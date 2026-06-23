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Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
23/06/2026 14:00 GMT+7

Không cầu kỳ như lụa, không mỏng nhẹ như voan hay bay bổng như ren, chất liệu kaki chinh phục giới mộ điệu bằng chính vẻ đẹp mộc mạc và khỏe khoắn.

Từ những chiếc quần ống rộng cá tính, quần shorts năng động đến chân váy nữ tính, trang phục kaki đang trở thành lựa chọn được yêu thích bởi khả năng giúp người mặc nâng tầm diện mạo một cách tự nhiên mà không cần quá nhiều phụ kiện hay chi tiết phức tạp.

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 1.

Chiếc quần dài kaki dáng suông ống rộng màu kem kết hợp áo crop top siêu ngắn. Thiết kế mang đậm cảm hứng bụi bặm với các nếp xếp ly nhẹ tự nhiên, túi hộp hai bên hông to bản đặc trưng của phong cách túi hộp và phần cạp có dây rút phóng khoáng

ẢNH: @QUYNHRIVIU_

Quần dài kaki ngày nay được các nhà thiết kế biến tấu với nhiều phom dáng thời thượng pha những thiết kế hiện đại, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 2.

Chiếc quần dài kaki màu nâu có phom dáng rộng oversized vô cùng độc đáo. Điểm đặc trưng của quần là ở phần cạp cao tạo độ phồng tối đa ở đùi và thuôn nhẹ về phía gấu quần. Kết hợp cùng là áo kiểu chất liệu voan mỏng màu trắng dáng crop top nhún bèo cân bằng sự nữ tính

ẢNH: @YENMEO.1098

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 3.

Quần dài kaki dáng suông rộng, cạp trễ vừa phải và túi đắp nhẹ dọc thân quần tạo điểm nhấn khỏe khoắn. Phối cùng áo ba lỗ dáng yếm màu đen với bề mặt vải được xử lý nhún chun tạo nếp gấp gợn sóng dày đặc đầy phá cách

ẢNH: @_KIUCIUUN

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để những chiếc quần shorts kaki lên ngôi. Với phom dáng gọn gàng và mát mẻ, chiếc quần shorts với chất liệu kaki cứng cáp dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau cho mùa hè năng động.

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 4.

Quần shorts kaki màu xanh ô liu nhạt dáng chữ A với phần ống rộng vừa phải và có các đường may nổi tinh tế ở phần túi quần. Diện cùng áo sơ mi dài tay màu hồng phấn phom dáng rộng rãi, được sơ vin gọn gàng vào trong quần hoàn thiện phong cách preppy thanh lịch

ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 5.

Quần shorts kaki màu kem dáng ngắn, cạp chun có dây rút giả và hai túi đắp lớn hai bên đùi theo phong cách túi hộp mini. Đi kèm là chiếc áo cúp ngực màu trắng bo viền đen phom dáng ôm sát, để lộ bờ vai trần và vòng eo thon gọn

ẢNH: @RIINNAXX

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 6.

Quần shorts kaki dáng lửng màu nâu nhạt, phom ống rộng xòe nhẹ như dáng váy và có đường xếp ly chỉn chu ở mặt trước. Phối cùng áo kiểu màu vàng nhạt pastel dáng babydoll xòe rộng, tay ngắn phồng nhẹ bo chun cùng với cổ bẻ lá sen bản lớn điệu đà

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh năng động, kaki còn có thể trở nên nữ tính và đầy chất thơ khi xuất hiện trên những thiết kế chân váy dài và ngắn.

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 7.

Chân váy dài kaki dáng suông thẳng màu vàng cát, chiều dài chạm mắt cá chân, phom dáng thô mộc đơn giản, kết hợp cùng áo kiểu màu trắng dáng peplum xòe nhẹ ở gấu đầy điệu đà

ẢNH: @_KIUCIUUN

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki- Ảnh 8.

Nổi bật với chân váy ngắn kaki màu nâu vàng dáng chữ A cạp cao, độ dài trên gối, có các đường may gân nổi dọc thân váy tạo phom dáng ôm nhẹ hông. Phối cùng áo kiểu màu trắng họa tiết chấm bi dễ dàng tôn tối đa nét đẹp nữ tính

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Trang phục kaki luôn mang đến cảm giác phóng khoáng và đầy cá tính. Chất liệu này giúp phong cách thường ngày trở nên nổi bật theo cách tự nhiên và hiện đại hơn.

Kaki trang phục kaki chất liệu kaki quần shorts kaki quần dài kaki

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