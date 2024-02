Nana và Go Hyun Jung đọ sắc tại sự kiện với vẻ ngoài đối nghịch nhau

Tại buổi ra mắt của Givenchy, BIG BANG Taeyang, Choi Hyun Wook, Nana, Go Hyun Jung đến Claudia Kim tham dự sự kiện. Được biết, nhãn hàng cho ra mắt bộ sưu tập S/S 2024. Ngay lập tức, khán giả cũng có dịp so sánh với hai gương mặt đình đám của Mask Girl là Nana và Go Hyun Jung. Xuất hiện với phong cách hoàn toàn đối lập nhau, nhưng cả hai nữ diễn viên đều mang đến tinh thần đậm chất của nhà mốt trứ danh này.





Đầu tiên phải nhắc đến cô nàng Nana. Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo cùng gu thời trang cá tính, chân dài đem đến visual táo bạo với set xuyên thấu từ Givenchy.

Đôi boots shark locks cá tính với phần đế nhọn và cổ cao ngang gối tạo sự cân bằng với chân váy ngắn gợi cảm.

Màn chào ân lần này của người đẹp được khán giả trầm trồ

Thậm chí nhiều người còn cho rằng visual viral lần này của Nana nhờ vào cảm hứng từ nhân vật Nana Osaki trong Manga.

Người đẹp vinh dự khi chụp cùng Jorn Zempel - Chủ tịch của GIVENCHY Korea





Đàn em cá tính, sexy bao nhiêu, người chị Go Hyun Jung lại kín cổng cao tường tại sự kiện, tuy nhiên độ sành điệu ở trang phục của cô nàng cũng được đánh giá cao.





Dù đã U60, nhưng cô dâu đế chế Samsung vẫn giữ được nét tươi trẻ, ngọt ngào vốn có

Chọn set áo blazer cùng chân váy cắt xéo, người đẹp xách thêm chiếc túi hiệu và boots cao của thương hiệu để sành điệu hơn.





Cả hai chị em tình tứ khoe ảnh thân mật tại sự kiện

Visual đối lập từ màu sắc đến cách trang điểm, nhưng Nana và Go Hyun Jung đều đem đến mảnh ghéo hoàn hảo cho cả sự kiện và trong phim.

Sự kiện lần này còn thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng khác. Một trong số đó có đại sứ của Givenchy là Taeyang.

Trang phục thể thao năng động cùng mái tóc vuốt keo ngược sang sau luôn là visual quen thuộc của nam ca sĩ khi xuất hiện trước công chúng.





Trong khi đó Choi Wool lại lịch lãm khi diện blazer cùng đôi ultra boost khi tham dự sự kiện

Sau sức ảnh hưởng của Mask Girl trong cộng đồng phim châu Á. Nana và Go Hyun Jung nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ về tài năng diễn xuất mà còn nằm ở chính vẻ ngoài đầy cuốn hút của mình.

Nguồn hình ảnh: Instagram Nana, Go Hyun Jung, Givenchy