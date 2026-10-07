Mẹo phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió

Áo gió, áo khoác thể thao, áo khoác dáng dài... là những món đồ thời thượng nhất trong ngày trở gió. Với một chiếc áo khoác 'chuẩn chỉnh', nàng thỏa sức diện mọi bộ trang phục mình yêu thích bất kể nhiệt độ ngoài trời ra sao.
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Phối áo khoác sao cho sành điệu, ấm áp mà không bị dày cộm và xấu?
Nàng có thể đang lên kế hoạch sắm sửa thêm những chiếc áo khoác mới cho mùa lạnh sắp đến. Tuy nhiên, trước khi mang về nhà bất kỳ một thiết kế mới nào, hãy dành thời gian ngắm nhìn những bản phối sành điệu dưới đây để có thêm những mẹo phối áo khoác chuẩn đẹp, chuẩn xu hướng.
Đừng bỏ quên chiếc blazer công sở vạn năng mà nàng vẫn luôn yêu thích. Mùa này, blazer được phối tone sur tone với túi xách và giày da, bốt cổ cao. Quý cô có thể chọn cách phối cùng chân váy và thắt lưng ngoài hoặc bản phối phá cách kết hợp blazer oversized khoác hờ bên ngoài váy ngắn