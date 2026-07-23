Năng động xuống phố với đầm không tay đẹp dịu dàng



Ghi dấu phong cách năng động với áo và đầm không tay

Đầm không tay màu đỏ rượu từ vải linen mang đến nét mộc mạc, tự nhiên hòa quyện cùng phom dáng cổ điển. Thiết kế có phần thân trên ôm nhẹ, đường chiết eo cao tạo cảm giác thon gọn cho vòng 2, phần tùng váy chữ A xếp ly hai bên hông tạo độ xòe nhẹ và giúp vóc dáng của nàng trở nên cân đối, hài hòa hơn ẢNH: TOUCH DRESS

Áo, váy khoét tay/không tay được xem là món đồ "must have" làm nên phong cách năng động, hiện đại cho mọi quý cô. Khác với cảm giác điệu đà thường thấy của các thiết kế đầm tay phồng, tay ngắn thì đầm không tay được tính toán kỹ để những đường khoét nách, độ mở cổ áo đều trở nên vừa vặn - thoáng mát, phóng khoáng nhưng không quá phô trương.

Thảnh thơi xuống phố ngày đầu thu cùng mẫu đầm suông cổ chữ V, phần vai cắt thẳng mạnh mẽ tạo hiệu ứng thị giác thanh mảnh cho phần thân trên. Phối đầm midi và xăng đan dây mảnh để hiện thực hóa hình ảnh tối giản, tinh tế và hiện đại ẢNH: NAN CHIC

Mùa này, quý cô hãy dành ưu tiên cho trang phục không tay đơn sắc từ vải linen, cotton hoặc vải tơ mềm mại. Áo không tay có thể phối cùng chân váy midi, quần ống rộng, đầm váy khoét eo phối cùng blazer đủ thanh lịch cho ngày đi học, đi làm. Phá cách hơn, hãy trải nghiệm đầm chữ A, jumpsuit không tay để tạo nên điểm nhấn mới lạ cho phong cách casual khi dạo phố, đi chơi cuối tuần...

Nàng ghi dấu phong cách qua hình ảnh mới đầy ấn tượng, hài hòa qua hai gam màu trắng và xám ghi. Jumpsuit vạt đắp có chi tiết cột nơ điệu đà mà duyên dáng phối cùng áo quây màu trắng. Để làm mới bản phối, chỉ cần phối jumpssuit cùng áo dệt kim mỏng tay dài, áo sơ mi tay bồng hoặc chọn cách mặc đơn lẻ theo phong cách quyến rũ, gợi cảm ẢNH: NAN CHIC

Áo không tay viền đăng ten ở phần cổ chữ V thu hút ánh nhìn được phối cùng chân váy midi tạo hình ảnh gọn gàng và năng động. Trong khi đó đầm maxi không tay khéo léo tạo điểm nhấn nơi dây vai thắt nơ, được nàng phối cùng túi tote cói và xăng đan đế phẳng. Cả hai bản phối đều đủ chỉn chu để nàng diện đi làm, đi học và đủ năng động, thoáng mát để diện đi chơi ẢNH: TOUCH DRESS

Trang phục không tay hiện diện ngày càng dày đặc hơn trong tủ đồ của quý cô hiện đại. Từ các bản phối rời linh hoạt đến đầm liền thân, từ trang phục đi làm, đi chơi đến váy đầm dự tiệc... Phần tay bị lược bớt chính là cách khéo léo khoe hình thể rắn rỏi, vóc dáng khỏe khoắn đồng thời mang đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng trong mùa thời tiết nhiều thay đổi ẢNH: NAN CHIC

Phong cách năng động của quý cô thành thị được ghi dấu qua bản phối áo không tay và quần ống rộng công sở. Quý cô có thể chọn các set đồng bộ để tiết kiệm thời gian hoặc phối đồ ngẫu hứng, chỉ cần đảm bảo tiêu chí đồng điệu hoặc tương phản khi so sánh về bảng màu và phong cách thời trang ẢNH: GUMAC, LAVIEM



