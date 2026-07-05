Nâng cấp giao diện quyến rũ nhờ đầm body ôm cực chất

Đầm body ôm này nổi bật với thiết kế cổ yếm kết hợp đường khoét sâu táo bạo ở phần ngực. Thiết kế được may từ chất liệu vải dệt kim co giãn cao cấp, bề mặt phủ các họa tiết vân chìm đan xen. Chọn trang phục tối màu như chiếc đầm này là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn che đi khuyết điểm vòng 2 chưa thon gọn