Morgan Riddle, bạn gái ngôi sao quần vợt Mỹ 'vung tiền' tiêm botox làm đẹp

Taylor Fritz là vận động viên tennis chuyên nghiệp người Mỹ, hiện được xếp hạng là tay vợt nam xuất sắc thứ 9 trên thế giới. Cặp đôi Taylor Fritz và Morgan Riddle xuất hiện trên tờ New York Times năm 2023, nơi người đẹp được gọi là The Most Famous Woman in Men's Tennis