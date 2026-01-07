  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/01/2026 20:00 GMT+7

Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, đôi khi chính những lựa chọn tối giản lại tạo nên dấu ấn mạnh mẽ nhất. Sự kết hợp giữa mũ beanie và áo trắng là minh chứng rõ ràng cho tinh thần 'less is more' trong thời trang hiện đại.

Mũ beanie trắng khi kết hợp cùng áo trắng mang lại tổng thể nhẹ nhàng và đang được ưa chuộng trong thời trang đương đại. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn muốn giữ được dấu ấn cá nhân.

Trong bản phối ngày thu đông, áo trắng crop top layer cùng áo khoác lông mỏng để tạo chiều sâu cho trang phục: Phom áo ngắn giúp tôn dáng phần thân trên, trong khi lớp áo khoác nhẹ đóng vai trò cân bằng tỷ lệ cơ thể. Quần ống rộng màu trắng mang lại cảm giác cao ráo và thoải mái. Mũ beanie trắng xuất hiện như chi tiết hoàn thiện cuối cùng, vừa đảm bảo yếu tố giữ ấm, vừa làm mềm tổng thể. 

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 1.

Việc đồng bộ màu sắc giữa áo, mũ và giày giúp trang phục không bị chia khối, tạo hiệu ứng liền mạch, tinh tế và rất “ăn ảnh” trong bối cảnh ngoài trời nhiều màu sắc

ẢNH: @NGOCTRINH89

Khi được đưa vào phong cách thể thao, áo trắng mang lại cảm giác gọn gàng, đồng thời giúp tổng thể trang phục trở nên dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày. Áo trắng được phối cùng quần thể thao hoặc quần ống suông, giữ phom dáng thoải mái nhưng vẫn chỉn chu. Lúc này, mũ beanie màu nổi như hồng, xanh hoặc cam trở thành điểm nhấn thị giác, phá vỡ sự an toàn của gam màu trung tính.

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 2.

Set đồ trắng kết hợp mũ beanie hồng tạo nên tổng thể năng động, nơi sự tối giản được làm mới bằng cách phối phụ kiện màu sắc

ẢNH: @CHANCHAN.0411

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 3.

Áo sweater trắng dáng oversized là lựa chọn phổ biến cho tinh thần phóng khoáng, mang lại cảm giác thoải mái khi xuống phố. Mũ beanie xám xuất hiện như một chi tiết đối trọng, làm nổi bật gương mặt và tạo chiều sâu cho tổng thể trang phục

ẢNH: BUYMA

Trong một lựa chọn khác, áo phông trắng phom rộng kết hợp mũ beanie tối màu mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung. Quần shorts denim dáng rộng giúp cân bằng phần trên, tạo nên vẻ ngoài bụi bặm nhẹ nhàng, phù hợp với nhịp sống năng động thường ngày.

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 4.

Mũ beanie đen trên nền áo phông trắng giúp tổng thể trang phục thêm chiều sâu, mang lại cảm giác bụi bặm nhưng vẫn rất thời trang

ẢNH: @COUPLETX

Với những cô nàng yêu thích phong cách Y2K, áo trắng lệch vai là món đồ không thể bỏ qua. Thiết kế crop top lệch vai giúp tôn lên đường nét cơ thể, mang lại cảm giác gợi cảm nhưng không quá phô trương. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, tổng thể trang phục đạt được sự cân đối giữa nét mềm mại và phóng khoáng. Mũ beanie trắng tiếp tục đóng vai trò kết nối màu sắc, giúp bản phối giữ được sự hài hòa. 

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 5.

Các phụ kiện như thắt lưng da đỏ hay quần jeans họa tiết góp phần nhấn mạnh tinh thần Y2K, trong khi áo trắng và mũ trắng làm dịu các chi tiết phá cách, tránh cảm giác rối mắt

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Không chỉ dừng lại ở áo thun, áo sơ mi trắng dáng rộng khi được biến tấu khéo léo cũng mang lại hiệu ứng thời trang ấn tượng. Việc buộc vạt áo tạo phom crop top giúp tổng thể gọn gàng hơn, đồng thời tôn lên vòng eo một cách tinh tế. Mũ beanie màu trung tính như be hoặc xám xuất hiện, góp phần tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Chi tiết tay áo màu nhạt hoặc phụ kiện nhỏ đóng vai trò điểm nhấn thị giác, nhưng chính mũ beanie mới là yếu tố dẫn dắt ánh nhìn, giúp bản phối trở nên có chủ đích. Sự kết hợp này thể hiện rõ tinh thần tối giản pha chút nổi loạn - một đặc trưng của thời trang hiện đại, nơi cá tính được thể hiện qua những lựa chọn tưởng chừng rất giản đơn.

Mũ beanie và áo trắng: sự kết hợp ‘ngỡ không hợp mà hợp không tưởng’ - Ảnh 6.

Mũ beanie và áo trắng, dù đơn giản nhưng lại sở hữu khả năng biến hóa đáng kinh ngạc trong thế giới thời trang hiện đại. Chính sự linh hoạt và dễ ứng dụng đã giúp mũ beanie và áo trắng trở thành lựa chọn bền vững, phù hợp với nhịp sống hiện đại và gu thẩm mỹ ngày càng đề cao sự tinh gọn ngày nay

ẢNH: @LALALALISA_M


mũ beanie Áo Trắng phong cách Y2K Áo sweater phong cách thể thao

Bài viết khác

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Diện áo lưới cùng chân váy, 'phá cách' nhẹ nhàng cho ngày xuống phố

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Đầm xẻ tà, ‘vũ khí’ giúp nàng tự tin khoe chân thon trong những bữa tiệc

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Chiếc mũ tăng 'gia vị' cho bộ cánh cá tính

Chiếc mũ tăng 'gia vị' cho bộ cánh cá tính

Muôn vàn phong cách với giày sneaker và quần denim

Muôn vàn phong cách với giày sneaker và quần denim

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối?

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối?

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top