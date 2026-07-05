Nâng cấp giao diện quyến rũ nhờ đầm body ôm cực chất

Điểm hấp dẫn nhất của những chiếc
đầm body hiện đại nằm ở khả năng ôm vừa đủ để tôn đường cong. Thay vì sử dụng các chất liệu cứng khiến người mặc thiếu tự nhiên, nhiều nhà thiết kế lựa chọn vải thun hay dệt kim co giãn tạo nên hiệu ứng ôm lấy cơ thể như một lớp da thứ hai.
Đầm body ôm
hai dây dáng dài xẻ tà sở hữu sắc hồng phấn vô cùng ngọt ngào, chất liệu vải thun ôm mềm mại được bọc khéo léo phía ngoài bằng một lớp voan xếp nếp, cùng với bông hoa hồng nổi bật cài ở eo cùng những đường viền uốn lượn thướt tha.
Chiếc đầm body ôm dáng maxi hai dây sở hữu phần cổ chữ V xẻ vừa phải kết hợp cùng gam màu trắng kem nhã nhặn. Gây ấn tượng bằng chất liệu
vải dệt kim mỏng nhẹ, các đường gân chìm có tác dụng kéo dài đôi chân, đây là sự lựa chọn tuyệt vời giúp các nàng có chiều cao khiêm tốn
Đầm body ôm này nổi bật với thiết kế cổ yếm kết hợp đường khoét sâu táo bạo ở phần ngực. Thiết kế được may từ chất liệu vải dệt kim co giãn cao cấp, bề mặt phủ các họa tiết vân chìm đan xen. Chọn trang phục tối màu như chiếc đầm này là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn che đi khuyết điểm vòng 2 chưa thon gọn
Đầm body ôm hai dây dáng dài thướt tha mang một sắc xanh vô cùng lạ mắt, trang phục sử dụng chất liệu vải thun tăm co giãn dệt mỏng nhẹ. Xuống phố cùng thiết kế này, một chiếc túi xách tay cỡ trung bằng da màu xám nhạt sẽ là phụ kiện phối cùng hoàn hảo
Đầm body ôm hai dây khoe khéo bờ vai trần trong sắc hồng pastel dịu dàng. Thiết kế ghi điểm tuyệt đối nhờ chất liệu vải voan mỏng nhẹ hơi rủ, tạo phom ôm cơ thể qua kỹ thuật xếp nếp ngang và đính kèm hai bông hoa hồng nổi bật ở hai bên eo
Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét quyến rũ và thời thượng được thể hiện rõ nét qua chiếc đầm body ôm hai dây cúp ngực phối màu đen - hồng độc đáo. Thiết kế được làm từ chất liệu vải cao cấp có bề mặt và độ bóng nhẹ sang trọng, phá cách với hai tà áo màu hồng phấn thả dài từ hai bên eo xuống quá gối
Đầm body ôm hai dây với thiết kế cổ vuông bo tròn dáng ống thẳng tắp đầy cuốn hút. Toàn bộ thân váy được phủ kín bằng chất liệu vải kim sa lấp lánh có độ co giãn nhẹ, phối cùng túi xách da dây xích màu đen đồng điệu chính là món
phụ kiện được phối cùng để hoàn thiện phong cách sang trọng
Đầm body ôm tay dài sở hữu phần cổ chữ V khoét sâu hút mắt, chi tiết mối thắt ba đầu tinh tế ở chính giữa eo, kết hợp cùng chất liệu thun tăm dệt kim mỏng có độ co giãn cao ôm trọn vẹn vóc dáng. Kiểu dáng tay dài cổ chữ V này cực kỳ tôn dáng cho những quý cô có bờ vai rộng hoặc bắp tay mũm mĩm nhờ hiệu ứng thu nhỏ thân trên hiệu quả