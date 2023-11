Nâng mũi sụn sườn toàn phần khắc phục mũi hỏng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An

"Chiếc mũi hỏng" là điểm yếu lớn nhất.

Mũi hỏng, mũi bị biến dạng do tai nạn hoặc do rủi ro trong tạo hình thẩm mỹ là điều không ai mong muốn. Chị P.T.K.L (ảnh trái) trong tình trạng biến dạng mũi hoàn toàn do tai nạn nghiêm trọng gây ra. Điều này làm thay đổi cả cuộc đời chị, tác động lớn vào tâm lý, khiến chị e ngại, tự ti trong việc giao tiếp.

Chị P.T.K.L (bên trái) bị biến chứng sau tai nạn và chị G.H (bên phải) thất bại sửa mũi 4 lần khi thẩm mỹ từ trước

Chị G.H (ảnh phải) nhiều lần gửi gắm niềm tin cho các cơ sở thẩm mỹ để nâng cấp dáng mũi chính mình, thế nhưng may mắn không đến với chị, hậu quả dẫn đến việc sửa mũi đến 4 lần nhưng vẫn chưa thành công, phần trụ mũi biến dạng và đã mất đi tất cả cấu trúc ban đầu.

Khi tìm đến các bác sĩ tại bệnh viện Nam An, những ca mũi này được chỉ định là những ca tạo hình mũi khó và lựa chọn phương pháp nâng mũi sụn sườn để tái tạo lại dáng mũi ưng ý.

Tiềm năng "khác biệt" từ kỹ thuật vượt trội

Trong ngành tạo hình thẩm mỹ, ngoài kinh nghiệm và tay nghề của các y bác sĩ thì các kỹ thuật áp dụng cho khách hàng cũng cần được chú trọng và cân nhắc. Với phương pháp nâng mũi cấu trúc các bác sĩ sẽ chỉ định vật liệu như sụn silicon, sụn tai hoặc sụn sườn… bọc đầu mũi để tạo hình dáng mũi mới. Riêng đối với các ca phẫu thuật nâng mũi mà khách hàng đã qua chỉnh sửa nhiều lần hoặc yêu cầu tỷ lệ tương thích cao nhất, phương pháp nâng mũi sụn sườn toàn phần được đánh giá mang lại hiệu quả tối ưu với khả năng tương thích của vật liệu cấy ghép tự thân với cơ thể của khách hàng.

BS Kim Han Jo (bên trái) cùng BS Đỗ Quang Khải (bên phải) đã có buổi trao đổi về chuyên đề hội thảo "Tiên phong ứng dụng sụn sườn toàn phần trong tạo hình nâng mũi"

Sụn sườn là vật liệu vàng trong nâng mũi do có tỷ lệ dị ứng, đào thải vật liệu gần như bằng 0. Đây còn được xem là vật liệu an toàn, cứng chắc để kéo dài đầu mũi tối đa không lo sợ lộ vật liệu như vách ngăn nhân tạo hoặc cong như sụn tai hoặc sụn vách ngăn. Thời gian tương thích với cơ thể nhanh hơn các loại sụn khác nên thời gian lành thương cũng phục hồi nhanh hơn.

Nâng cao độ khó - khẳng định tay nghề

Thử thách càng lớn, đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn càng cao. Bác sĩ Đỗ Quang Khải với hơn 10.000 ca phẫu thuật mũi thành công, có trong mình kinh nghiệm dày dặn về nâng mũi sụn sườn toàn phần, phối hợp với Bác sĩ CKI Hà Văn Vọng cũng đã có nhiều ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng, đối đầu với các phác đồ khó và mang lại kết quả thật xứng đáng, thành công nhất cho khách hàng.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải giám đốc chuyên môn bệnh viện thẩm mỹ Nam An - tiên phong trong phương pháp nâng mũi sụn sườn toàn phần

Sự tự tin cũng đã trở lại, niềm vui khi gương mặt trước kia quay về của Chị P.T.K.L và chị G.H. Thăng hạng nhan sắc, cũng giúp chị mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Nụ cười trở lại của chị P.T.K.L (bên trái) và chị G.H (bên phải)

Lựa chọn cơ sở thẩm mỹ an toàn và uy tín

Việc thực hiện phẫu thuật nâng mũi sụn sườn là một ca phẫu thuật gây mê và bắt buộc phải thực hiện ở bệnh viện thẩm mỹ, có đầy đủ các yêu cầu cần thiết được cấp phép bởi Bộ y tế. Bệnh viện thẩm mỹ Nam An hoàn toàn có đầy đủ giấy phép, cơ sở vật chất y tế và đội ngũ y bác sĩ lành nghề để thực hiện phẫu thuật nâng mũi sụn sườn, mang lại sự hài lòng cho các khách hàng đã tin tưởng và tìm đến bệnh viện.

Bệnh viện thẩm mỹ Nam An Địa chỉ: Số 45A đường 3/2 P.11, Q.10, TP.HCM

Hotline: 0923 999 229

Website: https://benhvienthammynaman.com/