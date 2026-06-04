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Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/06/2026 16:00 GMT+7

Từ những buổi tiệc tối lộng lẫy, sự kiện trang trọng cho đến các buổi hẹn hò hay dạo phố cuối tuần, đầm cúp ngực đều có khả năng giúp người mặc trở nên nổi bật một cách tự nhiên nhất.

Đầm cúp ngực liên tục xuất hiện trên các sàn diễn danh tiếng cũng như trong phong cách thường ngày của nhiều biểu tượng thời trang. Khi được kết hợp cùng phụ kiện phù hợp, một chiếc đầm cúp ngực có thể biến hóa từ vẻ đẹp tối giản hiện đại đến hình ảnh kiêu sa, đậm chất quý cô thành thị.

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 1.

Màu đen luôn là lựa chọn kinh điển dành cho những quý cô theo đuổi phong cách sang trọng vượt thời gian. Đầm cúp ngực gam đen tuyền huyền bí với phom dáng cúp ngực ngang basic, ôm sát và định hình đường cong cơ thể một cách hoàn hảo. Điểm nhấn của chiếc đầm nằm ở hai bên hông với chi tiết khóa kim loại sáng bóng, tạo điểm nhấn thắt eo giả vô cùng hút mắt

ẢNH: @CICIBYCICI

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 2.

Trang phục là sự kết hợp táo bạo và đầy nghệ thuật giữa một chiếc đầm cúp ngực dáng ôm siêu ngắn và phần chân váy dài xuyên thấu bằng vải voan lưới bao bọc bên ngoài. Thiết kế cúp ngực ngang cổ điển, phần eo được bo gọn gàng nối liền với lớp tùng váy dài

ẢNH: @CICIBYCICI

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 3.

Chiếc đầm cúp ngực dáng đuôi cá ôm trọn từng đường cong cơ thể; phủ bên trên là các dải hoa văn ren nổi màu vàng pastel, được thêu dọc khắp thân váy. Điểm nhấn tinh tế nằm ở phần chân váy từ đùi trở xuống được xử lý lớp lót xuyên thấu, làm ẩn hiện đôi chân một cách vô cùng nghệ thuật khi di chuyển

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 4.

Chiếc đầm cúp ngực nổi bật với phần thân váy cúp ngực dáng quây ôm sát, mô phỏng phom dáng một chiếc áo corset. Thân váy với chi tiết thắt dây đan chéo vô cùng nổi bật ở chính giữa. Nối liền với thân váy là phần chân váy siêu ngắn được thiết kế xếp tầng tạo độ xòe phồng điệu đà

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 5.

Đầm cúp ngực này được thiết kế ngắn phía trước và kéo dài phía sau bằng những tầng voan mềm mại. Phần ngực được tạo hình trái tim nhẹ nhàng giúp tôn lên đường cong nữ tính. Điểm nhấn nằm ở phần đuôi váy dài nhiều lớp, uyển chuyển mỗi khi người mặc bước đi

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 6.

Chiếc đầm cúp ngực dáng ngắn nổi bật trên nền hồng pastel dịu dàng với vô số bông hoa nhỏ màu xanh, tím và trắng trải đều khắp bề mặt vải. Thiết kế quây ngang ôm sát phần thân trên rồi suông nhẹ xuống chân váy giúp tôn dáng hiệu quả mà vẫn đảm bảo sự thoải mái

ẢNH: @DAHLIASTUDIOS_

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 7.

Trẻ trung với đầm cúp ngực họa tiết ca rô xanh dương phối trắng tạo cảm giác mát mẻ và năng động. Phần cúp ngực ngang kết hợp chi tiết giả corset với dây ruy băng đan chéo giúp vòng eo trông thon gọn hơn

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực- Ảnh 8.

Đầm cúp ngực màu trắng gây ấn tượng bởi những đường gân dọc tinh tế chạy xuyên suốt thân váy, giúp định hình vóc dáng và làm nổi bật vòng eo. Điểm nhấn độc đáo nằm ở dải bèo nhún chạy dọc một bên thân váy, tạo nên nét chấm phá đầy nghệ thuật

ẢNH: @LNB._.NHU0704

 

đầm cúp ngực váy cúp ngực corset váy ôm body

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cấp ngày 24/3/2020

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