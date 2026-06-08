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Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/06/2026 14:00 GMT+7

Trang phục sắc cam là biểu tượng của năng lượng rực rỡ và cá tính mạnh mẽ, giúp phái đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Trang phục sắc cam bao gồm các sắc độ từ cam tươi nóng bỏng đến cam đất trầm ấm, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và khơi gợi sự sáng tạo trong thời trang. 

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 1.

Chiếc áo kiểu tay lỡ mang sắc cam rực rỡ được may từ chất liệu voan nhẹ nhàng với thiết kế cổ tròn đơn giản. Điểm nhấn của áo nằm ở các đường viền tinh tế chạy quanh cổ và tay áo, tạo phom dáng rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Sơ vin cùng chân váy ôm màu đen giúp tôn lên vòng eo và tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp cho các quý cô công sở

ẢNH: MC FASHION

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 2.

Đầm liền màu cam đất có thiết kế tay lửng kín đáo với bề mặt vải trơn nhẵn đầy nhã nhặn. Chi tiết thắt nơ duyên dáng ở eo không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn giúp định hình vóc dáng thêm phần cân đối. Sắc cam đất trầm là lựa chọn tuyệt vời vì không kén tông da và rất dễ ủi phẳng sau mỗi lần giặt

ẢNH: MC FASHION

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 3.

Áo kiểu sát nách màu cam trơn được chế tác từ chất liệu vải dày dặn, giúp giữ phom dáng đứng và che khuyết điểm cơ thể hiệu quả. Thiết kế tối giản không họa tiết tập trung vào đường cắt may sắc sảo và sắc cam nóng bỏng đặc trưng. Phối áo cùng quần ống rộng màu be để tạo nên một bộ trang phục phóng khoáng cho những buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: GOSUMO

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 4.

Chân váy dài dáng xòe màu cam đậm thu hút ánh nhìn nhờ những nếp gấp xếp ly đều đặn và độ rủ nhẹ nhàng trong mỗi bước đi. Sắc cam đậm phối cùng màu đen tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, kết hợp cùng áo và giày cao gót đen đồng điệu thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: K&K FASHION

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 5.

Đầm body màu cam tươi trở nên nổi bật hơn với khoảng cut out táo bạo, chi tiết nhún eo tinh tế và đường xẻ tà quyến rũ. Chất liệu thun trơn dày dặn có độ co giãn tốt, giúp ôm sát đường cong cơ thể mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi vận động

ẢNH: @_DOHA.HHVN

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 6.

Áo thun ngắn tay màu cam đất có thiết kế cổ tròn kinh điển, được dệt từ sợi vải thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Màu sắc trầm ấm này mang lại vẻ đẹp mộc mạc, phù hợp cho nhiều hoạt động ngoài trời nhờ khả năng giữ sạch và ít lộ vết bẩn. Sơ vin áo thun cùng quần shorts màu be sáng sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo đầy sức sống trong mùa hè

ẢNH: YODY

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 7.

Set đồ gồm áo crop top ngắn nhún ngực đi cùng chân váy xếp ly đồng màu tạo nên vẻ ngoài vô cùng rực rỡ. Tông màu cam đậm không chỉ bắt sáng tốt dưới nắng mà còn mang lại nguồn cảm hứng tươi mới cho những chuyến du lịch vùng biển. Kết hợp thêm chiếc kẹp tóc hình hoa xinh xắn sẽ giúp nàng trở thành một nàng thơ thực thụ

ẢNH: EVA DE EVA

Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng- Ảnh 8.

Đầm sơ mi màu cam đất tối mang phom dáng lửng thanh lịch với điểm nhấn là 3 cúc áo ở giữa và chi tiết xếp ly nhún điệu đà bên hông. Thiết kế ngắn tay mang lại sự gọn gàng, trong khi đường nhún nhẹ giúp tạo hiệu ứng vòng hông đầy đặn

ẢNH: CARDINA

 

trang phục sắc cam chất liệu voan sắc cam màu cam đất tông màu cam

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