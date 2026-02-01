Muốn trẻ hơn 10 tuổi, hãy bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào này

Không cần chạy theo xu hướng, các bản phối mềm mại mang màu sắc dịu nhẹ và phom dáng hài hòa có khả năng "hack tuổi" một cách tự nhiên. Sự ngọt ngào vừa đủ giúp tổng thể trở nên trẻ trung hơn, đồng thời đem tới cảm giác nữ tính, tươi sáng.

Set đồ ghi đậm dấu ấn thị giác với chất liệu tweed ánh nhũ trên nền sắc trắng kem trang nhã. Bản phối trở nên hoàn hảo hơn khi phối cùng chân váy da dáng A để cân bằng tinh tế giữa nét mềm mại và tinh thần hiện đại ẢNH: MÉLI

Áo khoác cổ ren gây ấn tượng với tông ghi thời thượng, phối cùng chân váy tone sur tone dáng A xếp ly cổ điển, phối ren phần gấu tinh tế, bản phối không chỉ đem lại sự nhẹ nhàng duyên dáng mà còn tạo cảm giác linh hoạt, năng động ẢNH: MÉLI

Tổng thể cân bằng giữa màu sắc ấm áp và nữ tính như một cái chạm dịu dàng. Mẫu áo dạ ghi điểm với tông hồng đất ngọt ngào phối lông kem cùng phom suông tôn dáng. Hoàn thiện bản phối là chân váy ngắn trên nền nâu trầm ấm áp ẢNH: MÉLI

Khoác lên mình chất liệu lông mịn màng, phom dáng gọn gàng cùng chi tiết thắt nơ tinh tế. Từng bước chân lướt qua trên phố là chân váy phom A vải nhung mướt mịn. Gam nâu sô cô la trầm ấm hòa vào tông kem tạo nên bản phối yêu kiều ẢNH: MÉLI

Bản phối mang đến cảm giác tươi mới, năng động với tinh thần tự do đầy cảm hứng. Áo polo kẻ sọc tạo nên bản phối đầy sáng tạo mang âm hưởng riêng biệt, kết hợp với chân váy màu nâu trầm ấm, tùng váy được xếp ly tỉ mỉ trên nền chất liệu dạ nhung cao cấp ẢNH: MÉLI

Sắc xanh pastel dịu nhẹ, điểm những họa tiết hoa mềm mại tạo cảm giác tươi mới và trẻ trung. Layer bên trong là áo sơ mi phối ren ở cổ, kết hợp cùng chân váy với điểm nhấn thu hút nằm ở chi tiết xếp ly bản to và ánh nhũ bắt sáng ẢNH: MÉLI

Bản phối cho nàng diện tết đầy rực rỡ và cuốn hút với sự kết hợp hoàn hảo giữa áo dáng lửng và quần giả váy tôn dáng. Trên nền chất tweed sequins lấp lánh, nàng tự tin với diện mạo sáng bừng trong những khoảnh khắc ý nghĩa ẢNH: VIVI KA

Với thiết kế phom ôm vừa phải, tay loe nữ tính, chất liệu mềm mại cùng điểm nhấn hoa 3D phối tinh tế. Chiếc áo len này dù phối cùng chân váy hay quần suông cũng đều tạo nên set đồ nổi bật, xinh yêu cùng nàng du xuân ẢNH: VIVI KA

Muốn trẻ hơn 10 tuổi không nhất thiết phải thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những bản phối ngọt ngào, phù hợp với vóc dáng và khí chất của chính bạn.