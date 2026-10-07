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Mẹo phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/10/2026 14:00 GMT+7

Áo gió, áo khoác thể thao, áo khoác dáng dài... là những món đồ thời thượng nhất trong ngày trở gió. Với một chiếc áo khoác 'chuẩn chỉnh', nàng thỏa sức diện mọi bộ trang phục mình yêu thích bất kể nhiệt độ ngoài trời ra sao.

Phối áo khoác sao cho sành điệu, ấm áp mà không bị dày cộm và xấu?

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 1.

Áo khoác thể thao hoặc áo gió luôn luôn hữu dụng trong những ngày trở gió. Chọn một chiếc áo gió màu đỏ, diễn viên Thu Anh đã làm nên một bản phối cực kỳ ấn tượng - màu đỏ của áo matching màu của giày cao gót, quần bong bóng mang sắc nâu ấm nổi bật với phom dáng kiến trúc độc đáo

ẢNH: @HOTHUANH

Nàng có thể đang lên kế hoạch sắm sửa thêm những chiếc áo khoác mới cho mùa lạnh sắp đến. Tuy nhiên, trước khi mang về nhà bất kỳ một thiết kế mới nào, hãy dành thời gian ngắm nhìn những bản phối sành điệu dưới đây để có thêm những mẹo phối áo khoác chuẩn đẹp, chuẩn xu hướng.

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 2.

Trong số các thiết kế dệt kim từ len sợi, cardigan được mệnh danh là chiếc áo khoác nhẹ nhàng mang đậm vibe "tiểu thư" sang chảnh. Kiểu áo tay dài mỏng mềm mại này có thể khoác ngoài trang phục thể thao, set đồ nỉ, trang phục dạo phố, đồ công sở... Cardigan trong bản phối đường phố này đem lại sự tương phản nổi bật với phần quần shorts ngắn khoe chân dài

ẢNH: @MOOKWA

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 3.

Áo len đan họa tiết vặn thừng nên được để dành sẵn cho ngày trở lạnh. Cũng là dáng áo khoác cardigan nhưng kiểu dáng này có phom dáng mạnh mẽ và rõ nét hơn. Trong mùa thời tiết liên tục thay đổi từ nắng sang mưa bản phối nhiều lớp trở thành lựa chọn lý tưởng nhất. Áo len xếp lớp cùng áo phông trắng dáng ôm, quần denim tím và một đôi bốt họa tiết da động vật vô cùng sắc sảo

ẢNH: @IVAANAPETROVIC

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 4.

Áo tweed và quần jeans là cặp đôi trứ danh của mùa lạnh. Diện mạo sang trọng, thanh lịch này hoàn hảo không chỉ cho ngày làm việc bình thường mà còn là ý tưởng tốt cho các buổi gặp gỡ đối tác, khách hàng, các buổi hội họp quan trọng và là trang phục dự sự kiện

ẢNH: ROEM

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 5.

Phong cách đường phố phóng khoáng với bản phối kết hợp sắc trắng chủ đạo với xanh denim và tông màu nâu đất của túi xách da lộn. Có thể thấy rằng trong những ngày đầu thu, bất kỳ chiếc sơ mi nào cũng có thể trở thành áo khoác, trong đó sơ mi từ vải denim và cotton có ưu điểm đứng phom và có độ dày dặn nhất định phù hợp để "hô biến" thành áo khoác nhẹ

ẢNH: @VICTOIRE GODART

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 6.
Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 7.

Đừng bỏ quên chiếc blazer công sở vạn năng mà nàng vẫn luôn yêu thích. Mùa này, blazer được phối tone sur tone với túi xách và giày da, bốt cổ cao. Quý cô có thể chọn cách phối cùng chân váy và thắt lưng ngoài hoặc bản phối phá cách kết hợp blazer oversized khoác hờ bên ngoài váy ngắn

ẢNH: JENNY CIPOLETTI

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 8.

Ngôi sao đang lên gọi tên chiếc áo khoác da lộn sang chảnh và thời thượng. Vừa ấm áp, thoáng khí, vừa khác biệt mà vẫn giàu tính ứng dụng, áo da lộn cuốn hút từ bề mặt lì mịn, từ những gam màu độc đáo và hiệu ứng thị giác khi phối đồ nhiều lớp mùa thu

ẢNH: @MOOKWA

Cách phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió - Ảnh 9.

Trench coat đang dần quay trở lại trên đường phố thời trang. Áo khoác dài khiến những bài toán mặc đẹp trở nên dễ dàng hơn - dù trời nổi gió hay nhiệt độ thấp, nàng vẫn có thể thoải mái diện váy ngắn, quần shors, váy voan chiffon... nhưng hãy thêm vào quần tất, bốt da và những món phụ kiện đường phố đích thực như túi oversized, kính mắt, trang sức...

ẢNH: @GIOVANA SCHMITZ


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