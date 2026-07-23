Năng động xuống phố với đầm không tay đẹp dịu dàng

Ghi dấu phong cách năng động với áo và đầm không tay
Áo, váy khoét tay/không tay được xem là món đồ "must have" làm nên phong cách năng động, hiện đại cho mọi quý cô. Khác với cảm giác điệu đà thường thấy của các thiết kế đầm tay phồng, tay ngắn thì đầm không tay được tính toán kỹ để những đường khoét nách, độ mở cổ áo đều trở nên vừa vặn - thoáng mát, phóng khoáng nhưng không quá phô trương.
Mùa này, quý cô hãy dành ưu tiên cho trang phục không tay đơn sắc từ vải linen, cotton hoặc vải tơ mềm mại. Áo không tay có thể phối cùng chân váy midi, quần ống rộng, đầm váy khoét eo phối cùng blazer đủ thanh lịch cho ngày đi học, đi làm. Phá cách hơn, hãy trải nghiệm đầm chữ A, jumpsuit không tay để tạo nên điểm nhấn mới lạ cho phong cách casual khi dạo phố, đi chơi cuối tuần...
Áo không tay viền đăng ten ở phần cổ chữ V thu hút ánh nhìn được phối cùng chân váy midi tạo hình ảnh gọn gàng và năng động. Trong khi đó đầm maxi không tay khéo léo tạo điểm nhấn nơi dây vai thắt nơ, được nàng phối cùng túi tote cói và xăng đan đế phẳng. Cả hai bản phối đều đủ chỉn chu để nàng diện đi làm, đi học và đủ năng động, thoáng mát để diện đi chơi
ẢNH: TOUCH DRESS
Trang phục không tay hiện diện ngày càng dày đặc hơn trong tủ đồ của quý cô hiện đại. Từ các bản phối rời linh hoạt đến đầm liền thân, từ trang phục đi làm, đi chơi đến váy đầm dự tiệc... Phần tay bị lược bớt chính là cách khéo léo khoe hình thể rắn rỏi, vóc dáng khỏe khoắn đồng thời mang đến cảm giác thoáng mát, nhẹ nhàng trong mùa thời tiết nhiều thay đổi
ẢNH: NAN CHIC
Phong cách năng động của quý cô thành thị được ghi dấu qua bản phối áo không tay và quần ống rộng công sở. Quý cô có thể chọn các set đồng bộ để tiết kiệm thời gian hoặc phối đồ ngẫu hứng, chỉ cần đảm bảo tiêu chí đồng điệu hoặc tương phản khi so sánh về bảng màu và phong cách thời trang
ẢNH: GUMAC, LAVIEM