'Mùa hè đẹp nhất' giữa thiên nhiên biển Lăng Cô

Không chỉ là màn ra mắt bộ sưu tập mới, Mùa hè đẹp nhất - Serenade of Summer được xây dựng như một bản giao hưởng giữa thời trang, âm nhạc và thiên nhiên.

Lần đầu tiên, khung cảnh nguyên sơ của biển Lăng Cô trở thành sân khấu chính, với đường runway trắng uốn lượn mềm mại đặt trên cát, tạo nên không gian trình diễn vừa thơ mộng vừa mang đậm tính nghệ thuật ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Ca sĩ Mỹ Lệ cùng gần 100 nhạc công của Học viện Âm nhạc Huế trình diễn mở màn chương trình ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Xuyên suốt chương trình là những bản hòa tấu được phối khí riêng. Âm nhạc vang lên giữa tiếng sóng biển và không gian thiên nhiên, mở ra hành trình cảm xúc cho từng khán giả.

Âm nhạc không chỉ đồng hành cùng mỗi bước catwalk của người mẫu mà còn dẫn dắt cảm xúc, để mỗi chương của bộ sưu tập đều mang một màu sắc riêng- khi lãng mạn, lúc mạnh mẽ, lúc lại đầy chất thơ.

Quỳnh Hoa, Quỳnh Anh, Hương Ly, Mai Anh mở màn bộ sưu tập bằng những thiết kế mang tinh thần couture. Khung cảnh thị giác đầy ấn tượng mở ra khi các "nàng thơ" mùa hè sải bước giữa thiên nhiên trong những chiếc áo khoác lông trắng oversized, mũ lông tạo hình cùng các thiết kế corset, voan và ren ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bộ sưu tập Resort 2026 gồm hơn 68 thiết kế, được VUNGOC&SON thực hiện trong nhiều tháng. Lấy sắc trắng làm màu chủ đạo, hai nhà thiết kế kể câu chuyện về mùa hè bằng những gam màu thuần khiết của cát, mây và sóng biển ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bên cạnh những thiết kế trình diễn mang tính tuyên ngôn là các mẫu trang phục resort cao cấp có tính ứng dụng cao với phom váy mềm mại, jumpsuit, váy cocktail, corset và các thiết kế dành cho kỳ nghỉ sang trọng, thể hiện tinh thần tự do, thanh lịch và nữ tính.

Không đi theo hướng resort wear quen thuộc, nhà mốt mang đến một góc nhìn mới khi kết hợp thời trang nghỉ dưỡng với tinh thần haute couture ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi kỹ thuật dựng phom điêu khắc, corset tạo hình, xử lý organza, chiffon, ren, voan nhiều lớp cùng hàng nghìn chi tiết hoa nổi 3D, bèo nhún và đính kết thủ công.

Các cấu trúc bất đối xứng, tay áo tạo khối, chân váy điêu khắc, áo choàng dài và những chiếc mũ lông đặc trưng tạo nên một thế giới thời trang vừa hiện đại, vừa giàu tính nghệ thuật ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Một điểm nhấn đáng chú ý của bộ sưu tập là những thiết kế resort tailoring trên nền linen tự nhiên. Vẻ đẹp nguyên bản của chất liệu được nâng tầm bằng kỹ thuật đính kết couture, xử lý bề mặt và thêu thủ công ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Hàng nghìn chi tiết pha lê, cườm, sequin và hoa nổi được thực hiện hoàn toàn bằng tay trên nền linen, tạo hiệu ứng thị giác tinh tế nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, thoáng mát – yếu tố đặc trưng của thời trang nghỉ dưỡng.

Đây cũng là hướng tiếp cận mới để đưa chất liệu linen quen thuộc trở thành một phần của ngôn ngữ luxury resort mang đậm dấu ấn thủ công Việt Nam.

Không chỉ dành riêng cho phái nữ, Mùa hè đẹp nhất còn giới thiệu nhiều thiết kế dành cho nam với tinh thần resort luxury hiện đại ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Hai nhà thiết kế lựa chọn phom dáng oversized, tailoring mềm, áo sơ mi lụa, áo khoác dáng dài, quần suông và các thiết kế layering mang lại vẻ phóng khoáng nhưng vẫn giữ được sự lịch lãm.

Trên nền sắc trắng xuyên suốt, các chi tiết xếp nếp, thêu nổi, xử lý bề mặt và kỹ thuật dựng phom được tiết chế tinh tế, tạo nên hình ảnh người đàn ông hiện đại, tự tin và thanh lịch giữa không gian nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện của siêu mẫu Võ Hoàng Yến trong vai trò vedette. Hình ảnh hai người mẫu và chiếc mô tô phân khối lớn tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ mềm mại của thời trang và tinh thần phóng khoáng, hiện đại ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Chia sẻ về bộ sưu tập, hai nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son cho biết: “Chúng tôi không muốn tạo nên một show diễn chỉ để giới thiệu quần áo. Điều mong muốn là mang đến một trải nghiệm nghệ thuật hoàn chỉnh, nơi thời trang, âm nhạc và thiên nhiên cùng kể một câu chuyện. Mỗi thiết kế đều được thực hiện với sự tỉ mỉ cao nhất để tôn vinh vẻ đẹp của mùa hè, của người phụ nữ và của thiên nhiên Việt Nam.”

Hai nhà thiết kế cho biết thêm, việc lựa chọn Banyan Tree Lăng Cô không chỉ bởi vẻ đẹp hiếm có của vùng biển này mà còn xuất phát từ mong muốn đưa hình ảnh Huế và Lăng Cô đến gần hơn với công chúng thông qua thời trang. Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu xây dựng một show diễn mà toàn bộ ngôn ngữ thị giác, âm nhạc và không gian đều xoay quanh tinh thần nghỉ dưỡng cao cấp.

Sàn catwalk Mùa hè đẹp nhất mở ra một hướng tiếp cận mới cho thời trang Việt: kết nối thời trang với văn hóa, du lịch và nghệ thuật trình diễn, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Huế và Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua những trải nghiệm giàu cảm xúc và đẳng cấp ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM