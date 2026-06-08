Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Trang phục sắc cam bao gồm các sắc độ từ cam tươi nóng bỏng đến cam đất trầm ấm, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và khơi gợi sự sáng tạo trong thời trang.
Chiếc áo kiểu tay lỡ mang sắc cam rực rỡ được may từ chất liệu voan nhẹ nhàng với thiết kế cổ tròn đơn giản. Điểm nhấn của áo nằm ở các đường viền tinh tế chạy quanh cổ và tay áo, tạo phom dáng rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Sơ vin cùng chân váy ôm màu đen giúp tôn lên vòng eo và tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp cho các quý cô công sở
ẢNH: MC FASHION
Đầm liền màu cam đất có thiết kế tay lửng kín đáo với bề mặt vải trơn nhẵn đầy nhã nhặn. Chi tiết thắt nơ duyên dáng ở eo không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn giúp định hình vóc dáng thêm phần cân đối. Sắc cam đất trầm là lựa chọn tuyệt vời vì không kén tông da và rất dễ ủi phẳng sau mỗi lần giặt
Áo kiểu sát nách màu cam trơn được chế tác từ chất liệu vải dày dặn, giúp giữ phom dáng đứng và che khuyết điểm cơ thể hiệu quả. Thiết kế tối giản không họa tiết tập trung vào đường cắt may sắc sảo và sắc cam nóng bỏng đặc trưng. Phối áo cùng quần ống rộng màu be để tạo nên một bộ trang phục phóng khoáng cho những buổi dạo phố cuối tuần
ẢNH: GOSUMO
Chân váy dài dáng xòe màu cam đậm thu hút ánh nhìn nhờ những nếp gấp xếp ly đều đặn và độ rủ nhẹ nhàng trong mỗi bước đi. Sắc cam đậm phối cùng màu đen tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, kết hợp cùng áo và giày cao gót đen đồng điệu thu hút ánh nhìn của người đối diện
ẢNH: K&K FASHION
Đầm body màu cam tươi trở nên nổi bật hơn với khoảng cut out táo bạo, chi tiết nhún eo tinh tế và đường xẻ tà quyến rũ. Chất liệu thun trơn dày dặn có độ co giãn tốt, giúp ôm sát đường cong cơ thể mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi vận động
ẢNH: @_DOHA.HHVN
Áo thun ngắn tay màu cam đất có thiết kế cổ tròn kinh điển, được dệt từ sợi vải thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Màu sắc trầm ấm này mang lại vẻ đẹp mộc mạc, phù hợp cho nhiều hoạt động ngoài trời nhờ khả năng giữ sạch và ít lộ vết bẩn. Sơ vin áo thun cùng quần shorts màu be sáng sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo đầy sức sống trong mùa hè
ẢNH: YODY
Set đồ gồm áo crop top ngắn nhún ngực đi cùng chân váy xếp ly đồng màu tạo nên vẻ ngoài vô cùng rực rỡ. Tông màu cam đậm không chỉ bắt sáng tốt dưới nắng mà còn mang lại nguồn cảm hứng tươi mới cho những chuyến du lịch vùng biển. Kết hợp thêm chiếc kẹp tóc hình hoa xinh xắn sẽ giúp nàng trở thành một nàng thơ thực thụ
ẢNH: EVA DE EVA
Đầm sơ mi màu cam đất tối mang phom dáng lửng thanh lịch với điểm nhấn là 3 cúc áo ở giữa và chi tiết xếp ly nhún điệu đà bên hông. Thiết kế ngắn tay mang lại sự gọn gàng, trong khi đường nhún nhẹ giúp tạo hiệu ứng vòng hông đầy đặn
ẢNH: CARDINA
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cấp ngày 24/3/2020
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Nguyễn Ngọc Toàn
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