Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế

Đầm không tay ngày nay không chỉ xuất hiện trong những kỳ nghỉ biển mà còn dễ dàng đồng hành cùng phái đẹp ở môi trường văn phòng. Chỉ cần thay đổi phom dáng hay phụ kiện đi kèm, cùng một chiếc đầm có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau.

Đầm dáng ôm với cổ tròn cao kết hợp phần sát nách giúp tôn lên đường cong tự nhiên của cơ thể mà vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết. Điểm nhấn là hàng cúc ngọc trai chạy dọc thân váy, không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng mà còn mang đến nét cổ điển sang trọng ẢNH: @SAP.VN

Đầm đỏ nổi bật với chất liệu dệt hoa văn chìm ấn tượng. Sắc đỏ không chỉ giúp làn da thêm rạng rỡ mà còn tạo nên sức hút đặc biệt trong những buổi tiệc, thiết kế suông dài được xử lý khéo léo ở phần eo tôn dáng người mặc ẢNH: @SAP.VN

Họa tiết kẻ sọc dọc tiếp tục khẳng định vị thế như một "vũ khí" tôn dáng kinh điển. Đầm dài cổ chữ V với đường sọc xanh - trắng giúp cơ thể trông cao hơn. Chi tiết thắt nơ nơi eo cùng đường xẻ tà vừa đủ để không quá gợi cảm ẢNH: LEIKA

Ren luôn là chất liệu mang nhiều tầng ý nghĩa trong thời trang nữ, một chiếc đầm trắng kem với phần ren xuyên thấu vừa đủ có thể tạo nên sức hấp dẫn mà không cần quá táo bạo ẢNH: @HATA.LUV

Đầm denim dáng chữ A mang tinh thần trẻ trung với hiệu ứng mài bụi bặm, túi ngực nhỏ cùng những đường sọc trắng thể thao chạy dọc hai bên thân váy. Chi tiết bất đối xứng ở gấu váy tạo sự độc đáo so với các thiết kế khác ẢNH: @CAZIBRAND

Chiếc đầm không tay dáng dài màu trắng kem với lớp ren ngoài mang phong cách tiểu thư cổ điển kiêu sa. Thiết kế không tay kết hợp hoàn hảo cùng phần cổ thuyền cao kín đáo, giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cho người mặc ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Đầm không tay dáng dài màu be sáng nổi bật với thiết kế sát nách gọn gàng kết hợp cùng cổ tròn cao kín đáo. Điểm nhấn đắt giá nhất của bộ cánh nằm ở hàng cúc đen tương phản chạy dọc chính giữa thân trước, kết hợp với phom ôm sát phần thân trên giúp định hình vòng eo một cách hoàn hảo ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE