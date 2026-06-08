Năng lượng ngày mới từ trang phục sắc cam thời thượng

Chiếc áo kiểu tay lỡ mang sắc cam rực rỡ được may từ chất liệu voan nhẹ nhàng với thiết kế cổ tròn đơn giản. Điểm nhấn của áo nằm ở các đường viền tinh tế chạy quanh cổ và tay áo, tạo phom dáng rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Sơ vin cùng chân váy ôm màu đen giúp tôn lên vòng eo và tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp cho các quý cô công sở