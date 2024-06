'Mở khoá' mùa hè với trào lưu diện áo cut out khoe cá tính

Áo cut out không chỉ là biểu tượng của sự quyến rũ mà còn thể hiện sự tự tin và cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại. Những đường cắt táo bạo, lạ mắt trên thân áo, vai, eo hoặc lưng giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, tạo nên sự thu hút và ấn tượng.

Nổi bật trong số đó phải kể đến áo cut out trơn màu, là một item thời trang đơn giản nhưng lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Trong mùa hè nóng bức, áo cut out phối với loạt item khác nhau sẽ giúp bạn khoe khéo những đường cong cơ thể một cách quyến rũ và thanh lịch.

BRADA & MAXI

Áo cut out và quần jeans là một sự kết hợp tuyệt vời cho những ai muốn tạo nên vẻ ngoài vừa cá tính vừa quyến rũ. Để tạo nên một bộ trang phục ấn tượng với áo cut out và quần jeans, bạn có thể lựa chọn nhiều kiểu dáng khác nhau. Một chiếc áo cut out ôm sát cơ thể kết hợp với quần jeans skinny sẽ giúp bạn trông thật thon gọn và gợi cảm. Nếu bạn muốn một phong cách phóng khoáng hơn, hãy thử kết hợp áo cut out rộng với quần jeans ống rộng hoặc ống loe, tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn cuốn hút.

JAM

Trên những ngày hè nắng nóng, áo cut out họa tiết sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để làm nổi bật phong cách của bạn. Với thiết kế này, bạn có thể tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho trang phục mà không cần quá nhiều phụ kiện. Hãy kết hợp áo cut out họa tiết với quần short jeans sáng màu và một đôi sandal cao gót để tôn lên vẻ ngoài thời trang và thoải mái của bạn. Hoặc nếu bạn muốn phong cách thêm nữ tính, chọn một chiếc váy midi xòe và phối cùng giày bệt hay dép xỏ ngón.

BRADA & MAXI

Minde

Zara

Áo cut out có thiết kế tua rua là một trong những xu hướng thời trang nổi bật trong thời gian gần đây, mang lại sự kết hợp hài hòa giữa sự táo bạo và nét nữ tính. Các phần tua rua được bố trí tinh tế, thường là ở các cạnh áo, tay áo hoặc lưng áo, tạo nên sự chuyển động mềm mại và duyên dáng mỗi khi người mặc di chuyển. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa nổi bật vừa không kém phần duyên dáng.

Jirene

Nhờ vào sự đa dạng trong kiểu dáng và màu sắc, áo cut out có thiết kế tua rua dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục và phụ kiện khác nhau, từ quần jeans cá tính, chân váy điệu đà cho đến những đôi giày cao gót thanh lịch hay dép xỏ ngón thoải mái.

Mindle

Sự sáng tạo trong thiết kế cùng với khả năng biến hóa linh hoạt đã khiến áo cut out trở thành một món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng yêu thời trang và luôn muốn làm mới mình.