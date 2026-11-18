Không chỉ giữ mái tóc cố định suốt nhiều giờ, kiểu tóc búi với scrunchies còn đóng vai trò như một món phụ kiện tạo độ phồng tự nhiên cho phần đầu. Tùy thuộc vào cách búi thấp sau gáy hay búi cao trên đỉnh đầu, kết hợp cùng dây buộc tóc chất liệu voan, ren hay vải mềm, diện mạo sẽ chuyển đổi linh hoạt giữa nét nữ tính, cổ điển hoặc trẻ trung.

Tóc búi thấp là một trong những kiểu tóc dễ ứng dụng nhất khi kết hợp cùng scrunchies. Phần tóc được gom gọn sau gáy, tạo cảm giác thanh thoát cho gương mặt, trong khi phụ kiện vải giúp kiểu tóc đơn giản có thêm điểm nhấn.

Váy ngắn trắng với phần thân áo ren, tay phồng và chân váy xếp tầng khi kết hợp cùng tóc búi thấp, phụ kiện nơ trắng sẽ tạo nên tổng thể ngọt ngào ẢNH: @WWNIE_

Điểm thú vị của cách phối này nằm ở sự đồng nhất giữa phụ kiện tóc và trang phục. Những chi tiết ren, bèo nhún và nơ vải không quá nổi bật riêng lẻ nhưng khi xuất hiện cùng nhau lại tạo nên phong cách đồng điệu có chủ đích ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Không chỉ dành cho những bản phối điệu đà, scrunchies còn có thể kết hợp cùng trang phục mang hơi hướng cổ điển. Những thiết kế có màu sắc trầm, chất liệu satin hoặc chi tiết ren sẽ giúp kiểu tóc búi trở nên nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Tóc búi gọn cùng scrunchies trắng bản lớn giúp tạo điểm nhấn trên nền váy đỏ rượu vang, tạo sự tương phản nổi bật ẢNH: @RIINNAXX

Thay đổi vị trí lên đỉnh đầu, kiểu tóc búi cao kết hợp cùng scrunchies màu trắng kem giúp phần cổ và gương mặt trông thoáng đãng hơn. Scrunchies dạng bản to ôm sát chân tóc tạo độ nâng đỡ búi tóc, giữ phom tròn đều ẢNH: @RIINNAXX

Với những bản phối đơn sắc hoặc ít họa tiết, scrunchies có thể đảm nhiệm vai trò tạo điểm nhấn thay cho nhiều món trang sức cầu kỳ. Đặc biệt, những thiết kế vải bản lớn hoặc có chi tiết bèo nhún sẽ giúp kiểu tóc búi thông thường trở nên sinh động hơn ẢNH: @RIINNAXX

Nếu những thiết kế trơn mang đến vẻ tối giản thì scrunchies họa tiết lại là lựa chọn dành cho nàng muốn làm mới phong cách thường ngày.

Những mẫu chấm bi, hoa nhí hoặc họa tiết tương phản có thể giúp kiểu tóc búi trở nên nổi bật, nhất là khi kết hợp cùng trang phục có phom dáng đơn giản ẢNH: @_HYEMIN04_

Tóc búi cao giúp gương mặt thêm sáng, tạo cảm giác gọn gàng và thuận tiện khi vận động, trong khi phụ kiện buộc tóc bản lớn mang đến nét mềm mại cho tổng thể ẢNH: @_HYEMIN04_

Chỉ cần lựa chọn một chiếc scrunchies có kích thước và chất liệu phù hợp, bạn đã có thể dễ dàng làm mới diện mạo hằng ngày một cách nhanh chóng và gọn gàng.