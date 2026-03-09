Mẹo phối đồ theo xu hướng vintage revival chuẩn fashionista hiệu quả

Xu hướng vintage revival lấy cảm hứng từ tinh thần thanh lịch của thời trang thập niên 1990. Đặc trưng bởi phom dáng gọn gàng, đường cắt tinh giản và bảng màu trung tính, phong cách đề cao tính tiết chế trong thiết kế. Sự tinh giản có chủ đích giúp tôn lên cấu trúc trang phục, tạo nên vẻ đẹp tinh tế, hiện đại nhưng vẫn mang giá trị thẩm mỹ bền vững theo thời gian.



Thiết kế của Givenchy gợi lại tinh thần tối giản của thập niên 1990, nhưng được tái cấu trúc bằng tỷ lệ và kỹ thuật cắt may đương đại giúp các tín đồ nổi bật dáng vẻ của một fashionista đích thực

ẢNH; GIVENCHY

Khi xu hướng vintage revival tối giản thập niên 1990 quay lại

Trên các sàn diễn và phong cách đường phố gần đây, tinh thần minimalism cuối thập niên 1990 đang được hồi sinh mạnh mẽ. Nhiều nhà mốt và thương hiệu đương đại tập trung vào phom dáng gọn gàng, bảng màu trung tính và những thiết kế mang tính ứng dụng cao - những yếu tố từng làm nên phong cách đặc trưng của xu hướng vintage revival.

Khác với nhiều xu hướng vintage khác, xu hướng của những năm 1990 nhấn mạnh sự tiết chế và kỷ luật trong cách ăn mặc. Trang phục thường có đường cắt chuẩn xác, hạn chế chi tiết thừa và ưu tiên chất liệu cao cấp như lụa, len mịn hay cotton dày. Chính sự giản lược này tạo nên cảm giác sang trọng tự nhiên - điều mà giới thời trang ngày nay gọi là quiet luxury.

Chất liệu voan, ren, chi tiết bralette lộ bên trong hay váy satin gợi rõ xu hướng lingerie as outerwear (đồ ngủ mặc như đồ ngoài) rất phổ biến trong thời trang 1990s. Ngoài ra, đơn sắc đen - ren - satin cũng là đặc trưng của nhiều thiết kế 90s mang tinh thần tinh giản gợi cảm ẢNH: DOLCE&GABBANA, LOEWE

Những món đồ cơ bản như sơ mi trắng, blazer tối giản trở thành "trụ cột" của xu hướng, mang đến vẻ đẹp vượt thời gian cho các nam, nữ tín đồ ẢNH: ERMANO SCERVINO, MANGO

Basics - nền tảng của retro hiện đại

Một trong những yếu tố quan trọng của xu hướng này là việc xây dựng tủ đồ basics chuẩn mực. Thay vì chạy theo các thiết kế nổi bật theo mùa, phong cách này ưu tiên những món đồ nền tảng có khả năng phối linh hoạt và bền vững theo thời gian.

Các thiết kế tiêu biểu gồm slip dress hoặc slip skirt bằng satin hay lụa, áo sơ mi trắng phom chuẩn, quần jeans cổ điển hoặc quần suông cạp cao, áo khoác trench hoặc blazer tối giản, cùng giày loafer hoặc bốt da. Trong đó, slip dress - chiếc váy hai dây đặc trưng của thập niên 1990 đang trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn năm 2026, thường được thiết kế bằng satin hoặc lụa cắt chéo để tôn dáng và dễ dàng layering trong nhiều phong cách khác nhau.

Những món đồ tinh giản trong các kỹ thuật, thiết kế và cách phối khác nhau tạo nên những set đồ thanh lịch, nữ tính nhưng sang trọng, quyến rũ ẢNH: ERMANO SCERVINO

Vintage revival được đánh giá không chỉ là sự quay lại của quá khứ, mà là sự tái định nghĩa của retro trong bối cảnh hiện đại - nơi những món đồ cơ bản được nâng tầm bằng phom dáng chuẩn mực và gu thẩm mỹ tinh tế ẢNH: ERMANO SCERVINO, DOLCE&GABBANA



