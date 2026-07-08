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Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/07/2026 11:00 GMT+7

Mỗi khi ánh nắng mùa hè phủ vàng trên những con phố, những thiết kế sát nách như đầm không tay lại trở thành biểu tượng của sự tự do, đem đến sự thoải mái cho phái đẹp.

Đầm không tay ngày nay không chỉ xuất hiện trong những kỳ nghỉ biển mà còn dễ dàng đồng hành cùng phái đẹp ở môi trường văn phòng. Chỉ cần thay đổi phom dáng hay phụ kiện đi kèm, cùng một chiếc đầm có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau.

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 1.

Đầm dáng ôm với cổ tròn cao kết hợp phần sát nách giúp tôn lên đường cong tự nhiên của cơ thể mà vẫn giữ được sự kín đáo cần thiết. Điểm nhấn là hàng cúc ngọc trai chạy dọc thân váy, không chỉ tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng mà còn mang đến nét cổ điển sang trọng

ẢNH: @SAP.VN

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 2.

Đầm đỏ nổi bật với chất liệu dệt hoa văn chìm ấn tượng. Sắc đỏ không chỉ giúp làn da thêm rạng rỡ mà còn tạo nên sức hút đặc biệt trong những buổi tiệc, thiết kế suông dài được xử lý khéo léo ở phần eo tôn dáng người mặc

ẢNH: @SAP.VN

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 3.

Họa tiết kẻ sọc dọc tiếp tục khẳng định vị thế như một "vũ khí" tôn dáng kinh điển. Đầm dài cổ chữ V với đường sọc xanh - trắng giúp cơ thể trông cao hơn. Chi tiết thắt nơ nơi eo cùng đường xẻ tà vừa đủ để không quá gợi cảm

ẢNH: LEIKA

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 4.

Ren luôn là chất liệu mang nhiều tầng ý nghĩa trong thời trang nữ, một chiếc đầm trắng kem với phần ren xuyên thấu vừa đủ có thể tạo nên sức hấp dẫn mà không cần quá táo bạo

ẢNH: @HATA.LUV

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 5.

Đầm denim dáng chữ A mang tinh thần trẻ trung với hiệu ứng mài bụi bặm, túi ngực nhỏ cùng những đường sọc trắng thể thao chạy dọc hai bên thân váy. Chi tiết bất đối xứng ở gấu váy tạo sự độc đáo so với các thiết kế khác

ẢNH: @CAZIBRAND

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 6.

Chiếc đầm không tay dáng dài màu trắng kem với lớp ren ngoài mang phong cách tiểu thư cổ điển kiêu sa. Thiết kế không tay kết hợp hoàn hảo cùng phần cổ thuyền cao kín đáo, giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh cho người mặc

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 7.

Đầm không tay dáng dài màu be sáng nổi bật với thiết kế sát nách gọn gàng kết hợp cùng cổ tròn cao kín đáo. Điểm nhấn đắt giá nhất của bộ cánh nằm ở hàng cúc đen tương phản chạy dọc chính giữa thân trước, kết hợp với phom ôm sát phần thân trên giúp định hình vòng eo một cách hoàn hảo

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Mùa hè rực rỡ gọi tên những chiếc đầm không tay tinh tế- Ảnh 8.

Khác với sắc màu trung tính, gam hồng pastel trên nền kẻ sọc lại mang đến nguồn năng lượng trong trẻo. Thiết kế cổ yếm kết hợp cổ bẻ viền ren tạo nên sự giao thoa giữa kiểu áo sơ mi thanh lịch và vẻ ngọt ngào của phong cách nữ tính

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

 

đầm không tay Sát nách đầm sát nách đầm cổ yếm váy cổ yếm

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