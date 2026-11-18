Không chỉ giúp cố định mái tóc gọn gàng, scrunchies (dây buộc tóc) còn là món phụ kiện nhỏ xinh tạo điểm nhấn cho diện mạo.
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Không chỉ giữ mái tóc cố định suốt nhiều giờ, kiểu tóc búi với scrunchies còn đóng vai trò như một món phụ kiện tạo độ phồng tự nhiên cho phần đầu. Tùy thuộc vào cách búi thấp sau gáy hay búi cao trên đỉnh đầu, kết hợp cùng dây buộc tóc chất liệu voan, ren hay vải mềm, diện mạo sẽ chuyển đổi linh hoạt giữa nét nữ tính, cổ điển hoặc trẻ trung.
Tóc búi thấp là một trong những kiểu tóc dễ ứng dụng nhất khi kết hợp cùng scrunchies. Phần tóc được gom gọn sau gáy, tạo cảm giác thanh thoát cho gương mặt, trong khi phụ kiện vải giúp kiểu tóc đơn giản có thêm điểm nhấn.
Không chỉ dành cho những bản phối điệu đà, scrunchies còn có thể kết hợp cùng trang phục mang hơi hướng cổ điển. Những thiết kế có màu sắc trầm, chất liệu satin hoặc chi tiết ren sẽ giúp kiểu tóc búi trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.
Nếu những thiết kế trơn mang đến vẻ tối giản thì scrunchies họa tiết lại là lựa chọn dành cho nàng muốn làm mới phong cách thường ngày.
Chỉ cần lựa chọn một chiếc scrunchies có kích thước và chất liệu phù hợp, bạn đã có thể dễ dàng làm mới diện mạo hằng ngày một cách nhanh chóng và gọn gàng.