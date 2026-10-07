Mẹo phối áo khoác chuẩn gu sành điệu ngày trở gió

Phong cách đường phố phóng khoáng với bản phối kết hợp sắc trắng chủ đạo với xanh denim và tông màu nâu đất của túi xách da lộn. Có thể thấy rằng trong những ngày đầu thu, bất kỳ chiếc sơ mi nào cũng có thể trở thành áo khoác, trong đó sơ mi từ vải denim và cotton có ưu điểm đứng phom và có độ dày dặn nhất định phù hợp để "hô biến" thành áo khoác nhẹ