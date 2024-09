Nằm lòng ngay những bí quyết ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp sang chảnh

Một trong những điều mọi người hay băn khoăn về việc liệu thời trang tối giản có bị đơn điệu hay không, thì câu trả lời là không. Hiện nay các tín đồ có rất nhiều cách khiến bộ đồ trở nên thu hút hơn nhờ những chi tiết cách điệu thú vị mà vẫn không đánh mất tinh thần "less is more".

Thanh lịch mà vẫn tràn đầy vẻ nữ tính, sơ mi với chi tiết dây buộc ở phần cổ áo, kết hợp cùng chất liệu vải mềm mát, tạo cảm giác trang nhã, nhất là khi phối với chân váy đuôi cá hack chân dài miên man ẢNH: KHALES

Áo polo với gam màu trắng tươi sáng, điểm xuyết bởi phần cổ áo màu đen và đường thêu logo thủ công, tất cả mang đến tổng thể hài hòa và thu hút. Không cần nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần bắt cặp thêm một chiếc quần jeans và đôi giày thể thao là nàng sẽ luôn ghi điểm dù ở bất cứ nơi đâu ẢNH: KHALES

Thiết kế áo hai dây bay bổng, kết hợp cùng chất liệu vải lụa tafta mềm mát sẽ khiến nàng trở nên cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ nhẹ nhàng và tinh tế với quần denim dáng suông và giày búp bê mũi vuông mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho nàng thêm phần tự tin và duyên dáng trong mọi hoàn cảnh ẢNH: KHALES

Sang trọng, chuyên nghiệp mà không cần khoa trương. Sức mạnh từ phong cách tối giản được thể hiện rõ nét với chiếc sơ mi trắng cổ chữ V thanh thoát, chân váy midi dáng dài tạo nên một bản phối hoàn hảo giữa sự thanh lịch và chuyên nghiệp ẢNH: FERRÍNI CLOTHING

Đón thu với tông màu nâu be nhã nhặn cùng chất vải kaki đứng phom và thiết kế chân váy xếp ly trẻ trung. Các chi tiết phối đen giúp tổng thể thêm phần trang nhã và nổi bật, nâng tầm bản phối của nàng, đại diện cho sự thanh lịch và vẻ đẹp hiện đại ẢNH: KHALES

Một chiếc váy như thu nhỏ cả mùa thu lãng mạn vào trong tủ đồ của bạn. Thiết kế với phom dáng baby doll thoải mái, trẻ trung và phóng khoáng, nhất là khi kết hợp với phần cổ thủy thủ lạ mắt. Thiết kế không chỉ mang lại sự trong trẻo và nhẹ nhàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà còn tô điểm cho sự dịu dàng vốn có của mỗi cô gái ẢNH: KHALES

Là một trong những gam màu đặc trưng của mùa thu. Màu xám được đánh giá cao vì mang đến diện mạo thanh lịch, yêu kiều cho người mặc và có tính ứng dụng cao. Với sự khéo léo trong việc kết hợp chất liệu, kiểu dáng và phụ kiện, mẫu váy dáng dài với điểm nhấn cổ sen giúp ngoại hình nàng bừng sáng và tiểu thư vô cùng ẢNH: KHALES

Đón nhận phong cách mới mẻ đầy tự tin với bộ đôi chân váy midi trẻ trung và sơ mi denim lụa mướt mịn. Set đồ không chỉ mang đến diện mạo độc đáo và thời thượng mà còn giúp nàng tự tin tỏa sáng ở bất cứ đâu và bất cứ mùa nào ẢNH: FERRÍNI CLOTHING

Thời trang tối giản đặc trưng bởi sự đơn giản và tỉnh lược trong thiết kế, bớt bỏ những chi tiết không cần thiết và đường nét rườm rà. Bên cạnh đó, những màu sắc trung tính sẽ mang lại hình ảnh trang nhã và duyên dáng hơn.