Không chỉ có tác dụng giữ ấm, quần tất còn là món phụ kiện thời trang giúp các cô gái biến hóa phong cách khi diện váy ngắn, quần shorts hay những thiết kế dáng dài. Tùy vào màu sắc, độ dày và chất liệu, kiểu quần này có thể mang đến vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển hoặc cá tính, hiện đại.
Trong tủ đồ mùa lạnh, quần tất đen gần như là món phụ kiện dễ ứng dụng nhất. Thiết kế mỏng, có độ xuyên thấu vừa phải giúp đôi chân trông thon gọn hơn, đồng thời tạo sự kết nối giữa trang phục ngắn và giày dép.
Không nhất thiết phải kết hợp quần tất với váy liền, nàng cũng có thể lựa chọn quần shorts đen để tạo nên bản phối cá tính hơn. Công thức áo đen ôm sát, quần shorts đồng màu cùng quần tất mỏng giúp tổng thể giữ được sự liền mạch.
Nếu giày cao gót mang đến nét thanh lịch thì bốt cao cổ lại giúp quần tất trở nên mạnh mẽ và thời thượng hơn. Đây là bộ đôi thường xuất hiện trong những bản phối mùa lạnh, đặc biệt khi kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần shorts.
Bên cạnh sắc đen quen thuộc, quần tất trắng, kem hoặc những gam màu pastel cũng là lựa chọn đáng chú ý khi nàng muốn làm mới phong cách. Những tông màu sáng thường tạo cảm giác trẻ trung và đặc biệt phù hợp với trang phục mang bảng màu trung tính.
Quần tất luôn là lựa chọn tiện lợi để hoàn thiện trang phục nhờ khả năng ôm dáng và che khuyết điểm hiệu quả. Việc thay đổi giữa các tông màu đen, trắng sữa, nâu hay xám nhạt giúp bạn dễ dàng làm mới bản thân trong nhiều dịp khác nhau.