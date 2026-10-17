Nâng tầm vóc dáng với những chiếc đầm xẻ tà ưng ý

Những chiếc đầm xẻ tà cao không chỉ khéo léo khoe trọn đôi chân thon gọn mà còn mang đến diện mạo sang trọng, quyến rũ cho phái đẹp trong mọi không gian.
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Không phải ngẫu nhiên mà đầm xẻ tà luôn giữ vị trí độc tôn trong tủ đồ của các cô nàng sành điệu. Với chi tiết đường cắt xẻ tinh tế bên đùi, thiết kế này mang tới hiệu ứng thị giác tuyệt vời, giúp đôi chân trông dài miên man và tạo nên từng bước đi uyển chuyển, thướt tha.
Ngày nay, các nhà thiết kế không chỉ dừng lại ở đường xẻ thẳng kinh điển bên đùi mà còn biến tấu linh hoạt: xẻ tà chính giữa, xẻ tà phía sau, xẻ tà xéo bất đối xứng hay những đường xẻ đôi đầy táo bạo. Sự đa dạng này giúp đầm xẻ tà rũ bỏ định kiến "chỉ dành cho tiệc tùng" để bước vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên và thời thượng.
Trên nền chất liệu lụa satin bóng bẩy, nhung cao cấp, chiếc đầm xẻ tà một bên như trắng, kem hoặc ánh kim trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thiết kế hai dây, cúp ngực hay lệch vai kết hợp đường xẻ tà sâu tôn lên trọn vẹn vóc dáng đồng hồ cát.