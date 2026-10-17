Nâng tầm vóc dáng với những chiếc đầm xẻ tà ưng ý

Không phải ngẫu nhiên mà đầm xẻ tà luôn giữ vị trí độc tôn trong tủ đồ của các cô nàng sành điệu. Với chi tiết đường cắt xẻ tinh tế bên đùi, thiết kế này mang tới hiệu ứng thị giác tuyệt vời, giúp đôi chân trông dài miên man và tạo nên từng bước đi uyển chuyển, thướt tha.

Ngày nay, các nhà thiết kế không chỉ dừng lại ở đường xẻ thẳng kinh điển bên đùi mà còn biến tấu linh hoạt: xẻ tà chính giữa, xẻ tà phía sau, xẻ tà xéo bất đối xứng hay những đường xẻ đôi đầy táo bạo. Sự đa dạng này giúp đầm xẻ tà rũ bỏ định kiến "chỉ dành cho tiệc tùng" để bước vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên và thời thượng.

Những thiết kế đầm maxi xẻ tà cao với gam màu sáng hoặc pastel mang cảm hứng cổ điển đang dẫn đầu xu hướng thời trang dạo phố và chụp ảnh nghỉ dưỡng ẢNH: @SISSY.NATION

Đầm maxi trắng tay bồng phồng cổ điển kết hợp phom ôm corset tôn vinh vóc dáng đồng hồ cát. Chi tiết tà xẻ cao vừa tăng sự thoải mái, vừa trở thành điểm nhấn để chiếc váy đơn sắc bớt đơn điệu ẢNH: @SISSY.NATION

Đường cắt thẳng đứng chạy dọc từ đùi hoặc đầu gối xuống tận đuôi váy tạo ra một đường định hướng thị giác, giúp người nhìn tập trung vào chiều cao tổng thể, tạo cảm giác đôi chân thon gọn và dài hơn thực tế ẢNH: @SISSY.NATION

Trên nền chất liệu lụa satin bóng bẩy, nhung cao cấp, chiếc đầm xẻ tà một bên như trắng, kem hoặc ánh kim trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thiết kế hai dây, cúp ngực hay lệch vai kết hợp đường xẻ tà sâu tôn lên trọn vẹn vóc dáng đồng hồ cát.

Trắng, kem, nude hay đen luôn là những lựa chọn an toàn nhưng mang lại vẻ sang trọng vượt thời gian khi xuất hiện trên đầm xẻ tà. Bản phối tone sur tone từ đầm đến giày và túi xách giúp diện mạo luôn trang nhã, chỉn chu ẢNH: @_PRINKPIYA

Đầm lệch vai ôm sát cơ thể, làm nổi bật đường cong tự nhiên cho những buổi dạ tiệc. Phần chân váy xẻ tà vừa phải tạo sự gọn gàng mà vẫn đủ quyến rũ. Kết hợp cùng một chiếc túi dáng hộp cứng cáp để tạo nét tương phản hiện đại ẢNH: @_PRINKPIYA

Với các cô nàng nhỏ nhắn, nên ưu tiên đường xẻ tà xéo hoặc xẻ cao trên gối từ 5 - 10 cm kết hợp đầm dáng ngắn hoặc midi để tạo cảm giác đôi chân dài hơn mà không bị trang phục "nuốt" dáng ẢNH: @_LNB_NHU0704