Không chỉ có tác dụng giữ ấm, quần tất còn là món phụ kiện thời trang giúp các cô gái biến hóa phong cách khi diện váy ngắn, quần shorts hay những thiết kế dáng dài. Tùy vào màu sắc, độ dày và chất liệu, kiểu quần này có thể mang đến vẻ ngoài thanh lịch, cổ điển hoặc cá tính, hiện đại.

Trong tủ đồ mùa lạnh, quần tất đen gần như là món phụ kiện dễ ứng dụng nhất. Thiết kế mỏng, có độ xuyên thấu vừa phải giúp đôi chân trông thon gọn hơn, đồng thời tạo sự kết nối giữa trang phục ngắn và giày dép.

Váy ngắn ôm body in họa tiết hoa, chi tiết thắt eo là lựa chọn phù hợp để kết hợp cùng quần tất chấm bi. Những chấm nhỏ trên nền tất xuyên thấu tạo điểm nhấn tinh tế, giúp bộ trang phục đơn sắc không còn đơn điệu ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Không nhất thiết phải kết hợp quần tất với váy liền, nàng cũng có thể lựa chọn quần shorts đen để tạo nên bản phối cá tính hơn. Công thức áo đen ôm sát, quần shorts đồng màu cùng quần tất mỏng giúp tổng thể giữ được sự liền mạch.

Quần tất đen xuyên thấu phối cùng áo dài tay và quần shorts đồng màu, đôi giày họa tiết nổi bật trở thành điểm nhấn của trang phục ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nếu giày cao gót mang đến nét thanh lịch thì bốt cao cổ lại giúp quần tất trở nên mạnh mẽ và thời thượng hơn. Đây là bộ đôi thường xuất hiện trong những bản phối mùa lạnh, đặc biệt khi kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần shorts.

Quần tất đen mỏng giúp kết nối hai gam màu trắng - đen, đồng thời tạo sự liên kết khi kết hợp với đôi bốt cao cổ đế thô ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Với những bản phối đa sắc, nàng có thể lựa chọn quần tất tối giản hoặc đơn sắc. Quần tất đen phối bốt đen dễ dàng chinh phục mọi kiểu họa tiết hay thiết kế nữ tính của trang phục ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Bên cạnh sắc đen quen thuộc, quần tất trắng, kem hoặc những gam màu pastel cũng là lựa chọn đáng chú ý khi nàng muốn làm mới phong cách. Những tông màu sáng thường tạo cảm giác trẻ trung và đặc biệt phù hợp với trang phục mang bảng màu trung tính.

Áo khoác hồng pastel phối quần tất trắng và tất ống chân dệt kim, tạo tổng thể đồng điệu cho phong cách cổ điển, ngọt ngào ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Nếu muốn tạo điểm nhấn khác biệt, nàng có thể lựa chọn quần tất màu hồng nhạt phối cùng trang phục có những chi tiết đồng màu. Đôi tất mỏng vừa phải tạo độ thoáng khi mặc, vừa khéo léo tôn đôi chân thon gọn ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Với ngày lạnh, quần tất dày có khả năng che phủ tốt hơn, đồng thời tạo cảm giác ấm áp. Áo sweater màu xám in họa tiết và quần shorts kẻ là gợi ý dành cho những cô nàng chuộng phong cách năng động ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Quần tất luôn là lựa chọn tiện lợi để hoàn thiện trang phục nhờ khả năng ôm dáng và che khuyết điểm hiệu quả. Việc thay đổi giữa các tông màu đen, trắng sữa, nâu hay xám nhạt giúp bạn dễ dàng làm mới bản thân trong nhiều dịp khác nhau.