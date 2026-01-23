Mũ cói và túi cói, bản giao hưởng ngọt ngào của ngày nắng

Giữa bảng màu rực rỡ của mùa hè và vô số phụ kiện thời thượng, mũ cói và túi cói vẫn bền bỉ giữ vị trí riêng như những “nhạc cụ” quen thuộc, tạo nên bản giao hưởng dịu dàng của ngày nắng. Không chỉ đảm nhiệm vai trò che nắng, bộ đôi này còn mang theo tinh thần nghỉ dưỡng phóng khoáng, giúp mỗi bản phối trở nên trọn vẹn và giàu cảm xúc hơn.



Sự kết hợp giữa chất liệu cói mộc mạc và trang phục gam sáng luôn mang đến cảm giác dễ chịu. Với set đồ trắng tinh khôi gồm áo trễ vai bèo nhún kết hợp quần shorts, vẻ nữ tính được tiết chế vừa đủ để giữ sự thanh lịch. Áo trễ vai tạo độ thoáng mát, đồng thời tôn lên bờ vai và xương quai xanh, trong khi quần shorts giúp tổng thể năng động, phù hợp cho những ngày nắng gắt. Khi kết hợp cùng mũ cói rộng vành và túi tote cói cỡ lớn, trang phục lập tức mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng.

Sự hòa quyện giữa chất liệu cói mộc mạc và trang phục trắng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, thư thái. Bộ đôi mũ - túi đã giúp nàng hoàn thiện tinh thần nghỉ dưỡng ngày nắng ẢNH: @KJMBAE

Khi phong cách tối giản lên ngôi, mũ cói và túi cói trở thành lựa chọn lý tưởng để thêm thắt nét hoài cổ đầy tinh tế. Những gam màu trung tính như trắng, be hay kem đóng vai trò nền hoàn hảo. Áo cổ yếm mang lại cảm giác mát mẻ, khoe trọn phần vai và lưng một cách tinh tế, kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng giúp tổng thể giữ được sự thanh lịch mà không gò bó.

Trên nền trang phục đơn giản, mũ cói và túi cói xuất hiện như điểm nhấn mềm mại, gợi liên tưởng đến phong cách vintage cổ điển ẢNH: @TUICOI_MUCOIVINTAGE

Những thiết kế váy bèo nhún luôn gắn liền với hình ảnh dịu dàng và lãng mạn. Khi kết hợp cùng mũ cói panama và túi cói cầm tay, tổng thể trang phục trở nên mềm mại và giàu chất thơ. Sắc tím mang lại cảm giác mộng mơ, trong khi phụ kiện cói trung tính giúp cân bằng màu sắc, tránh sự “bánh bèo” quá đà. Bộ đôi mũ và túi không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà còn định hình phong cách boho-chic, gần gũi với thiên nhiên.



Mũ cói panama và túi cói dạng làn tạo điểm nhấn mộc mạc cho váy bèo nhún nữ tính ẢNH: @NHIMSOC13

Trang phục đơn sắc luôn là “phông nền” lý tưởng để phụ kiện tỏa sáng. Với gam trắng tinh khôi, mũ cói và túi cói trở thành tâm điểm. Áo peplum kết hợp quần ống suông cùng tông mang lại sự thanh lịch. Sự đối lập giữa đường nét chỉn chu của trang phục và vẻ mộc mạc của phụ kiện tạo nên sức hút riêng. Bộ đôi mũ - túi lúc này không chỉ che nắng mà còn đóng vai trò kết nối phong cách, giúp bản phối vừa phù hợp dạo phố vừa thích hợp cho những buổi cà phê hay chuyến đi ngắn ngày.



Mũ cói và túi cói nhỏ gọn làm nổi bật bản phối trắng tinh khôi, chất liệu tự nhiên của mũ và túi mang đến cảm giác vintage cổ điển ẢNH: @TRANNGOCLANKHUE

Những thiết kế dáng dài, phom rộng với gam màu trung tính trở thành nền hoàn hảo để phụ kiện cói phát huy trọn vẹn vẻ đẹp. Chiếc váy bất đối xứng mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng, đồng thời tạo chuyển động mềm mại khi di chuyển. Khi kết hợp cùng mũ cói vành tua rua, hình ảnh những chuyến du lịch nắng gió và không gian thiên nhiên khoáng đạt như hiện lên rõ nét.



Trang phục dáng dài màu trung tính kết hợp cùng mũ cói và túi cói bản lớn tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn thời thượng ẢNH: @DOMYLINH1310

Set áo crop top và chân váy dài tông trắng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng. Trên nền trang phục tối giản ấy, mũ cói vành siêu rộng trở thành điểm nhấn thời trang nổi bật, vừa che nắng hiệu quả vừa tạo vẻ ngoài sang trọng. Túi cói xách tay với kỹ thuật bện thủ công mang đến nét mộc mạc, làm mềm lại những đường cắt sắc nét của trang phục. Cách phối này phù hợp cho những buổi dạo phố, nghỉ dưỡng hoặc khi muốn theo đuổi phong cách thanh lịch nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.



Set đồ trắng tinh giản kết hợp mũ cói và túi cói tạo nên tổng thể hài hòa cho những ngày nắng ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ cho bản phối ngày nắng, mũ cói và túi cói còn đại diện cho xu hướng thời trang bền vững, thân thiện với môi trường. Chất liệu tự nhiên, quy trình thủ công và khả năng sử dụng lâu dài khiến bộ đôi này ngày càng được yêu thích trong những mùa mốt gần đây.

