Nâng cấp diện mạo ngày mới cùng túi gam màu trầm ấm

Bên cạnh những gam màu rực rỡ, túi xách tông tối luôn giữ một vị thế riêng nhờ vẻ đẹp sâu lắng và tính ứng dụng cao. Không quá phô trương nhưng đủ sức tạo điểm nhấn, các sắc thái như nâu sô cô la, nâu tây hay xám trầm giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa, có chiều sâu và toát lên sự thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.

Nâu đậm luôn là gam màu đại diện cho sự ấm áp, chững chạc nhưng không kém phần thời thượng. Một chiếc túi mang sắc nâu trầm có khả năng "nâng tầm" cả những bản phối đơn giản nhất, giúp diện mạo của nàng thêm phần sắc sảo.

Khi diện chiếc đầm ngắn đen trắng tương phản ôm dáng phối chi tiết ren nữ tính, túi đeo vai dáng mềm màu nâu sô cô la sẽ tạo nên sự chuyển tiếp màu sắc tinh tế, vừa giữ được nét quyến rũ vừa tăng thêm vẻ sang trọng ẢNH: @_LAMINEE.99

Áo crop top xanh nhạt tay phồng phối cùng chân váy trắng, tạo điểm nhấn bằng chiếc túi tote bản lớn màu nâu trầm đính phụ kiện bắt mắt ẢNH: @_QUYNHRIVIU_

Nếu nàng đang tìm kiếm một gam màu tối mang hơi thở hiện đại và có phần nhẹ nhàng hơn sắc đen truyền thống, túi xách màu nâu đất chính là gợi ý không thể bỏ qua. Gam màu này dễ dàng hòa nhập với nhiều bảng màu khác nhau mà vẫn giữ trọn nét thanh thoát.

Không trầm mặc như nâu sô cô la, những chiếc túi mang sắc nâu tây hay nâu caramel mang đến nguồn năng lượng tươi mới, hiện đại ẢNH: @KIMEEHOUSE

Sự trung tính của phụ kiện giúp cân bằng sắc độ tươi sáng khi phối cùng áo crop top màu vàng pastel và chân váy ngắn xếp bèo màu vàng ẢNH: @_HATA.LUV

Gam màu nâu cát cũng rất dễ "bắt cặp" cùng trang phục denim bụi bặm, diện áo sơ mi denim đan dây phối quần ngắn đen và bốt cao cổ tạo sự tương phản thu hút giữa gam màu sáng và tối ẢNH: @_KRIXIMI

Không chỉ ghi điểm ở bảng màu trầm ấm, những chiếc túi tông tối còn chinh phục phái đẹp nhờ sự phong phú về kích thước và cấu trúc thiết kế, dễ dàng thích ứng với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Với những ngày bận rộn hoặc cần mang theo nhiều vật dụng cá nhân, túi tote phom mềm bản lớn màu nâu đậm sẽ là trợ thủ đắc lực, vừa đảm bảo tính tiện dụng vừa giữ được vẻ thời thượng ẢNH: @KOOKYHOUSE

Sắc nâu trầm quyến rũ của phụ kiện này đặc biệt ăn ý khi đi cùng đầm ôm body màu đen tôn dáng. Sự hòa quyện giữa tông màu đậm sâu cùng thiết kế tối giản mang lại vẻ ngoài đầy quyền lực cho phái đẹp ẢNH: @_HATA.LUV

Sự đa dạng về kiểu dáng từ dáng hộp nhỏ gọn đến dáng tote rộng rãi giúp túi da lộn dễ dàng chiều lòng nhiều phong cách thời trang khác nhau. Chỉ cần khéo léo cân bằng màu sắc giữa phụ kiện và quần áo, bạn đã có ngay những set đồ ấn tượng cho mọi dịp xuất hiện.