

ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Thanh Thanh Huyền xuất hiện nổi bật trong thiết kế váy dáng poncho màu đỏ, với phom rộng bay bổng và lớp vải rủ mềm mại tạo hiệu ứng chuyển động đầy cuốn hút. Phần choàng buông dài hai bên tay vừa che phủ nhẹ nhàng, vừa tôn lên nét nữ tính, thanh lịch.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 7.

Ở sắc đen huyền bí, áo choàng poncho voan xuyên thấu mang đến vẻ đẹp mềm mại và gợi cảm đầy chừng mực

ẢNH: BBSTORE’S

Lớp choàng mỏng nhẹ phủ bên ngoài bộ đầm đen gồm áo cúp ngực dáng peplum và chân váy ôm nhẹ tạo nên sự đối lập thú vị giữa cấu trúc và sự bay bổng. Thiết kế này không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang lại chiều sâu cho tổng thể, phù hợp với những buổi tiệc tối sang trọng.

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu- Ảnh 8.

Tinh giản nhưng không kém phần tinh tế, chiếc áo choàng poncho voan trắng ngà trong suốt lại mang đến vẻ đẹp thanh thoát

ẢNH: ELISE

Thiết kế buông rủ tự nhiên qua vai và tay giúp tôn lên nét mềm mại của người mặc, trong khi chiếc váy liền dáng dài ôm nhẹ bên trong tạo sự cân đối và sang trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho việc poncho có thể trở thành điểm nhấn hoàn hảo, dù xuất hiện trong những bản phối tối giản nhất.

 

