Thời trang 24/7

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
24/10/2025 20:00 GMT+7

Nhắc đến những món phụ kiện vừa thời thượng, vừa tiện dụng chắc chắn không thể không kể đến những mẫu túi tote sành điệu và phóng khoáng.

Trong danh sách những món đồ "must have" của mùa thu đông 2025, những mẫu túi tote trở nên không thể thay thế. Chúng có thể kết hợp với những set đồ văn phòng tạo ra một vẻ ngoài hiện đại trẻ trung và phá cách, hoặc kết hợp với những món đồ dạo phố để làm nên sắc vóc tự do, thời thượng. Ngay cả với những set đồ sự kiện, nếu lựa chọn kỹ về chất liệu, kiểu dáng, những chiếc túi tote này vẫn làm nên dáng vẻ sang chảnh, sành điệu mà không kém phần thanh lịch.

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 1.

Tối giản nhưng không đơn điệu, chiếc túi tote trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các tín đồ hiện đại. Chúng vừa đủ rộng để chứa cả thế giới nhỏ, vừa đủ tinh tế để khẳng định gu thẩm mỹ cá nhân

ẢNH: TOD'S

Túi tote và phong cách thời đại của các tín đồ sành điệu

Từ sàn diễn đến đời thường, túi tote đã vượt qua khuôn khổ của một món đồ đựng vật dụng hằng ngày để trở thành biểu tượng của lối sống năng động và tinh giản. Xu hướng "quiet luxury""urban chic" của năm 2025 khiến các nhà mốt lớn như Tod's, Celine, Loewe, Prada hay Bottega Veneta đồng loạt giới thiệu những phiên bản túi tote mới - với phom dáng mềm mại, tông màu trung tính và chất liệu thân thiện môi trường.

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 2.
Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 3.

Từ sàn diễn đến đời thường, từ canvas, da lộn mộc mạc đến da cao cấp - hành trình của túi tote là minh chứng cho vẻ đẹp vượt thời gian của những thiết kế vốn được các nhà thiết kế thời trang, stylist định nghĩa là sự phóng khoáng, thời thượng sinh ra từ vẻ giản đơn

ẢNH: TOD'S

Đáng chú ý, túi tote da mềm được dự đoán sẽ là lựa chọn hàng đầu cho mùa thu này. Các gam nâu hạt dẻ, be sữa, xám tro hay xanh ô liu gợi cảm giác ấm áp, dễ phối cùng áo trench coat, blazer oversized hoặc váy midi len. Với những ai yêu phong cách tối giản, các thiết kế tote trơn, không logo hoặc chỉ điểm nhẹ bằng chi tiết kim loại nhỏ trở thành biểu tượng của sự tinh tế.

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 4.
Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 5.

Vẻ đẹp của những chiếc tote không chỉ nằm ở dáng túi, mà còn ở cách các tín đồ phối kết và biến nó thành yếu tố thể hiện gu thời trang cá nhân 

ẢNH: YELLOWSVAN

Đa năng những chiếc túi tote của mùa mới

Những chiếc túi tote chinh phục giới mộ điệu bởi tính đa năng vượt trội. Từ công sở, dạo phố đến du lịch, túi tote dễ dàng biến hóa theo phong cách và nhu cầu sử dụng. Với thiết kế rộng rãi, tiện dụng, chất liệu linh hoạt từ da, canvas đến sợi tự nhiên, túi tote luôn được xem là trợ thủ đắc lực cho cuộc sống năng động.

Bước sang xuân hè 2026, khi bảng màu thời trang trở nên tươi sáng hơn, túi tote lại được làm mới bằng chất liệu canvas, raffia đan, da, da lộn hoặc da phối vải, mang tinh thần phóng khoáng của du lịch và dã ngoại. Sự trở lại của xu hướng khiến các thiết kế tote khổ lớn vừa có thể đi làm, vừa du lịch ngắn ngày trở thành món phụ kiện "đa năng" mà mọi tín đồ nên sở hữu.

Đặc biệt, các thương hiệu trẻ trong nước cũng đang nhanh chóng bắt nhịp xu hướng này. Nhiều BST thu đông 2025 giới thiệu những mẫu tote Việt làm từ da tái chế hoặc thêu tay họa tiết dân gian đương đại, kết hợp hài hòa giữa công năng và bản sắc văn hóa.

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 6.

Trong thế giới thời trang chuyển động không ngừng, túi tote vẫn giữ vững vị thế “kinh điển đương đại” - giản dị, đa năng và luôn tỏa sáng nhờ sự thực dụng đầy phong cách

ẢNH: COMAY

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 7.
Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 8.

Phóng khoáng và tự do, những chiếc túi tote từ cây lục bình mang trong mình nét trầm tĩnh và tinh tế rất riêng, trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho phong cách của những nữ tín đồ yêu sự nữ tính và tinh giản

ẢNH: COMAY

Mùa thu và những mẫu túi tote không thể bỏ qua- Ảnh 9.

Có thể đi với nhiều trang phục, mẫu túi rộng luôn là món đồ "must have" trong tủ đồ thời trang cá nhân

ẢNH: COMAY

 

